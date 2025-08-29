Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих

Каждый сезон «Очень странных дел» подкидывает фанатам пищу для теорий. Но новая догадка оказалась особенно пугающей: зрители уверены, что Уилл Байерс может стать главным злодеем финала. Тот самый тихий мальчик, из-за которого в первом сезоне все и завертелось.

В четвертой главе мы видели Векну — монстра, в котором скрывался Генри Крил. Он когда-то был первым подопытным Бреннера, но превратился в чудовище после схватки с Одиннадцатой. Векна питался болью и травмами подростков, буквально высасывал их изнутри, чтобы пробиться в наш мир. И теперь фанаты предполагают: его новая цель — Уилл.

Что связывает Векну и Уилла

Аргументов у поклонников хватает. Во-первых, у Векны и Уилла удивительно похожие истории: оба замкнутые, оба казались «слишком чувствительными» для окружающих, оба не вписывались в привычные рамки. А такие параллели редко бывают случайными.

Во-вторых, Векна охотился на тех, у кого были болезненные воспоминания. Уилл в этом смысле идеальная жертва: он шесть дней провел в Изнанке, и травма от этого опыта никуда не делась. Более того, сама Изнанка, похоже, отпечаталась в нем. Уилл до сих пор чувствует приближение монстров, его буквально тянет обратно.

Косвенные улики

Фанаты напоминают: Уилл пропал именно в тот момент, когда время в Изнанке застыло — в 1983 году. Об этом узнала Нэнси в четвертом сезоне. Не похоже на совпадение — эта странная деталь может еще сыграть свою роль.

И мы до сих пор не знаем, что творилось с мальчиком целую неделю в мире демогоргонов и Истязателя разума. Возможно, в последних эпизодах наконец раскроют подробности его пребывания на «обратной стороне». В тот момент его жизнь навсегда изменилась.

Если Векна или Истязатель Разума сумеют использовать Уилла как проводник (а такое уже было во втором сезоне), друзья окажутся в опасности уже не только из-за чудовищ. Сам парень может перейти на сторону зла — сознательно или нет.

Подогревает интерес и то, что сами братья Дафферы в интервью говорили: в пятом сезоне именно Уилл станет одним из центральных персонажей. Его история выйдет на первый план, а значит вся эта теория не выглядит фантастикой.

Есть и другой вариант: именно благодаря этой связи Уилл станет решающим оружием против Изнанки. Его «шрам» из прошлого может обернуться не проклятием, а силой, без которой нельзя победить Векну и других злодеев.

Не исключено, что Уиллу придется пожертвовать собой. В любом случае подобный исход будет лучше предательства друзей.

