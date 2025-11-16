Меню
Новый «Хищник» оказался связан с «Очень странными делами»: но распознать пасхалку в «Планете смерти» фактически невозможно

16 ноября 2025 14:44
Камео получилось довольно неочевидным.

Новый «Хищник: Планета смерти» успел удивить фанатов не только тем, что дал фокус самому Яутже, но и крошечной пасхалкой, которую почти невозможно заметить. Она буквально прошита внутрь саунддизайна. И если смотреть в дубляже, шансов распознать ее примерно столько же, сколько у земного туриста прожить пять минут на планете Генна.

Оказывается, голос корабля Дека – тот самый механический, резаный инопланетный тембр – принадлежит Мэтту и Россу Дафферам, создателям «Очень странных дел».

На экране их, конечно, не видно: никакого камео в духе «прошли мимо камеры». Они спрятаны в репликах звуковой системы, изрядно обработанных фильтрами.

Режиссер Дэн Трахтенберг признался Variety, что идея родилась буквально на ровном месте. Команда сводила звук на тех же студиях, где параллельно работали над «Очень странными делами».

Когда дошло до голоса корабля, постановщик просто подошел к братьям с листом, где было написано загадочное «N, G, I, L, A» – так называемое «слово», которое им предстояло произнести.

Дафферы не ожидали такого задания, но все же мгновенно «врубились» и попытались озвучить фразу на языке Яутжи. Потом их голоса смешали, размазали, добавили компьютерных эффектов – получилось идеально роботизировано и почти неузнаваемо.

Именно поэтому пасхалка неочевидна. В оригинале ее с трудом может уловить лишь тот, кто смотрел интервью Дафферов, а в русском дубляже она растворяется полностью – локализаторы, очевидно, не стали просить братьев перезаписать строки.

В итоге в «Хищнике» действительно есть связь с «Очень странными делами», но такая, что и Дек через тепловизор не сразу разглядит.

Фото: Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
