Самый дорогой сериал Netflix стоит как «Игра престолов» — но без битв и драконов: 14 миллионов долларов за эпизод

И на что тратили такие деньги?

Когда HBO только запускали первый сезон «Игры престолов», стоимость одной серии составляла около 6 миллионов долларов — серьезный бюджет на тот момент. Но с появлением драконов, Белых ходоков и многотысячных CGI-сражений расходы стремительно росли. Финальный, восьмой сезон обошелся уже в 15 миллионов долларов за эпизод — с масштабом, соответствующим блокбастерам.

А теперь — внимание. Примерно столько же, а именно 14 миллионов долларов за эпизод, потратил Netflix на свою историческую драму «Корона». И да, в этом сериале нет ни мечей, ни магии. Только высочайшего уровня драма, политика, костюмы и идеальная реконструкция британской монархии.

Деньги — не на ветер

«Корона» — это, без преувеличений, роскошное шоу о жизни королевы Елизаветы II. За шесть сезонов зрители проходят с монархией сквозь десятилетия, вглядываясь в то, что обычно скрыто за дворцовыми стенами.

Общий бюджет шоу составил, по разным оценкам, 648 миллионов долларов — из них 504 миллиона на первые пять сезонов и еще 144 миллиона на финальный, шестой.

Куда дели деньги? Детали. Например, воссоздание свадебного платья Елизаветы, которое стоило 35 тысяч долларов. Или продуманная смена актеров каждые два сезона, чтобы показать взросление героев.

В королеву успели перевоплотиться Клэр Фой, Оливия Колман и Имельда Стонтон — и каждая сделала это с выдающимся успехом. Добавим сюда костюмы, декорации, превосходную операторскую работу, художественную точность — вот и деньги закончились.

Есть еще один лидер

Netflix на этом не остановился. «Очень странные дела» тоже не отстают по тратам. Если в первых сезонах бюджеты были относительно скромные (6–10 миллионов долларов за эпизод), то к четвертому цифры выросли вдвое: 30 миллионов за каждую серию.

На момент завершения последнего сезона общий бюджет проекта составил около 470 миллионов долларов. Да, они пока не переплюнули «Корону» в общем зачете, но все может измениться с выходом финала.

