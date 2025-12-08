Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку

Актрисе образ тоже сначала не понравился.

Первые серии финального сезона «Очень странных дел» вышли и обсуждать зрители начали не только сюжет, но и внешний вид Оди. Главная героиня внезапно появляется в сером спортивном костюме, укороченной толстовке… и ярко-красных шортах поверх штанов.

Интернет мгновенно окрестил ее «Суперменом из Хоукинса» — кто еще носит «трусы» поверх одежды?

Оказалось, что такой выбор не случайность и не шутка постановщиков. Хотя в какой-то момент даже актриса Милли Бобби Браун усомнилась в адекватности наряда. Художница по костюмам Эми Паррис объяснила, почему Оди выглядит именно так.

Это действительно мода 80-х — а не мем

По словам Паррис, она сознательно обратилась к эстетике конца 80-х. Вдохнолением стали фильмы вроде «Балбесов» и ситком «Панки Брюстер», где смешение спортивной одежды, ярких шорт и «детских» силуэтов считалось нормой.

Она, кстати, заранее ожидала недоуменной реакции фанатов. Если отбросить мемы, костюм действительно органично вписывается в эпоху, которой «Очень странные дела» всегда следовали почти фанатично.

Паррис призналась: когда отправила Милли концепт-арт, актриса не сразу приняла новый образ.

Позже я узнала, что она писала братьям в личку и спрашивала: "Вы уверены в этом?".

После примерок Милли смирилась с идеей и даже нашла в костюме свои плюсы — оказалось, что такой образ безумно удобен на съемках экшен-сцен.

Просили «делать Оди менее крутой»

Самое интересное — режиссеры сознательно просили художников не делать из Оди икону стиля. Милли выросла, стала глобальной звездой, и братья Дафферы боялись, что зрители начнут видеть перед собой не персонажа, а селебрити.

Мы хотим помнить, что она именно этот персонаж.

Чтобы избежать этого, ее костюмам добавляют бытовой простоты, неловкости и даже нарочитой «некрутости». Именно поэтому наряд Оди часто выглядит так, будто она собрала его «как получилось» — и это часть замысла.

Других героев тоже «перенастроили». Паррис раскрыла, что и костюмы остальных персонажей претерпели изменения:

Нэнси стала меньше одеваться «как девчонка» — больше функциональности, меньше романтики.

Стив в кожаной куртке теперь выглядит старше и серьезнее.

Лукас, занявшийся спортом, носит кроссовки Nike — но не топовые модели, чтобы подчеркнуть его характер.

В пятом сезоне Оди проходит самый важный этап взросления — и костюм, как ни странно это звучит, стал частью этой арки. Он подчеркивает ее переходное состояние: она все еще ребенок, но уже не красуется, а выбирает то, что удобно.

