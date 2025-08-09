Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Самый дорогой сериал Netflix стоит как «Игра престолов» — но без битв и драконов: 14 миллионов долларов за эпизод

Самый дорогой сериал Netflix стоит как «Игра престолов» — но без битв и драконов: 14 миллионов долларов за эпизод

9 августа 2025 10:52
Самый дорогой сериал Netflix стоит как «Игра престолов» — но без битв и драконов: 14 миллионов долларов за эпизод

И на что тратили такие деньги?

Когда HBO только запускали первый сезон «Игры престолов», стоимость одной серии составляла около 6 миллионов долларов — серьезный бюджет на тот момент. Но с появлением драконов, Белых ходоков и многотысячных CGI-сражений расходы стремительно росли. Финальный, восьмой сезон обошелся уже в 15 миллионов долларов за эпизод — с масштабом, соответствующим блокбастерам.

А теперь — внимание. Примерно столько же, а именно 14 миллионов долларов за эпизод, потратил Netflix на свою историческую драму «Корона». И да, в этом сериале нет ни мечей, ни магии. Только высочайшего уровня драма, политика, костюмы и идеальная реконструкция британской монархии.

Деньги — не на ветер

«Корона» — это, без преувеличений, роскошное шоу о жизни королевы Елизаветы II. За шесть сезонов зрители проходят с монархией сквозь десятилетия, вглядываясь в то, что обычно скрыто за дворцовыми стенами.

Общий бюджет шоу составил, по разным оценкам, 648 миллионов долларов — из них 504 миллиона на первые пять сезонов и еще 144 миллиона на финальный, шестой.

Самый дорогой сериал Netflix стоит как «Игра престолов» — но без битв и драконов: 14 миллионов долларов за эпизод

Куда дели деньги? Детали. Например, воссоздание свадебного платья Елизаветы, которое стоило 35 тысяч долларов. Или продуманная смена актеров каждые два сезона, чтобы показать взросление героев.

В королеву успели перевоплотиться Клэр Фой, Оливия Колман и Имельда Стонтон — и каждая сделала это с выдающимся успехом. Добавим сюда костюмы, декорации, превосходную операторскую работу, художественную точность — вот и деньги закончились.

Есть еще один лидер

Netflix на этом не остановился. «Очень странные дела» тоже не отстают по тратам. Если в первых сезонах бюджеты были относительно скромные (6–10 миллионов долларов за эпизод), то к четвертому цифры выросли вдвое: 30 миллионов за каждую серию.

На момент завершения последнего сезона общий бюджет проекта составил около 470 миллионов долларов. Да, они пока не переплюнули «Корону» в общем зачете, но все может измениться с выходом финала.

Ранее мы писали: Слишком мрачно даже для Вестероса: HBO не решилось экранизировать эти сцены из книг «Игры престолов» — и, возможно, не зря

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов», «Корона»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Старки повсюду, но вместе — почти никогда: один момент в «Игре престолов» до сих пор не дает покоя фанатам Старки повсюду, но вместе — почти никогда: один момент в «Игре престолов» до сих пор не дает покоя фанатам Читать дальше 6 августа 2025
Если забросили «Клон» на 134-й серии — расскажем, чем все кончилось: Лео и Саида хэппи-эндом не удостоили, Жади — почти получила свое Если забросили «Клон» на 134-й серии — расскажем, чем все кончилось: Лео и Саида хэппи-эндом не удостоили, Жади — почти получила свое Читать дальше 8 августа 2025
У реальной Хюррем был еще один ребенок, но о нем молчат в «Великолепном веке»: куда исчез шестой наследник султана У реальной Хюррем был еще один ребенок, но о нем молчат в «Великолепном веке»: куда исчез шестой наследник султана Читать дальше 7 августа 2025
Вспоминаем финал 1 сезона «Уэнсдей»: кто оказался хайдом, зачем воскресили Крэкстоуна — и при чем тут древняя ведьма Вспоминаем финал 1 сезона «Уэнсдей»: кто оказался хайдом, зачем воскресили Крэкстоуна — и при чем тут древняя ведьма Читать дальше 7 августа 2025
Хуже Красной свадьбы, страшнее Рамси Болтона: Мартин выбрал главного злодея в истории кино — и в Вестеросе такого не сыщешь днем с огнем Хуже Красной свадьбы, страшнее Рамси Болтона: Мартин выбрал главного злодея в истории кино — и в Вестеросе такого не сыщешь днем с огнем Читать дальше 6 августа 2025
Почти четверть миллиарда долларов заработал Калкин за «Один дома 2», хотя его гонорар был в 46 раз меньше — как же так вышло? Почти четверть миллиарда долларов заработал Калкин за «Один дома 2», хотя его гонорар был в 46 раз меньше — как же так вышло? Читать дальше 10 августа 2025
«Никогда не шел по этой формуле»: Михалков назвал главный недостаток «Брат» и «Брат 2» — большинству зрителей претензию не понять «Никогда не шел по этой формуле»: Михалков назвал главный недостаток «Брат» и «Брат 2» — большинству зрителей претензию не понять Читать дальше 10 августа 2025
«Ну это чушь просто»: реальные следователи назвали «Первый отдел» дискредитацией сотрудников МВД (но запретить пока не призвали) «Ну это чушь просто»: реальные следователи назвали «Первый отдел» дискредитацией сотрудников МВД (но запретить пока не призвали) Читать дальше 10 августа 2025
«На 10 серии понял — начинаю деградировать»: у Устюгова есть лишь один сериал с рейтингом 3,4/10 — даже самому СТС за него стыдно «На 10 серии понял — начинаю деградировать»: у Устюгова есть лишь один сериал с рейтингом 3,4/10 — даже самому СТС за него стыдно Читать дальше 10 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше