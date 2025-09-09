Называем лучший сезон «Очень странных дел», который смотрели 1 млрд часов: выбрали не критики, а обычные люди

Абсолютный пик сериала. Ни первый, ни будущий финал его не переплюнут

Есть сериалы, которые становятся культовыми, но только однажды достигают идеальной точки. У «Очень странных дел» этот момент случился в четвёртом сезоне. И никакие фанатские споры про «легендарную атмосферу первого» или ожидания пятого ничего не изменят.

Тут сошлось всё: драматургия, визуал, эмоции и цифры. В 2022 году сериал поставил рекорд Netflix — более миллиарда часов просмотров. В топе держался 19 недель. Четвёртый сезон стал самым обсуждаемым в соцсетях и превратился в глобальное культурное событие.

Почему именно четвёртый сезон

Атмосфера стала мрачнее, ставки выше, а хоррор — злее. Впервые за историю шоу герои оказались на грани, и сценаристы не щадили никого. Сцена с «Running Up That Hill» моментально стала иконой, подняла трек Кейт Буш в чарты спустя 37 лет и подарила сериалу статус явления.

В сериале появился Векна — главный антагонист всей истории, наконец связавший линии Перевёрнутого мира и экспериментов Хоукинса. Появление Эдди Мансонa превратило одного второстепенного героя в мирового любимца.

Финал, который не переплюнуть

Заключительная серия длилась почти как отдельный фильм. Два с половиной часа нервного напряжения, баталии, разверзшаяся земля и чувство надвигающейся катастрофы. После финала стало очевидно: Хоукинс уже никогда не будет прежним.

Почему не первый и не пятый

Да, первый сезон дал магию открытия, но четвёртый стал взрослее и сильнее, подхватил зрителя за горло и не отпускал. Пятый обещают делать грандиозным, но по факту ему придётся повторять уже открытые приёмы четвёртой главы. Второй был откровенно слабее, а третий сильно ушел в комедию.

Четвёртый сезон — это редкий случай, когда шоу достигает максимальной формы. Всё, что было раньше, готовило нас к нему. Всё, что будет дальше, неизбежно будет его отголоском.

Уилл — новый Векна, а Эдди — вампир: самые популярные теории о последнем сезоне «Очень странных дел».