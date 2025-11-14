От Демогоргона до Векны: вспоминаем, что за монстры были в «Очень странных делах» – за 3 года ожидания финала вы могли забыть

Четвертый сезон «Очень странных дел» вышел еще в 2022 году, и за это время многие сюжетные детали и повороты могли подзабыться. Чтобы подготовиться к пятому сезону, который стартует уже 26 ноября, предлагаем освежить в памяти главных антагонистов проекта, ведь из Изнанки в Хоукинс выбиралась не только знаменитая «цветочная» пасть Демогоргона.

Демогоргон

Первый и самый узнаваемый монстр, появившийся в сериале из-за того, что кто-то попросту забыл закрыть дверь в портал на «Изнанку». Это существо обладает впечатляющими физическими способностями: его огромная пасть, состоящая из пяти «лепестков» и напоминающая цветок, может запросто поглотить взрослого человека.

Демогоргон с легкостью пробивает стены, быстро залечивает раны, а некоторые зрители предполагают, что он даже обладает зачатками телекинеза — например, открывает замки и передвигает предметы. Свое имя монстр получил от Одиннадцать, которая назвала его в честь князя демонов из настольной игры Dungeons & Dragons.

Д’Артаньян

Во втором сезоне у Дастина Хендерсона появился необычный питомец, которого он нашел в мусорном баке. Существо, напоминавшее упрощенную версию Демогоргона, но передвигавшееся на четвереньках, было посажено в аквариум и получало в пищу батончики «Три мушкетёра». В честь главного героя книги Дастин и назвал его Д’Артаньяном, или просто Дартом.

Изначально Дарт был желто-зеленого оттенка и не проявлял агрессии, но после нескольких линек он потемнел и сбежал от хозяина. Оказалось, что это ранняя стадия демогоргона (демодог), и, в отличие от взрослых особей, эти монстры охотятся стаями, подчиняясь мощному стадному инстинкту.

Больничный монстр

В третьем сезоне главная сущность Изнанки, Истязатель разума, подчинила Билли Харгроува и заставила его «обращать» людей в своих слуг. В решающий момент из их останков и был собран так называемый Больничный монстр.

Это жуткое существо состояло из всего, что оно поглощало на своем пути, и постоянно росло. Его ключевая особенность заключается в способности растворяться и проникать в помещения, вновь собирая свое тело из частей. К счастью, с ним довольно быстро справилась Одиннадцать.

Истязатель разума

Главный антагонист второго и третьего сезонов, которого многие называют Монстром-тенью. Это существо невероятных размеров, силуэтом напоминающее гигантского паука, прячущегося в облаках и тумане Изнанки.

Истязатель разума — это основа коллективного сознания всех монстров. Он телепатически контролирует целую армию Демогоргонов и может полностью захватывать тела других существ, подчиняя их себе. Его лапы представляют собой сплошное месиво, в котором можно разглядеть отдельные пасти с зубами и даже молнии.

Паук-монстр

Фактически, это физическое воплощение Истязателя разума в реальном мире Хоукинса. Существо, напоминающее огромного паука, стало главным оружием «Изнанки» в попытке уничтожить Одиннадцать.

Монстр был собран Истязателем из останков около 30 человек, которых подчинил себе Билли. Это устрашающее создание частично достигло своей цели: в финальной битве третьего сезона Одиннадцать лишилась своих способностей, ненадолго остановив вторжение.

Векна

Это самый мощный босс, бывший подопытный лаборатории Хоукинса. Обретя нечеловеческую силу, он научился превращать страхи в оружие. Теперь Векна проникает в сознание жертв, обнажает их самые глубокие травмы и материализует кошмары.

Его охота – это не случайность, а часть тщательного плана. Четыре ритуальные смерти должны открыть Врата между мирами, чтобы тьма поглотила реальность.

Он сочетает сверхчеловеческую выносливость с хладнокровным расчетом, играя с жертвами и наслаждаясь их отчаянием. Пока его тень нависает над Хоукинсом, никто не может чувствовать себя в безопасности.

Теперь, когда все монстры снова свежи в памяти, можно со спокойной душой ждать 26 ноября и начала финального путешествия в Хоукинс. Готовьтесь к новым угрозам из Изнанки!

