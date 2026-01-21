Оповещения от Киноафиши
«Вот, откуда эти сопли!»: лучшую часть финала «Очень странных дел» Дафферы «украли» у «Леди Баг» – пересмотрел и убедился сам (видео)

21 января 2026 20:01
Не зря фанаты с момента премьеры во всем искали подвох.

Финальный сезон «Очень странных дел» полон отсылок и пасхалок, но один эпизод выделяется особенно. Речь о сцене, где Нэнси и Джонатан оказываются заперты в помещении, которое медленно заполняется белой, похожей на жидкость субстанцией. В этот момент, на грани гибели, герои наконец говорят о чувствах, а Джонатан делает Нэнси «не предложение».

И лишь спустя несколько недель после финала в Сети заметили: трогательный момент подозрительно точно повторяет сцену из «Леди Баг и Супер-кота». Причём настолько точно, что комментарии фанов «ОСД» про «пасхалку» выглядят попыткой спасти ситуацию.

Схема простая и слишком узнаваемая. Двое героев оказываются заперты в замкнутом пространстве. Помещение медленно заполняется белой субстанцией, выбраться нельзя, время уходит.

На фоне прямой угрозы жизни начинается откровенный разговор о чувствах, о том, что давно не было сказано. Давление растёт не только физически, но и эмоционально. А затем – то самое кольцо. После «подношения» которого, внезапно, «жижа» начинает уходить.

В «Очень странных делах» этот момент называют одним из лучших во всём финале пятого сезона. Он длинный, тягучий, нарочно затянутый – ровно настолько, чтобы зритель успел прочувствовать безысходность и панику. И давайте честно: отсылкой к мульту эпизод не назвать.

Сцена слишком длинная, чтобы списать её на подмигивание фанатам или случайное совпадение. Это уже не пасхалка из серии «узнали – молодцы», а почти покадровое воспроизведение драматургического приёма.

«Вот откуда были эти сопли! До этой сцены на Изнанке не было же ничего подобного, и того, что могло бы эти сопли генерировать, тоже. А они вот откуда вытекли», «После новости о том, что финал писал ИИ – вообще не удивлен», — иронизируют в Сети.

А вы заметили совпадения?

Фото: Кадры из сериалов «Леди Баг и Супер-кот», «Очень странные дела»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
