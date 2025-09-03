Уилл — новый Векна, а Эдди — вампир: самые популярные теории о последнем сезоне «Очень странных дел»

До премьеры пятого, финального сезона «Очень странных дел» остаётся меньше трёх месяцев — шоу вернётся 26 ноября, и в фанатском сообществе уже кипят настоящие страсти. Интернет заполнен десятками теорий: одни звучат безумно, другие — пугающе логично, но все они сходятся в одном — финал изменит всё.

Уилл может перейти на сторону зла

Судьба Уилла Байерса была самой жестокой из всей команды. В первом сезоне он оказался в плену Изнанки, во втором — стал заложником Истязателя разума, в третьем ощутил себя чужим среди друзей, а в четвёртом окончательно превратился в одинокого, сломленного подростка.

При этом у него осталась мистическая связь с потусторонним миром. Фанаты уверены: именно эта комбинация — травма, изоляция и необычные способности — может превратить Уилла в главного антагониста, который выберет работать с Векной и даже сменит его.

Эдди вернётся — но изменённым

Любимец зрителей четвёртого сезона погиб героически, но поклонники не готовы смириться с потерей. По одной из самых обсуждаемых теорий, Эдди вернётся как вампир Кэс — персонаж из DnD, слуга Векны, которого когда-то подняли из мёртвых и наделили невероятной силой.

Детали в сериале работают на эту версию: укусы летучих мышей, татуировка с демоном-марионеткой, даже оружие Эдди подозрительно совпадает с арсеналом Кэса. Создатели сериала клянутся, что герой «точно мёртв», но фанаты отвечают просто: «Вампиры ведь тоже».

Векна может быть отцом Одиннадцатой

Версия, от которой у многих мороз по коже. Согласно фанатским догадкам, доктор Бреннер мог использовать гены Генри Крила — того самого «Номер Один» — для экспериментов и создать девочку со сверхспособностями.

Если теория подтвердится, получится, что Векна и Одиннадцатая связаны по крови. Этот поворот выглядит чересчур кинематографично, но слишком идеально вписывается в эстетику сериала, чтобы его игнорировать.

Новый монстр, о котором никто не говорил

В четвёртом сезоне Нэнси видит в будущем не только разрушенный Хокинс, но и колоссальное существо с пастью, освещающей всё вокруг багровым светом.

Фанаты считают, что речь идёт о красном драконе Борисе — одном из самых могущественных созданий вселенной DnD. Если эта теория верна, Векна окажется лишь промежуточным звеном перед настоящей угрозой.

Истязатель разума всё это время управлял событиями

Другая версия утверждает: главный злодей вовсе не Векна, а тот, кто стоял за ним всегда. Истязатель разума мог манипулировать Генри, создавая иллюзию его власти, и в финале героям предстоит столкнуться с существом, которое они недооценивали все эти годы.

Малоизвестный хоррор называли «Очень странными делами» для взрослых, но Netflix закрыл его уже на 1-м сезоне — фаны возмущаются 4-й год.