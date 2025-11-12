Меню
Откуда у Оди из сериала «Очень странные дела» такие способности? Все началось еще до ее рождения

12 ноября 2025 20:30
Натерпеться пришлось не только самой девочке.

В сериале «Очень странные дела» Одиннадцать, которую все зовут Оди, обладает множеством невероятных способностей. Среди них телекинез, биокинез, умение создавать защитный барьер и многое другое. Со временем она лишь оттачивает своё мастерство.

Многим зрителям интересно, откуда же у девочки взялись такие силы. Прямого ответа в сериале пока нет, но есть одна наиболее вероятная теория.

Всё началось ещё до её рождения. Над матерью Оди, Терри Айвз, проводили жестокие эксперименты в рамках секретного проекта «МК Ультра».

Во время этих опытов на неё воздействовали сильнодействующими психоделическими препаратами. Скорее всего, Оди унаследовала свои способности именно от матери, которая подверглась такому вмешательству.

После рождения девочка сама стала объектом экспериментов в лаборатории Хоукинса. Именно там её способности пробудились, и она научилась ими пользоваться под руководством доктора Бреннера.

Однако у её сил есть серьёзный минус. Каждое использование даётся ей ценой огромных усилий. Даже при небольшом напряжении у неё начинает идти кровь из носа. Сильно перегрузив себя, Оди может потерять сознание и даже впасть в кому.

Ранее мы писали: Океан вместо Камчатки и Стивен Кинг вместо Векны: у «Очень странных дел» изначально был абсолютно другой сюжет

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
2 комментария
