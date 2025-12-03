Рекорды вывернулись наизнанку: всего 1 сериал Netflix набрал просмотров больше, чем финал «Очень странных дел» – 68 000 000 за неделю

Казалось, с таким хайпом вокруг первых четырёх серий 5‑го сезона «Очень странные дела» побьют все мыслимые и немыслимые рекорды. Спустя неделю стало ясно: оптимистичные прогнозы сбылись… не полностью.

Да, финал культового сериала не возглавил абсолютный топ‑лист Netflix – но лишь потому, что на вершине по‑прежнему сидит второй сезон «Игры в кальмара» с феноменальными 68 млн просмотров за первую неделю.

Зато «Очень странные дела» установили другой рекорд: 59,6 млн просмотров за пять дней после премьеры (26 ноября) – это лучший старт среди всех англоязычных сериалов на платформе. Предыдущий лидер, первый сезон «Уэнсдэй», набрал около 56 млн за четыре дня.

Что ещё впечатляет:

5‑й сезон занял 1‑е место в 90 из 93 отслеживаемых Netflix регионов;

все четыре предыдущих сезона одновременно вошли в топ‑10, суммарно набрав 25,1 млн просмотров;

с момента премьеры в 2016 году сериал в целом собрал уже 1,2 млрд просмотров.

Создатели шоу, Мэтт и Росс Дафферы, не скрывают восторга:

«Отклик превзошёл все наши ожидания. Видеть, как фандом не просто сохраняется, а продолжает расти спустя десять лет, невероятно ценно для нас, актёров и тысяч художников, которые помогали воплотить эту историю».

Так что, хоть «Изнанка» и не перевернула абсолютные рекорды, она уверенно доказала: «Очень странные дела» по‑прежнему владеют сердцами зрителей.

А ведь это только первая часть финала – впереди ещё три эпизода, премьера которых назначена на 25 декабря, и грандиозный двухчасовой финал 31 декабря. Кто знает, может, к тому моменту цифры всё‑таки достигнут заветной отметки в 68 млн?

