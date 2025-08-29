Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих

Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих

29 августа 2025 08:27
Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих

Один из главных героев может оказаться на стороне зла.

Каждый сезон «Очень странных дел» подкидывает фанатам пищу для теорий. Но новая догадка оказалась особенно пугающей: зрители уверены, что Уилл Байерс может стать главным злодеем финала. Тот самый тихий мальчик, из-за которого в первом сезоне все и завертелось.

В четвертой главе мы видели Векну — монстра, в котором скрывался Генри Крил. Он когда-то был первым подопытным Бреннера, но превратился в чудовище после схватки с Одиннадцатой. Векна питался болью и травмами подростков, буквально высасывал их изнутри, чтобы пробиться в наш мир. И теперь фанаты предполагают: его новая цель — Уилл.

Что связывает Векну и Уилла

Аргументов у поклонников хватает. Во-первых, у Векны и Уилла удивительно похожие истории: оба замкнутые, оба казались «слишком чувствительными» для окружающих, оба не вписывались в привычные рамки. А такие параллели редко бывают случайными.

Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих

Во-вторых, Векна охотился на тех, у кого были болезненные воспоминания. Уилл в этом смысле идеальная жертва: он шесть дней провел в Изнанке, и травма от этого опыта никуда не делась. Более того, сама Изнанка, похоже, отпечаталась в нем. Уилл до сих пор чувствует приближение монстров, его буквально тянет обратно.

Косвенные улики

Фанаты напоминают: Уилл пропал именно в тот момент, когда время в Изнанке застыло — в 1983 году. Об этом узнала Нэнси в четвертом сезоне. Не похоже на совпадение — эта странная деталь может еще сыграть свою роль.

И мы до сих пор не знаем, что творилось с мальчиком целую неделю в мире демогоргонов и Истязателя разума. Возможно, в последних эпизодах наконец раскроют подробности его пребывания на «обратной стороне». В тот момент его жизнь навсегда изменилась.

Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих

Если Векна или Истязатель Разума сумеют использовать Уилла как проводник (а такое уже было во втором сезоне), друзья окажутся в опасности уже не только из-за чудовищ. Сам парень может перейти на сторону зла — сознательно или нет.

Подогревает интерес и то, что сами братья Дафферы в интервью говорили: в пятом сезоне именно Уилл станет одним из центральных персонажей. Его история выйдет на первый план, а значит вся эта теория не выглядит фантастикой.

Есть и другой вариант: именно благодаря этой связи Уилл станет решающим оружием против Изнанки. Его «шрам» из прошлого может обернуться не проклятием, а силой, без которой нельзя победить Векну и других злодеев.

Не исключено, что Уиллу придется пожертвовать собой. В любом случае подобный исход будет лучше предательства друзей.

Ранее мы писали: Будет ли 5-й сезон сериала «Папины дочки. Новые»: вопрос сложный, но есть и хорошая новость — дождитесь 30 октября

Фото: Кадры из сериала «Очень странные дела»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
«Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия «Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия Читать дальше 27 августа 2025
Лишь один свежий сериал поспорит с финалом «Очень странных дел» за звание лучшего Sci-Fi в 2025 году — и это даже не «Институт» по Кингу Лишь один свежий сериал поспорит с финалом «Очень странных дел» за звание лучшего Sci-Fi в 2025 году — и это даже не «Институт» по Кингу Читать дальше 26 августа 2025
Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара» Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара» Читать дальше 25 августа 2025
«Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер «Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер Читать дальше 28 августа 2025
Финал «Игры престолов» заспойлерили еще в начале: Дейнерис не могла закончить иначе — и намеков было полным-полно Финал «Игры престолов» заспойлерили еще в начале: Дейнерис не могла закончить иначе — и намеков было полным-полно Читать дальше 27 августа 2025
Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад Читать дальше 27 августа 2025
«Разбили мне сердце»: Netflix выпустил дораму, которая заставит плакать даже тех, кто клялся быть камнем — особенно подростков 90-х «Разбили мне сердце»: Netflix выпустил дораму, которая заставит плакать даже тех, кто клялся быть камнем — особенно подростков 90-х Читать дальше 27 августа 2025
«Слишком имбовые»: в «Уэнсдей» нашли глупый сценарный ляп — похоже на историю с маховиком времени из «Гарри Поттера» «Слишком имбовые»: в «Уэнсдей» нашли глупый сценарный ляп — похоже на историю с маховиком времени из «Гарри Поттера» Читать дальше 26 августа 2025
Одно кафе на весь город, обморок и семейные узы: 15 дурацких клише из сериалов нулевых — этим грешат и «Друзья», и «Клон» Одно кафе на весь город, обморок и семейные узы: 15 дурацких клише из сериалов нулевых — этим грешат и «Друзья», и «Клон» Читать дальше 29 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше