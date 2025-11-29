От унижения от Векны до сумасшедшего финала: зрители выбрали лучшую серию «ОСД» - еще немного и бросит вызов самой «Озимандии»

Пока мир спорит, какой сезон «Очень странных дел» стал вершиной сериала, четвёртый эпизод финального сезона совершил невозможное. «Чародей» с рейтингом 9.8 на IMDb не просто побил рекорды самого шоу — он вплотную подобрался к святыне телевизионного искусства, эпизоду «Озимандия» из «Во все тяжкие», который много лет считался эталоном совершенства с оценкой 10.0.

Какая серия до этого была лучшей

До этого момента легендой «Очень странных дел» считалась серия «Дорогой Билли» с уничтожающей душу сценой под «Running Up That Hill» и «Резня в Хоукинской лаборатории», где Векна предстал во всей своей ужасающей мощи.

Но «Чародей» смог превзойти их — и не за счёт спецэффектов, хотя битва с демогоргонами была поставлена просто блестяще. Выбился в лидеры он благодаря идеальной драматургии. Именно в этом эпизоде Уилл Байерс из вечной жертвы превратился в ключевое оружие против Векны, а зрители стали свидетелями одного из самых психологически напряжённых противостояний за всю историю шоу.

Заслуженный рейтинг

Что делает этот успех особенно значимым — «Чародей» достиг такого признания без массового хайпа, который сопровождал четвёртый сезон. Тот действительно стал культурным феноменом: более миллиарда часов просмотров, воскрешение хита Кейт Буш и мрачная атмосфера, наконец-то уравнявшая подростковую драму с полноценным хоррором.

Но финальный сезон, кажется, нашёл свою магию в чём-то другом — он отличается от всех теорий, которые мы строили на этапе тизеров. Тут любимцы выступают кем-то вроде наставников для подрастающего поколения детишек, которых Векна также решил сломать. Только вот злодей прогадал с Уиллом, после унижения тот нашел в себе силы противостоять Изнанке.

«Чародей» покорил зрителей и заслужил рекордный балл на IMDb. Даже спустя годы будут стоять в одном ряду с «Озимандией» и другими телевизионными шедеврами. Белые глаза, кровь из носа: как Уилл стал главной угрозой Векне в 5-м сезоне «Очень странных дел» — спойлерный обзор.