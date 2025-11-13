Меню
«Из России пишут»: вот кто сыграл советского ученого Алексея в «Очень странных делах» — никакой он не Смирнов

13 ноября 2025 09:54
Отказался от съемок в «Чернобыле» — и не прогадал.

В третьем сезоне «Очень странных дел» был один персонаж, из-за которого фанаты плакали не меньше, чем из-за гибели Эдди Мансона. Советский ученый Алексей Смирнов поразил как русскую аудиторию, так и американскую. Его герой оказался между двух огней: системой и своими принципами.

Алексея зрители полюбили за наивность, доброту и редкую «человечность», которую он сохранил даже на фоне шпионских интриг. Его история простая и трагичная: советский физик, которого заставляют строить «ключ» под торговым центром «Старкорт», сбегает, помогает героям Хоппера и Джойс — и погибает 4 июля, в День независимости США.

Никакой не Смирнов

Играл Алексея актер Алек Утгофф. Он родился в Киеве, его отец — крымчанин, а мама — осетинка. В старших классах его вместе с братом отправили учиться в Англию. И хотя на вид он стопроцентный «советский ученый из восьмидесятых», на деле уже почти британец с внушительным театральным бэкграундом.

Любопытно, что Утгофф отказался ради этой роли от участия в «Чернобыле». От того самого сериала HBO, который потом собрал премии и стал мировым хитом. И на тот момент Алек еще не знал, что его персонаж в «Очень странных делах» станет настолько популярным.

Из России пишут: спасибо, что подарили нам этого персонажа; хорошо, что в сериале нашлось место хотя бы для одного положительного русского.

Русский Алексей получился максимально живым в отличие от многих карикатурных русских в сериале. Он не злодей, не фанатик и не шпион. Просто человек, который хотел работать. Сам он так и не досмотрел третий сезон: уж слишком самокритичен.

Больше не смог. Я перфекционист, всегда чем-то недоволен...

Некоторые свои реплики на русском Утгофф переводил сам. Никаких экспертов по языку на площадке не было, и это, по его словам, сыграло даже в плюс: фразы звучали естественно. Алексей прожил в сериале недолго, но его образ стал одним из самых теплых за всю историю шоу.

Ранее мы писали: Как раз успеем до выхода пятого сезона: топ-5 сериалов, которые точно стоит посмотреть фанатам «Очень странных дел»

Фото: Кадры из сериала «Очень странные дела»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
