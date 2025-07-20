«Покончим с этим, детка»: новые монстры, ожившая Макс, Хоукинс в огне — разбираем первый трейлер финала «Очень странных дел»

В дебютный ролик вошли эпизоды вообще из всех новых серий. Но больше всего внимания уделили первой главе.

Салют, фанаты Демогоргонов и поклонники парящих грузовиков! Три года молчания, бесконечных мемов с пиццей и мокрыми глазами Уилла — и вот наконец Netflix выдал нам первый трейлер пятого, финального сезона «Очень странных дел». И это именно тот случай, когда годы ожидания того стоили.

Первая сцена — четверка друзей складывает руки, как в школьной команде по регби. Камон, этот сериал начинался с поисков одного мальчика — а заканчивается буквально эпической коалицией против апокалипсиса. Финал обещают в трёх частях: стартуем 26 ноября, потом Рождество, а последняя серия — 31 декабря. Хоукинс встречает Новый год под звуки взрывов.

А теперь — к деталям, из-за которых трейлер выглядит как микс между «Чужими», «Спектром» и душераздирающей подростковой драмой.

1. Вернулся Векна. Злобный, красивый, на минималках — но вернулся

Он бродит по каким-то заброшенным коридорам и нашёптывает жуткости за кадром. Демогоргоны снова здесь, но это уже не страшилки ради атмосферы — это прямая заявка на войну. В кадре промелькнуло нечто новое — монстр-рептилия. Потому что, конечно же, одних старых чудиков маловато.

2. Оди снова в деле

Кто бы сомневался, что всё закончится тем, с чего началось. Оди сидит с повязкой на глазах и явно настраивается на финальную схватку. Хоппер смотрит на неё с отеческим отчаянием и говорит:

«Куда бы эта кровь ни вела — тебе придётся сражаться. Последний раз. Покончим с этим, детка».

3. Макс не просто жива — она движется

В прошлом сезоне её морально разорвали на части. Потом кома, больничная койка, безысходность. Но в новом трейлере есть крошечный момент: Макс, всё ещё в больничной рубашке, прячется от монстров вместе с Лукасом и... шевелится. Как бы между строк — «я вернулась, девочки». Неожиданно? Вряд ли. Круто? Однозначно.

4. Местные всё ещё ненавидят Эдди (хотя он умер героем)

Всё, что осталось от рокера из Хоукинса — могила с оскорблениями. На неё приходит Дастин, и, если вы не готовы к эмоциональному нокауту, советуем отложить просмотр. В этом городе ещё никто не понял, кого они потеряли.

5. Любовь живёт, но её трясёт

У пары Нэнси и Джонатана в трейлере слёзно-драматическая сцена — лбы прижаты, слёзы текут, и Джонатан произносит фразу, которая звучит как прямая заявка на похоронный марш:

«После всего, что мы пережили, это навсегда связало нас».

Окей, но выживешь ли ты сам, дружище?

6. Поджечь всё к чертям — нормальный план

В трейлере звучит голос Майка по рации:

«Поджог начинается через пять, четыре, три...»

И пока зритель мечется в догадках, в кадре появляются фигуры в огнеупорных костюмах, палящие огнём в нечто, подозрительно похожее на врата в Ад.

7. Правительство обезумело, сумеют ли герои с ним совладать?

Военные, вертолёты, люди с автоматами, угрюмые морды. Ну а как иначе. Похоже, они, как всегда, пришли в самый неподходящий момент. И — сюрприз — Оди снова в опасности. Не только от Векны, но и от людей в костюмах, которым не понравится, что девочка умеет поднимать грузовики взглядом.

Финал близко. Очень близко

«Очень странные дела» подходят к концу, и конец этот похож на выжженую до горизонта землю, над которой запускают самый красивый в вашей жизни фейерверк.

Трейлер уместил в себя максимум боли, саспенса и ностальгии — настолько, что хочется сразу пересмотреть весь сериал целиком.

Кажется, шоураннеры не врали, когда говорили, что каждая серия будет мини-блокбастер. Пока нам дали только трейлер, но мурашки по коже уже бегут.

Ранее мы писали: 21 год назад этот сериал должен был стать триумфом Кинга, но оказался провалом: связка «Король ужаса + хоррор» не сработала