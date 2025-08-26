Лишь один свежий сериал поспорит с финалом «Очень странных дел» за звание лучшего Sci-Fi в 2025 году — и это даже не «Институт» по Кингу

Netflix в 2025-м готовится к главному прощанию — «Очень странные дела» выходят на финишную прямую. Пятая часть обещает разорвать чарты, ностальгией задавить критику и еще раз напомнить, кто тут главный поставщик поп-культурных мемов. Но внезапно у «Странных дел» появился соперник — и это вовсе не последняя адаптация Кинга о бедовых детишках.

Речь про «Этернавта», аргентинский сериал по культовому графическому роману Эктора Хермана Остерельда и Франсиско Солано Лопеса. Проект ворвался на Netflix без бешеного промо и огромных бюджетов, но собрал 96% свежести на Rotten Tomatoes, обаял зрителей апокалиптической атмосферой и неожиданной честностью.

Снежный мор, пустые улицы, брошенные машины, люди, прячущиеся от невидимого врага, — это не дежурный зомби-апокалипсис, а тревожная притча о выживании и хрупкости общества.

Даже Хидео Кодзима не удержался: в Twitter он назвал «Этернавта» «мощной работой научной фантастики» и отдельно похвалил визуал и драматургию.

И это только начало: Netflix уже продлил сериал на второй сезон, а значит, история получит масштабнее бюджет и возможность раскрыть политические подтексты оригинала.

«Институт» по Кингу, конечно, смотрится достойно — продление на второй сезон заслуженное. Но рядом с «Этернавтом» он кажется камерным триллером. Аргентинский сериал гораздо амбициознее: в нем видна попытка создать новое глобальное sci-fi-полотно, способное тягаться даже с финалом «Очень странных дел», уверены в ScreenRant.

2025-й для Netflix проходит под знаком больших перемен: старый хит уходит, новые ищут свое место. И, похоже, именно «Этернавт» готов стать тем самым наследником, которого зрители еще вчера не ждали.

