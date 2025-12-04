«Все его ненавидят»: Оди выбрала лучший и худший сезоны «Очень странных дел» – спорить с ней трудно (но Уилл с Дастином – против)

Меню
4 декабря 2025 17:38
Точки зрения приятелей-артистов разделились.

Милли Бобби Браун, исполнительница роли Одиннадцать (Джейн Хоппер) в культовом сериале «Очень странные дела», поделилась своим рейтингом сезонов – и ее мнение вызвало жаркие споры среди… коллег.

Топ-5 от Милли Бобби Браун

В интервью Vanity Fair актриса расставила сезоны в таком порядке (от лучшего к худшему):

  1. Сезон 1 («Это было самое захватывающее время в моей жизни»).
  2. Сезон 5 (покорил визуалом, атмосферой и сюжетом).
  3. Сезон 3.
  4. Сезон 4.
  5. Сезон 2. («Я его почти не помню. Но все ненавидят 7‑й эпизод»).

Только вот ее мнение не разделили коллеги: Ной Шнапп (Уилл) в том же интервью заявил, что второй сезон «слишком сильно критикуют», а Гейтен Матараццо (Дастин) назвал его «недооцененным».

Что не так с 7‑й серией второго сезона?

Эпизод «Потерянная сестра» часто называют худшим в сериале из‑за натянутых диалогов и низких оценок. Однако первый том пятого сезона частично реабилитировал эту самую сестру: в нем вернулась Кали (Линнея Бертельсен) – героиня, которую держали в плену в Изнанке.

Что сейчас с пятым сезоном и когда ждать финал?

Хоть первая часть и получила смешанные отзывы и стала самой низкооцененной на Rotten Tomatoes, 4‑я серия («Колдун») получила рекордные 9,8 из 10 на IMDb – это самый высокий рейтинг эпизода за всю историю шоу.

Напомним, том 2 пятого сезона выйдет 26 декабря, а финальная серия на 2 часа с небольшим – 1 января на Netflix.

Ранее мы писали: В «Очень странных делах» все пошло наперекосяк 6 ноября – и это уже не совпадение: один кадр объясняет, почему Векна выбрал именно Уилла

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
