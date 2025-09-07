Что смотреть после «Уэнсдэй»: топ-5 осенних сериалов на Нетфликсе, от которых не оторветесь до декабря

И очень удобно, что ждать три года до выхода их нового сезона не придется.

Второй сезон хоррор-шоу Тима Бертона «Уэнсдэй» теперь официально приземлился на Нетфликсе, а значит, впереди еще пара лет ожидания третьей части, анонсированной несколько недель назад.

Много времени на второй сезон тратить не придется — у него всего лишь 8 серий по 45-60 минут — поэтому зрителям точно придется искать что-нибудь еще для просмотра холодными осенними вечерами.

К счастью, подходящих вариантов на Нетфликсе — вагон и маленькая тележка, а в этой подборке мы рассказываем о лучших телесериалах, которых хватит надолго.

Комедийная драма уже давно стала классикой осеннего сезона, которая окутывает своей уютной атмосферой как раз в то время, когда она так необходима. Сюжет разворачивается в небольшом живописном городке неподалеку от Гарварда, где одинокая молодая мама и ее дочь-подросток решают свои ежедневные проблемы.

«Девочки Гилмор» покорили сердца миллионов поклонников самых разных поколений благодаря умению показать происходящее глазами обеих героинь. Добавляет комфорта и простой, но приятный «осенний» визуал из нежных оттенков, так что такой сериал идеально подойдет под вечер на диване с чашечкой какао.

Снятый по мотивам серии комиксом Нила Гаймана, фэнтези-сериал получил свой второй и последний сезон этим летом, но его атмосфера уж точно соответствует осеннему настроению. В центре сюжета — повелитель царства снов Морфей, который спустя десятилетия в заточении возвращается в свое царство, чтобы навести там порядок и понять, как сильно все изменилось за время его отсутствия.

«Песочный человек» — стильно снятый и мрачный сериал, который своей эстетикой вписывается в Хэллоуин и любую тематическую вечеринку, связанную с этим праздником, а потому его атмосфера сможет настроить нового зрителя на долгие месяцы, в которые нам предстоит наблюдать заход солнца в четыре часа дня.

Один из лучших сериалов на иностранном языке от Нетфликса, «Тьма» уже своим кратким сюжетом может привлечь тех, кому по душе истории о маленьких городках, покрытых мраком и туманом. Действие разворачивается в небольшом немецком городке, где внезапно и бесследно исчезают двое детей; трагедия напрямую касается жизни четырех разных семей, которые объединяются для поиска и впоследствии обнаруживают шокирующие тайны о самих себе и истории города.

«Тьма» даже после своего завершения остается на пике популярности благодаря лихо закрученному сюжету, наблюдая за развитием которого, зрители могут почувствовать себя настоящими детективами, которые вместе с героями пытаются докопаться до истины и понять, что произошло с детьми.

Этот сериал отлично подойдет для тех, кому легкая романтическая комедия может помочь справиться с одолевающей осенней депрессией. «Никто этого не хочет» рассказывает о взаимоотношениях неверующей ведущей подкаста и недавно ставшего одиноким раввина, которые, вопреки своим убеждениям, начинают влюбляться друг в друга.

Второй сезон шоу стартует на Нетфликсе 23 октября, а до этого времени можно насладиться первым — все-таки его уже отметили и критики, которые номинировали «Никто этого не хочет» на сразу несколько «Эмми», и зрители, которые остались в восторге от юмора и очевидной химии между главными героями.

Спустя почти 10 лет с момента премьеры первого сезона главное фэнтези от Нетфликса подходит к своему концу — первая часть финального пятого сезона выйдет в ноябре, а еще две появятся на платформе в декабре. Сюжет «Очень странных дел» — самое очевидное доказательство того, что осень станет идеальным сезоном для того, чтобы посмотреть шоу от начала и (почти) до самого конца.

История, опять же, разворачивается в небольшом городке, где тайные эксперименты приводят к открытию портала между землей и альтернативным измерением, которое начинает пагубно сказываться на жителях города.

Кстати, по сети уже гуляет огромное количество теорий о том, как закончатся «Очень странные дела» — о самых популярных тейках рассказали здесь.