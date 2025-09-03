Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Уилл — новый Векна, а Эдди — вампир: самые популярные теории о последнем сезоне «Очень странных дел»

Уилл — новый Векна, а Эдди — вампир: самые популярные теории о последнем сезоне «Очень странных дел»

3 сентября 2025 07:29
Уилл — новый Векна, а Эдди — вампир: самые популярные теории о последнем сезоне «Очень странных дел»

Фанаты гадают, кто станет злодеем и что скрывает Изнанка.

До премьеры пятого, финального сезона «Очень странных дел» остаётся меньше трёх месяцев — шоу вернётся 26 ноября, и в фанатском сообществе уже кипят настоящие страсти. Интернет заполнен десятками теорий: одни звучат безумно, другие — пугающе логично, но все они сходятся в одном — финал изменит всё.

Уилл может перейти на сторону зла

Судьба Уилла Байерса была самой жестокой из всей команды. В первом сезоне он оказался в плену Изнанки, во втором — стал заложником Истязателя разума, в третьем ощутил себя чужим среди друзей, а в четвёртом окончательно превратился в одинокого, сломленного подростка.

Уилл — новый Векна, а Эдди — вампир: самые популярные теории о последнем сезоне «Очень странных дел»

При этом у него осталась мистическая связь с потусторонним миром. Фанаты уверены: именно эта комбинация — травма, изоляция и необычные способности — может превратить Уилла в главного антагониста, который выберет работать с Векной и даже сменит его.

Эдди вернётся — но изменённым

Любимец зрителей четвёртого сезона погиб героически, но поклонники не готовы смириться с потерей. По одной из самых обсуждаемых теорий, Эдди вернётся как вампир Кэс — персонаж из DnD, слуга Векны, которого когда-то подняли из мёртвых и наделили невероятной силой.

Уилл — новый Векна, а Эдди — вампир: самые популярные теории о последнем сезоне «Очень странных дел»

Детали в сериале работают на эту версию: укусы летучих мышей, татуировка с демоном-марионеткой, даже оружие Эдди подозрительно совпадает с арсеналом Кэса. Создатели сериала клянутся, что герой «точно мёртв», но фанаты отвечают просто: «Вампиры ведь тоже».

Векна может быть отцом Одиннадцатой

Версия, от которой у многих мороз по коже. Согласно фанатским догадкам, доктор Бреннер мог использовать гены Генри Крила — того самого «Номер Один» — для экспериментов и создать девочку со сверхспособностями.

Уилл — новый Векна, а Эдди — вампир: самые популярные теории о последнем сезоне «Очень странных дел»

Если теория подтвердится, получится, что Векна и Одиннадцатая связаны по крови. Этот поворот выглядит чересчур кинематографично, но слишком идеально вписывается в эстетику сериала, чтобы его игнорировать.

Новый монстр, о котором никто не говорил

В четвёртом сезоне Нэнси видит в будущем не только разрушенный Хокинс, но и колоссальное существо с пастью, освещающей всё вокруг багровым светом.

Уилл — новый Векна, а Эдди — вампир: самые популярные теории о последнем сезоне «Очень странных дел»

Фанаты считают, что речь идёт о красном драконе Борисе — одном из самых могущественных созданий вселенной DnD. Если эта теория верна, Векна окажется лишь промежуточным звеном перед настоящей угрозой.

Истязатель разума всё это время управлял событиями

Другая версия утверждает: главный злодей вовсе не Векна, а тот, кто стоял за ним всегда. Истязатель разума мог манипулировать Генри, создавая иллюзию его власти, и в финале героям предстоит столкнуться с существом, которое они недооценивали все эти годы.

Уилл — новый Векна, а Эдди — вампир: самые популярные теории о последнем сезоне «Очень странных дел»

Малоизвестный хоррор называли «Очень странными делами» для взрослых, но Netflix закрыл его уже на 1-м сезоне — фаны возмущаются 4-й год.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Худшее время»: финальные серии «Офиса» довели Дакоту Джонсон до ручки — о коллегах вспоминает только плохое «Худшее время»: финальные серии «Офиса» довели Дакоту Джонсон до ручки — о коллегах вспоминает только плохое Читать дальше 3 сентября 2025
Создатель «Во все тяжкие» раскрыл сюжет нового сериала: «Плюрибус» похож на одну серию «Футурамы» — без кристаллов и картеля Создатель «Во все тяжкие» раскрыл сюжет нового сериала: «Плюрибус» похож на одну серию «Футурамы» — без кристаллов и картеля Читать дальше 2 сентября 2025
В новой адаптации «Гарри Поттера» все-таки появятся старые лица: следом за Малфоем к команде присоединилась звезда прошлых фильмов В новой адаптации «Гарри Поттера» все-таки появятся старые лица: следом за Малфоем к команде присоединилась звезда прошлых фильмов Читать дальше 2 сентября 2025
Что мы говорим богу смерти? Не сегодня: в каких сериях «Игры престолов» обошлось без жестоких убийств Что мы говорим богу смерти? Не сегодня: в каких сериях «Игры престолов» обошлось без жестоких убийств Читать дальше 1 сентября 2025
Малоизвестный хоррор называли «Очень странными делами» для взрослых, но Netflix закрыл его уже на 1-м сезоне — фаны возмущаются 4-й год Малоизвестный хоррор называли «Очень странными делами» для взрослых, но Netflix закрыл его уже на 1-м сезоне — фаны возмущаются 4-й год Читать дальше 1 сентября 2025
Помните, как зовут детей Скаво в «Отчаянных домохозяйках»? Почему у всех имена на «П» — фанаты выдали теорию, а ИИ поставил Линетт «диагноз» Помните, как зовут детей Скаво в «Отчаянных домохозяйках»? Почему у всех имена на «П» — фанаты выдали теорию, а ИИ поставил Линетт «диагноз» Читать дальше 4 сентября 2025
Японский ответ «Любовь, смерть и роботы»: автор «Человека-бензопилы» выпускает аниме-антологию — 8 безумных историй скоро выйдут на Amazon Японский ответ «Любовь, смерть и роботы»: автор «Человека-бензопилы» выпускает аниме-антологию — 8 безумных историй скоро выйдут на Amazon Читать дальше 4 сентября 2025
Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки Читать дальше 3 сентября 2025
Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке Читать дальше 3 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше