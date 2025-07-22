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«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы

22 июля 2025 15:13
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы

Тоже рассчитывали, что просмотр последних серий затянется на несколько дней? Увы.

Те, кто надеялся, что финальный сезон «Очень странных дел» превратится в череду полнометражных фильмов, могут забыть о том, что обещали сами же создатели. Росса Даффера, одного из создателей шоу, достали слухи — и он одним постом в соцсетях разбил фанатские мечты.

Недавно в Сети разлетелась «слитая» таблица хронометража пятого сезона. По слухам, каждая серия должна была длиться не менее двух часов, а финал — все три. Фанаты радостно хлопали в ладоши: вот это уровень, вот это эпик! Ведь четвёртый сезон уже задал тон — там серии шли по 75–90 минут, а финал тянул на добротный блокбастер. Так почему бы не пойти ещё дальше?

Но нет. На скриншоте с тем самым списком Даффер лаконично написал:

«Лол, это даже не близко».

Ни опровержений в пресс-релизе, ни официальных заявлений. Просто тихий, убийственно ироничный пост. И мечта о «кинематографичном финале» рассыпалась, как Демогоргон в конце первого сезона.

Вероятнее всего, нас ждут эпизоды классической длины — может, чуть растянутые, но точно не такие, как в мечтах фанатов, которые уже сокрушаются из-за печальной новости:

«Я уже представлял себе, как буду смотреть каждую серию на большом экране, с попкорном, как в кино. А теперь даже не знаю, радоваться ли вообще», «Зачем они тогда так долго снимали, если это не эпос, а просто обычный сезон?» — сокрушаются на Reddit.

«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы

Разумеется, финал всё ещё может оказаться мощным — ведь завершать историю, которую растягивали почти десять лет, будут всё те же Дафферы. Но теперь планка ожиданий заметно упала. Может, это и к лучшему?

Ранее мы писали: «Покончим с этим, детка»: новые монстры, ожившая Макс, Хоукинс в огне — разбираем первый трейлер финала «Очень странных дел»

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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