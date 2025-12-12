Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей»

Главные сериальные итоги года подводят в декабре. Но на самом деле всё часто решается ещё осенью, когда выходят самые громкие премьеры сезона. 2025-й не подвёл: в то время как интерес к сериалам в целом немного угас, зрителям всё равно было, за чем следить.
И безоговорочным чемпионом по ожиданиям стал финальный сезон «Очень странных дел». Но кто же шёл сразу за ним? Кинопоиск поделился статистикой запросов за осень, и тут обнаружился приятный сюрприз. Прямо за американским гигантом вклинился отечественный проект.
Речь о сериале «Лихие». Его действие начинается в глухой тайге Хабаровского края, где старший егерь Павел Лиховцев держит пасеку и растит сына. С приходом лихих 90-х всё рушится, и семья вынуждена перебраться в Хабаровск.
Там вовсю идёт передел – город захватывает мощная ОПГ «Общак». Павел, устроившись водителем к бывшему соседу, а ныне криминальному авторитету, оказывается в самом центре бандитских войн.
Сериал на Кинопоиске оценили на 7.5, и многие зрители хвалят проект за то, что здесь «нет романтизации бандитской жизни». Получилось так круто, что проект оказался почти наравне с громким зарубежным хитом.
А теперь давайте посмотрим, как сложился топ-5 целиком:
|Место
|Название сериала
|Страна и жанр
|Индекс интереса
|1
|«Очень странные дела»
|США, ужасы, фантастика
|2182
|2
|«Лихие»
|Россия, драма, криминал
|1932
|3
|«Олдскул»
|Россия, комедия
|1427
|4
|«Москва слезам не верит. Все только начинается»
|Россия, мелодрама
|1224
|5
|«Уэнсдей»
|США, фэнтези
|1217
