Стив из «Очень странных дел» против зомби-грибка: режиссер «Мира Дикого Запада» снял хоррор с вайбом «Одних из нас» – зрители уже в восторге

14 ноября 2025 15:13
А ведь проект выйдет лишь в 2026-м году.

Сериал «Одни из нас» покорил зрителей идеальным сочетанием напряженного экшена, глубокой драмы и мрачной атмосферы постапокалипсиса, где человечество сломлено страшной грибковой инфекцией. Поклонникам этого вайба есть чего ждать: вскоре на большой экран выйдет полнометражный хоррор, который обещает быть его достойным «племянником» в кино.

Студия StudioCanal представила масштабный трейлер фильма под названием «Зараза». Лента переносит зрителей в эпицентр новой биологической катастрофы.

Сюжет разворачивается на секретной военной базе США, где из-за чудовищной аварии на свободу вырывается опаснейший паразитический грибок. Он не убивает, а захватывает сознание людей, превращая их в своих ужасных марионеток, и стремительно расползается по комплексу.

В центре истории двое сотрудников склада, Тикейк и Наоми, которые случайно оказываются в самом пекле кошмара. Спастись и попытаться предотвратить глобальную катастрофу им поможет лишь один человек – отставной специалист по биологическому терроризму.

Именно этому трио предстоит вступить в схватку с невидимым и умным врагом.

Режиссером проекта выступил Джонни Кэмпбелл, известный зрителям по культовым сериалам. Он снимал эпизоды для футуристического «Мира Дикого Запада» и фантастического «Доктора Кто».

Главные роли в этом хорроре исполнили Лиам Нисон («Список Шиндлера», «Звездные войны»), Джорджина Кэмпбелл («Убийство на пляже») и Джо Кири, сыгравший Стива в сериале «Очень странные дела».

Разумеется, пользователи в сети не удержались от шуток:

«Кто-то решил скрестить "Одни из нас" и "Очень странные дела"😂»,

«"Одни из нас": Начало»,

«Если Лиам Нисон в деле, значит конец всему, даже этой заразе».

Вместе с тем, очень многим трейлер зашел. Уже по короткому ролику зрители сделали вывод, что фильм получится динамичным и интересным:

«Варварша, странных дел мастер и боевой пенсионер) Будем смотреть!»,

«Отличный фильм, судя по трейлеру»,

«Посмотреть этот фильм однозначно стоит, хотя бы из-за Лиама Нисона».

Ожидается, что фильм «Зараза» выйдет в российский прокат весной 2026 года. А пока советуем взглянуть на новый мини-сериал от Netflix, который неожиданно стал №1 уже в девяти странах — 4 млн зрителей не могут оторваться от экрана.

Фото: Кадр из фильма «Зараза» (2025)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
