В «Очень странных делах» все пошло наперекосяк 6 ноября — и это уже не совпадение: один кадр объясняет, почему Векна выбрал именно Уилла

2 декабря 2025 21:01
Подсказка появляется мельком: всего на три секунды.

Если вы думали, что Векна охотился на Уилла случайно — мол, просто мелкий мальчишка оказался не в то время и не в том месте, — фанаты нашли деталь, которая полностью меняет картину. Разгадка лежит на поверхности, стоит только присмотреться к флаеру, который поднимает со школьного пола Макс Мэйфилд.

В начале пятого сезона нам объясняют, что девушка застряла в подсознании Генри Крила — и там мы замечаем сцену, которая теперь кажется важной. Еще совсем юная Джойс Байерс в школьном коридоре раздает флаеры спектакля «Оклахома». На бумажке указан год премьеры — 6 ноября 1959.

А теперь вспоминаем: Уилла Векна похищает 6 ноября 1983, то есть ровно через двадцать четыре года. Фанаты «Очень странных дел» уверены, что таких совпадений уже быть не может.

А что такого в этой «Оклахоме»?

Здесь в игру вступает театральный приквел «Stranger Things: The First Shadow», где довольно много говорится о прошлом Генри Крила. Оказывается, в постановке «Оклахома» должны были играть Генри и девочка Пэтти Ньюби, в которую он был влюблен.

Но спектакль был прикрытием Джойс, которая пыталась тайно снимать фильм о мальчике-колдуне. Хоппер и Джойс использовали школьную постановку, чтобы получить показания Генри против его отца (да, там прям детективная история).

И именно 6 ноября 1959 Генри должен был сбежать с Пэтти, но вместо этого его похищает доктор Бреннер. Дальше знакомый сюжет: он становится Первым.

Получается, дата 6 ноября — ключевая точка в жизни Генри. День, который он навсегда запомнил как начало своего кошмара.

Тогда почему же Уилл?

Фанаты выдвинули теорию: Векна выбирает детей не случайно, а по принципу «наказываю тех, кто связан с людьми, разрушившими мою жизнь».

Джойс — одна из тех, кто участвовал в истории с Генри в 1959. Поэтому Уилл стал его главной мишенью. Плюс, психическая чувствительность мальчика всегда была выше средней (это объясняли еще в первых сезонах).

Официально это пока теория, которая просто звучит очень убедительно. Создатели подбрасывают нам детальки, но до конца договаривать не спешат. Узнать правду получится лишь когда выйдет продолжение. Следующие три эпизода появятся 25 декабря. Финал всей истории — 31 декабря. Как бы дождаться, и не сойти с ума от предвкушения и догадок.

Ранее мы писали: Самая эпичная сцена «Очень странных дел» оказалась фальшивкой: Эдди после нее стал легендой (но по-хорошему – не должен был)

Фото: Кадры из сериала «Очень странные дела»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
