2 декабря 2025 09:25
Самая эпичная сцена «Очень странных дел» оказалась фальшивкой: Эдди после нее стал легендой (но по-хорошему – не должен был)

Создатели сериала далеко не сразу рассказали правду, отсюда и диссонанс.

Мы все с замиранием сердца наблюдали за героическим, но трагическим моментом в 4 сезоне «Очень странных делах», когда Эдди Мансон пожертвовал собой, чтобы защитить Дастина. Но есть один забавный нюанс, который может слегка охладить пыл поклонников: культовое гитарное соло Эдди – не совсем заслуга Джозефа Куинна!

Оказывается, несмотря на опыт игры на гитаре, в ключевых сценах с руками Эдди, виртуозно исполняющего соло, на самом деле снялся другой человек – гитарист Эйдану Фишеру.

Его игру на гитаре объединили с оригинальным студийным треком Master of Puppets и некоторыми дополнительными партиями, записанными Таем Трухильо, чтобы завершить ставшую культовой сцену.

При этом нельзя сказать, что Джозеф Куинн подошёл к роли спустя рукава. Актёр вложил немало сил в подготовку.

Он серьезно похудел, пытаясь приблизиться к стилю Дэвида Боуи, а также усердно тренировался, оттачивая гитарные навыки, хотя в итоге крупные планы отдали другому исполнителю.

Чтобы глубже прочувствовать характер персонажа, Куинн погрузился в творчество легендарной рок‑группы Black Sabbath, вместе с которой он потом, уже после того, как серия «ОСД» завирусилась в Сети, исполнил Master of Puppets на одной из репетиций перед концертом.

А ведь по-хорошему играть с культовыми рокерами на одной сцене должен был именно Фишер, но увы – зрители бы такого «прикола» точно не поняли.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
