Скоротать время до выхода следующих серий: топ-5 сериалов, по вайбу напоминающих «Уэнсдэй»

До премьеры новых эпизодов остается еще месяц, так что список точно пригодится.

Спустя почти три года после выхода первого сезона фанаты «Уэнсдэй» наконец дождались новой части — в новом сезоне героине снова предстоит вернуться в школу и столкнуться с необъяснимыми явлениями, которые, кажется, коснутся и ее друзей.

В отличие от того же первого сезона, вторая часть «Уэнсдэй» пока еще недоступна для просмотра целиком — пока на Нетфликсе можно посмотреть первые четыре эпизода, а еще четыре появятся на платформе только 3 сентября.

Расстраиваться, однако, тоже не стоит — если вы уже не знаете, чем себя занять до премьеры второй части сезона, эта подборка похожих на «Уэнсдэй» сериалов вам точно понравится.

Запущенная как спинофф «Дневников вампира» детективная фэнтези-драма повествует о новом поколении сверхъестественных существ в Школе Сальваторе для молодых и одаренных. Сюжет преимущественно разворачивается вокруг дочери Клауса Майклсона, 17-летней Хоуп Майклсон, параллельно рассказывая и о других ведьмах, оборотнях и вампирах.

Во время учебы героям предстоит не только лучше узнать себя и свои способности, но и понять, смогут ли они бороться со злом, отказавшись от идеи поддаться инстинктам, с которыми они родились.

Основанный на одноименной литературной франшизе и серии компьютерных игр, сериал повествует о девушке-детективе Нэнси Дрю, которая, только что потеряв мать, пытается отвлечь себя мыслями об учебе в колледже и о начале новой главы в своей жизни.

Вскоре ей приходится переключить свои мысли на что-то другое — в городе происходит таинственное убийство, в котором подозревают как саму Нэнси, так и ее друзей. Теперь совместными усилиями им придется доказать свою невиновность.

Уже ставший классикой жанра сериал начинается так же, как и почти любое другое типичное хоррор-шоу — главная героиня по имени Баффи Саммерс переезжает из Лос-Анджелеса в небольшой городок Саннидейл, где о ее роли Избранной пока еще никто не знает.

Вскоре, однако, истребительница вампиров встречается с с мистером Рупертом Джайлзом, школьным библиотекарем — именно он станет наставником Баффи и будет тренировать ее, чтобы помочь стать настоящей Истребительницей вампиров.

Еще один громкий хит от Нетфликса, «Очень странные дела» понравятся тем, кто в современных шоу ценит ретро-атмосферу 1980-х годов. Действие разворачивается примерно в это же время в провинциальном американском городке — там местные жители обеспокоены исчезновением мальчика по имени Уилл.

Вскоре выясняется, что эксперименты в местной лаборатории каким-то образом открыли портал между Землей и потусторонним измерением, тем самым дав всевозможным монстрам возможность отправиться на поиск людей.

«Хороших девочек не убивают» (2024 — )

Эта детективная драма уж точно понравится тем, кто фанатеет от Энид Синклер в исполнении Эммы Майерс в «Уэнсдэй».

В «Хороших девочек не убивают» Майерс исполнила главную роль Пип — школьницы, которая пытается расследовать закрытое преступление пятилетней давности; не веря в то, что девушку убил ее парень, Пип решает докопаться до истины и превращает это дело в свой выпускной проект.

Кстати, внимательные зрители уже в первых сериях второго сезона «Уэнсдэй» нашли русский след — о том, как наша культура проникла в хитовый сериал Тима Бертона, можно почитать здесь.