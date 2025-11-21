Меню
«У него есть секреты, которые мешают»: жив ли Хоппер в сериале «Очень странные дела» – освежаем память перед 5-м сезоном

21 ноября 2025 15:42
Судьба у героя была непростой, и за время перерыва некоторые детали уже забылись.

Шериф Джим Хоппер 12 один из самых любимых героев «Очень странных дел», и его предполагаемая гибель в финале третьего сезона стала для всех шоком. А учитывая, что с момента выхода четвертого сезона прошло уже 3 года, многие даже и не помнят, жив ли вообще шериф.

Краткий ответ: да, он не погиб. Вопреки всему, он выжил при взрыве машины в подземной лаборатории, упав на нижний уровень. Однако удача оказалась недолгой: очнувшегося шерифа сразу же захватили советские агенты.

Вместо героической смерти его ждал плен в суровом лагере на Камчатке. Оттуда он и вернулся в четвертом сезоне, чтобы снова бороться со злом и наконец-то воссоединиться с Джойс. Так что все теории о путешествии в Изнанку или воскрешении, к счастью, не подтвердились.

А вот что говорил сам Дэвид Харбор о судьбе своего героя:

«Он в России, его бьют охранники, он в полной изоляции, один на один с тюремным монстром. К тому же, его собственные секреты мешают ему стать тем отцом и мужчиной, каким он хочет быть.

Чтобы двигаться вперёд и стать воином, который может понадобиться в борьбе с Изнанкой, ему нужно освободиться от этого внутреннего груза».

А узнать, чем же закончится вся история можно уже совсем скоро, ведь первые серии финала выйдут 26 ноября 2025 года. А пока взгляните, как Бобби Браун попала в «Очень странные дела» благодаря Кингу – впечатлила его в другом сериале.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
