Стал бы идеальным Сауроном: в 3 сезоне «Властелина колец» сыграет звезда «Очень странных дел» – роль держат в секрете, но мы все узнали

11 декабря 2025 13:46
Сериал наконец-то возвращается в книжную канву.

Съемки официально завершены, терпение фанатов на исходе, а тайн вокруг третьего сезона «Властелина колец: Кольца власти» меньше не становится. Роль звезды «Очень странных дел» Джейми Кэмпбелла Бауэра в дорогущем фэнтези Amazon шоураннеры держали под замком, но вселенная Толкина – место, где секреты долго не живут.

Самый загадочный рыцарь

Бауэра еще весной объявили «самым важным новым персонажем сезона». Формулировка подозрительно аккуратная, а утечки намекали на «красавца высокородного происхождения», который внезапно станет новым интересом Галадриэль.

Долго можно не гадать: Келеборн. Муж Галадриэль, который в сериале до сих пор существует скорее как грустная сноска от самой героини том, что он «пал в битве».

И читатели, знакомые с «Властелином колец» и «Сильмариллионом», знают, что эта история полностью выдумана авторами «Колец власти».

Логика появления Келеборна проста – если шоу собирается хотя бы частично вернуться в русло канона, их воссоединение неизбежно. В книгах они уже живут в Лориэне, растят дочь и готовятся к совсем другой эпохе.

Что это значит для сюжета

Второй сезон окончился на странной романтической ноте между Галадриэль и Элрондом, но дальнейшее развитие там исключено – слишком много родственных связей у этой компании, чтобы разыгрывать лишние страсти.

Возвращение Келеборна расставит линии так, как они должны быть в эпохе Второй Эры: эльфы готовятся к войне, Саунон плетет свои сети, а Галадриэль получает шанс снова стать героиней, а не пешкой в чужой игре.

Кем бы в итоге ни оказался Бауэр по сюжету, одно ясно – его появление двинет историю к тому самому Средиземью, которое когда-то описал Толкин. И зрителям остается только следить, как именно шоу обыграет свое самое громкое новое имя.

Фото: Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти», «Очень странные дела»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
