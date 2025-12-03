Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Рекорды вывернулись наизнанку: всего 1 сериал Netflix набрал просмотров больше, чем финал «Очень странных дел» – 68 000 000 за неделю

Рекорды вывернулись наизнанку: всего 1 сериал Netflix набрал просмотров больше, чем финал «Очень странных дел» – 68 000 000 за неделю

3 декабря 2025 14:44
Рекорды вывернулись наизнанку: всего 1 сериал Netflix набрал просмотров больше, чем финал «Очень странных дел» – 68 000 000 за неделю

Зато ребяткам из Хокинса удалось обойти «Уэнсдэй» на повороте.

Казалось, с таким хайпом вокруг первых четырёх серий 5‑го сезона «Очень странные дела» побьют все мыслимые и немыслимые рекорды. Спустя неделю стало ясно: оптимистичные прогнозы сбылись… не полностью.

Да, финал культового сериала не возглавил абсолютный топ‑лист Netflix – но лишь потому, что на вершине по‑прежнему сидит второй сезон «Игры в кальмара» с феноменальными 68 млн просмотров за первую неделю.

Зато «Очень странные дела» установили другой рекорд: 59,6 млн просмотров за пять дней после премьеры (26 ноября) – это лучший старт среди всех англоязычных сериалов на платформе. Предыдущий лидер, первый сезон «Уэнсдэй», набрал около 56 млн за четыре дня.

Рекорды вывернулись наизнанку: всего 1 сериал Netflix набрал просмотров больше, чем финал «Очень странных дел» – 68 000 000 за неделю

Что ещё впечатляет:

  • 5‑й сезон занял 1‑е место в 90 из 93 отслеживаемых Netflix регионов;
  • все четыре предыдущих сезона одновременно вошли в топ‑10, суммарно набрав 25,1 млн просмотров;
  • с момента премьеры в 2016 году сериал в целом собрал уже 1,2 млрд просмотров.
Рекорды вывернулись наизнанку: всего 1 сериал Netflix набрал просмотров больше, чем финал «Очень странных дел» – 68 000 000 за неделю

Создатели шоу, Мэтт и Росс Дафферы, не скрывают восторга:

«Отклик превзошёл все наши ожидания. Видеть, как фандом не просто сохраняется, а продолжает расти спустя десять лет, невероятно ценно для нас, актёров и тысяч художников, которые помогали воплотить эту историю».

Так что, хоть «Изнанка» и не перевернула абсолютные рекорды, она уверенно доказала: «Очень странные дела» по‑прежнему владеют сердцами зрителей.

А ведь это только первая часть финала – впереди ещё три эпизода, премьера которых назначена на 25 декабря, и грандиозный двухчасовой финал 31 декабря. Кто знает, может, к тому моменту цифры всё‑таки достигнут заветной отметки в 68 млн?

Ранее мы писали: В «Очень странных делах» все пошло наперекосяк 6 ноября – и это уже не совпадение: один кадр объясняет, почему Векна выбрал именно Уилла

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», «Игра в кальмара»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет Читать дальше 10 декабря 2025
Между комой и кошмаром: что будет с Макс в 5-м сезоне «Очень странных дел» – и в реальном мире, и в сознании Векны Между комой и кошмаром: что будет с Макс в 5-м сезоне «Очень странных дел» – и в реальном мире, и в сознании Векны Читать дальше 9 декабря 2025
Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Читать дальше 8 декабря 2025
Дорама Netflix №1 на YouTube: обошла «Кейпоп-охотниц» и ворвалась в тренды года, хотя ее смотрели меньше Дорама Netflix №1 на YouTube: обошла «Кейпоп-охотниц» и ворвалась в тренды года, хотя ее смотрели меньше Читать дальше 7 декабря 2025
«Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix «Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix Читать дальше 7 декабря 2025
Минус семь кило, оголенные нервы и обнаженные съемки в феврале: Воробьев - о сложностях съемок для Netflix Минус семь кило, оголенные нервы и обнаженные съемки в феврале: Воробьев - о сложностях съемок для Netflix Читать дальше 7 декабря 2025
Хит Netflix идет за статуэтками: проект 2025 года катком прошелся по «Уэнсдэй» и «Игре в кальмара» — 325 млн просмотров и рекордное число номинаций Хит Netflix идет за статуэтками: проект 2025 года катком прошелся по «Уэнсдэй» и «Игре в кальмара» — 325 млн просмотров и рекордное число номинаций Читать дальше 9 декабря 2025
«Уже круче 5 сезона!»: внезапно вышел спин-офф «Очень странных дел» про Нэнси и Робин – и его финал оставит вас в слезах «Уже круче 5 сезона!»: внезапно вышел спин-офф «Очень странных дел» про Нэнси и Робин – и его финал оставит вас в слезах Читать дальше 9 декабря 2025
Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется Читать дальше 8 декабря 2025
Хоппер (пока) жив в «Очень странных делах 5», но уже ясно, кто погибнет наверняка: ключевых смертей будет минимум две Хоппер (пока) жив в «Очень странных делах 5», но уже ясно, кто погибнет наверняка: ключевых смертей будет минимум две Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше