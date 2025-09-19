Бросайте пересматривать «Интерстеллар»: эти 5 фантастических фильмов затянут не хуже — последний сняли за копейки, а рейтинг 7.8

У ленты за $200 тысяч оценка выше, чем у фильма за $205 млн. Но посмотреть стоит и то, и то.

Фантастика сегодня — это не только космос и спецэффекты, а целый набор жанров: от подросткового триллера до философской драмы.

Фильмы вроде «Интерстеллара» и «Начала», а также сериалы в духе «Укрытия» или «Очень странных дел» показали, как можно сплести в одном проекте интригу, мистику и эмоции. Они и пугают, и захватывают, и дают поводы для обсуждений.

И если вам хочется не многосерийного марафона, а концентрированного опыта на один вечер — стоит обратить внимание на полнометражные фантастические блокбастеры.

Ниже — пять фильмов, которые по зрелищности и драйву не уступают ни любимым сериалам, ни нашумевшим sci-fi полнометражкам.

«Довод» (2020)

Бюджет: $205 млн

IMDb: 7.3; Кинопоиск: 7.5

Нолановская головоломка про обратное течение времени. Мир будущего угрожает прошлому, а агент спецслужб оказывается в эпицентре игры с инверсией реальности.

Пули летят назад, а события разворачиваются в обе стороны одновременно. Это не просто фильм — это интеллектуальное испытание, где зрителю приходится переосмысливать привычные законы физики.

«Первому игроку приготовиться» (2018)

Бюджет: $175 млн

IMDb: 7.4; Кинопоиск: 7.4

В этом фильме Спилберга действие происходит в 2045 году, и реальный мир — в жутком кризисе. Все сбегают в виртуальную вселенную OASIS.

Её создатель-затворник перед смертью прячет в игре «пасхальное яйцо». Тот, кто найдёт его первым, получит его состояние и контроль над OASIS.

Обычный парень Уэйд бросается в эту безумную гонку. Его ждут головоломки, погони и битвы с корпорациями, которые хотят захватить приз.

«Финч» (2021)

Бюджет: ~$70-90 млн

IMDb: 6.9; Кинопоиск: 7.2

Трогательная история о человеке, его собаке и созданном им роботе. На фоне апокалипсиса герой понимает, что скоро умрёт, и строит ИИ, чтобы тот заботился о питомце.

Вместо экшена тут — философия и теплота, а Том Хэнкс задаёт фильму душевный тон. Идеальный вариант, если хочется фантастики с душой.

«Луна 2112» (2009)

Бюджет: $5 млн

IMDb: 7.8; Кинопоиск: 7.6

Представьте: вы почти три года в абсолютном одиночестве на лунной станции. Домой — вот-вот. И вдруг всё рушится. Вы видите то, чего не может быть, и понимаете, что не одни.

Этот фильм — напряжённая психологическая драма о том, как герой начинает сомневаться в реальности и в самом себе, обнаружив шокирующую правду о своей миссии и… о собственной идентичности.

«Человек с Земли» (2007)

Бюджет: $200 000

IMDb: 7.8; Кинопоиск: 7.8

На прощальной вечеринке профессор Джон Олдман неожиданно рассказывает коллегам невероятную вещь: он — бессмертный кроманьонец, который живёт уже 14 000 лет. Он не стареет и был свидетелем всех главных событий в истории человечества.

Весь фильм — это по сути один большой разговор. Сидя за столом, он делится своими воспоминаниями: каково это — жить вечно, что он видел и чувствовал, и как на самом деле тяжело быть бессмертным.

Ранее мы писали: Ищете что-то похожее на «Формулу-1»? ИИ все сделал за вас — 4 фильма и сериал от Netflix с оценкой 8.2 обеспечат адреналином