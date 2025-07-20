«Покончим с этим, детка»: новые монстры, ожившая Макс, Хоукинс в огне — разбираем первый трейлер финала «Очень странных дел»

Салют, фанаты Демогоргонов и поклонники парящих грузовиков! Три года молчания, бесконечных мемов с пиццей и мокрыми глазами Уилла — и вот наконец Netflix выдал нам первый трейлер пятого, финального сезона «Очень странных дел». И это именно тот случай, когда годы ожидания того стоили.
Первая сцена — четверка друзей складывает руки, как в школьной команде по регби. Камон, этот сериал начинался с поисков одного мальчика — а заканчивается буквально эпической коалицией против апокалипсиса. Финал обещают в трёх частях: стартуем 26 ноября, потом Рождество, а последняя серия — 31 декабря. Хоукинс встречает Новый год под звуки взрывов.
А теперь — к деталям, из-за которых трейлер выглядит как микс между «Чужими», «Спектром» и душераздирающей подростковой драмой.
1. Вернулся Векна. Злобный, красивый, на минималках — но вернулся
Он бродит по каким-то заброшенным коридорам и нашёптывает жуткости за кадром. Демогоргоны снова здесь, но это уже не страшилки ради атмосферы — это прямая заявка на войну. В кадре промелькнуло нечто новое — монстр-рептилия. Потому что, конечно же, одних старых чудиков маловато.
2. Оди снова в деле
Кто бы сомневался, что всё закончится тем, с чего началось. Оди сидит с повязкой на глазах и явно настраивается на финальную схватку. Хоппер смотрит на неё с отеческим отчаянием и говорит:
«Куда бы эта кровь ни вела — тебе придётся сражаться. Последний раз. Покончим с этим, детка».
3. Макс не просто жива — она движется
В прошлом сезоне её морально разорвали на части. Потом кома, больничная койка, безысходность. Но в новом трейлере есть крошечный момент: Макс, всё ещё в больничной рубашке, прячется от монстров вместе с Лукасом и... шевелится. Как бы между строк — «я вернулась, девочки». Неожиданно? Вряд ли. Круто? Однозначно.
4. Местные всё ещё ненавидят Эдди (хотя он умер героем)
Всё, что осталось от рокера из Хоукинса — могила с оскорблениями. На неё приходит Дастин, и, если вы не готовы к эмоциональному нокауту, советуем отложить просмотр. В этом городе ещё никто не понял, кого они потеряли.
5. Любовь живёт, но её трясёт
У пары Нэнси и Джонатана в трейлере слёзно-драматическая сцена — лбы прижаты, слёзы текут, и Джонатан произносит фразу, которая звучит как прямая заявка на похоронный марш:
«После всего, что мы пережили, это навсегда связало нас».
Окей, но выживешь ли ты сам, дружище?
6. Поджечь всё к чертям — нормальный план
В трейлере звучит голос Майка по рации:
«Поджог начинается через пять, четыре, три...»
И пока зритель мечется в догадках, в кадре появляются фигуры в огнеупорных костюмах, палящие огнём в нечто, подозрительно похожее на врата в Ад.
7. Правительство обезумело, сумеют ли герои с ним совладать?
Военные, вертолёты, люди с автоматами, угрюмые морды. Ну а как иначе. Похоже, они, как всегда, пришли в самый неподходящий момент. И — сюрприз — Оди снова в опасности. Не только от Векны, но и от людей в костюмах, которым не понравится, что девочка умеет поднимать грузовики взглядом.
Финал близко. Очень близко
«Очень странные дела» подходят к концу, и конец этот похож на выжженую до горизонта землю, над которой запускают самый красивый в вашей жизни фейерверк.
Трейлер уместил в себя максимум боли, саспенса и ностальгии — настолько, что хочется сразу пересмотреть весь сериал целиком.
Кажется, шоураннеры не врали, когда говорили, что каждая серия будет мини-блокбастер. Пока нам дали только трейлер, но мурашки по коже уже бегут.
Ранее мы писали: 21 год назад этот сериал должен был стать триумфом Кинга, но оказался провалом: связка «Король ужаса + хоррор» не сработала