Киноафиша Статьи «Очень странные дела» почти дословно повторяют идею этого фильма 2013 года: Дафферы не скрывают — посмотрели и захотели так же

20 января 2026 10:23
Демогоргонов и Изнанку добавили уже сами.

Что такое «Очень странные дела»? Спорим, что при упоминании сериала у вас сразу возникают в голове такие образы: велосипеды, неон, монстры из другого измерения. Однако у истоков сериала стоял вовсе не ностальгический восторг по 80-м, а куда более приземленный и жуткий источник — фильм «Пленницы» (2013).

Началось с пропавшего ребенка

Братья Дафферы не скрывали: толчком к написанию сценария стала именно история исчезновения ребенка. После просмотра «Пленниц» их не отпускала мысль — а что, если такую же ситуацию рассказать не за два с половиной часа, а растянуть во времени? Не ускорять события, не спешить с ответами, а позволить напряжению накапливаться.

Идея была простой и опасной одновременно: взять максимально реалистичный страх — когда в маленьком городе внезапно пропадает ребенок — и сделать из этого основу сериала.

Почему сериал, а не фильм

Создатели быстро поняли: формат полнометражного кино тут бы не сработал. В «Пленницах» все держится на дедлайне — каждая минута важна, а любое промедление наскучивает. Сюжет нельзя растягивать бесконечно.

А вот в «Очень странных делах» исчезновение Уилла — лишь начало. Это не просто вопрос «найдут или нет», а вход в куда более пугающую ситуацию. И с каждым новым сезоном есть возможность оставлять все больше и больше загадок.

Где начинается фантастика

Чтобы не повторять Вильнева буквально, Дафферы добавили то, что было им по-настоящему близко: детский взгляд на ужас. Монстры, тайные эксперименты, загадочная девочка со сверхспособностями — все это выросло из одной мысли: представим, что за вполне жизненной трагедией (пропажа ребенка) скрывается нечто совсем необъяснимое?

И вот уже исчезновение главного героя перестает быть криминальной драмой и превращается в портал в другой мир.

Без Вильнева ничего бы не вышло

Фильм Дени Вильнева показал, насколько мощной может быть история, построенная вокруг пропажи и отчаяния. Дафферам стоит поаплодировать за масштаб вселенной, которая разрослась из маленького зернышка идеи.

В итоге «Очень странные дела» переросли в нечто совершенно самостоятельное, в то, что полюбили миллионы людей по всему миру. На чистом плагиате такие шедевры не создаются.

Ранее мы писали: Забытая в России экранизация Кинга внезапно разорвала чарты Netflix и новенькую «Эмили в Париже»

Фото: Кадры из сериала «Очень странные дела», из фильма «Пленницы» (2013)
Валерия Белашкова
