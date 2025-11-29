Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От унижения от Векны до сумасшедшего финала: зрители выбрали лучшую серию «ОСД» - еще немного и бросит вызов самой «Озимандии»

От унижения от Векны до сумасшедшего финала: зрители выбрали лучшую серию «ОСД» - еще немного и бросит вызов самой «Озимандии»

29 ноября 2025 20:32
От унижения от Векны до сумасшедшего финала: зрители выбрали лучшую серию «ОСД» - еще немного и бросит вызов самой «Озимандии»

Как эпизод Sci-Fi боевика почти повторил успех легенды «Во все тяжкие».

Пока мир спорит, какой сезон «Очень странных дел» стал вершиной сериала, четвёртый эпизод финального сезона совершил невозможное. «Чародей» с рейтингом 9.8 на IMDb не просто побил рекорды самого шоу — он вплотную подобрался к святыне телевизионного искусства, эпизоду «Озимандия» из «Во все тяжкие», который много лет считался эталоном совершенства с оценкой 10.0.

Какая серия до этого была лучшей

До этого момента легендой «Очень странных дел» считалась серия «Дорогой Билли» с уничтожающей душу сценой под «Running Up That Hill» и «Резня в Хоукинской лаборатории», где Векна предстал во всей своей ужасающей мощи.

От унижения от Векны до сумасшедшего финала: зрители выбрали лучшую серию «ОСД» - еще немного и бросит вызов самой «Озимандии»

Но «Чародей» смог превзойти их — и не за счёт спецэффектов, хотя битва с демогоргонами была поставлена просто блестяще. Выбился в лидеры он благодаря идеальной драматургии. Именно в этом эпизоде Уилл Байерс из вечной жертвы превратился в ключевое оружие против Векны, а зрители стали свидетелями одного из самых психологически напряжённых противостояний за всю историю шоу.

От унижения от Векны до сумасшедшего финала: зрители выбрали лучшую серию «ОСД» - еще немного и бросит вызов самой «Озимандии»

Заслуженный рейтинг

Что делает этот успех особенно значимым — «Чародей» достиг такого признания без массового хайпа, который сопровождал четвёртый сезон. Тот действительно стал культурным феноменом: более миллиарда часов просмотров, воскрешение хита Кейт Буш и мрачная атмосфера, наконец-то уравнявшая подростковую драму с полноценным хоррором.

От унижения от Векны до сумасшедшего финала: зрители выбрали лучшую серию «ОСД» - еще немного и бросит вызов самой «Озимандии»

Но финальный сезон, кажется, нашёл свою магию в чём-то другом — он отличается от всех теорий, которые мы строили на этапе тизеров. Тут любимцы выступают кем-то вроде наставников для подрастающего поколения детишек, которых Векна также решил сломать. Только вот злодей прогадал с Уиллом, после унижения тот нашел в себе силы противостоять Изнанке.

От унижения от Векны до сумасшедшего финала: зрители выбрали лучшую серию «ОСД» - еще немного и бросит вызов самой «Озимандии»

«Чародей» покорил зрителей и заслужил рекордный балл на IMDb. Даже спустя годы будут стоять в одном ряду с «Озимандией» и другими телевизионными шедеврами. Белые глаза, кровь из носа: как Уилл стал главной угрозой Векне в 5-м сезоне «Очень странных дел» — спойлерный обзор.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет Читать дальше 10 декабря 2025
Между комой и кошмаром: что будет с Макс в 5-м сезоне «Очень странных дел» – и в реальном мире, и в сознании Векны Между комой и кошмаром: что будет с Макс в 5-м сезоне «Очень странных дел» – и в реальном мире, и в сознании Векны Читать дальше 9 декабря 2025
Такого скандала, как с «Русалочкой», Disney больше не допустит: вот кого студия рассматривает на роль Рапунцель — и одно имя звучит чаще остальных Такого скандала, как с «Русалочкой», Disney больше не допустит: вот кого студия рассматривает на роль Рапунцель — и одно имя звучит чаще остальных Читать дальше 9 декабря 2025
«Уже круче 5 сезона!»: внезапно вышел спин-офф «Очень странных дел» про Нэнси и Робин – и его финал оставит вас в слезах «Уже круче 5 сезона!»: внезапно вышел спин-офф «Очень странных дел» про Нэнси и Робин – и его финал оставит вас в слезах Читать дальше 9 декабря 2025
Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется Читать дальше 8 декабря 2025
Крипке скрывал, но...: какая роль досталась Падалеки в «Пацанах» - воссоединение братьев Винчестеров состоится в апреле Крипке скрывал, но...: какая роль досталась Падалеки в «Пацанах» - воссоединение братьев Винчестеров состоится в апреле Читать дальше 8 декабря 2025
Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Читать дальше 8 декабря 2025
Хоппер (пока) жив в «Очень странных делах 5», но уже ясно, кто погибнет наверняка: ключевых смертей будет минимум две Хоппер (пока) жив в «Очень странных делах 5», но уже ясно, кто погибнет наверняка: ключевых смертей будет минимум две Читать дальше 8 декабря 2025
«Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix «Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix Читать дальше 7 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше