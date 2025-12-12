Меню
Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей»

12 декабря 2025 12:19
Кадры из сериала «Лихие» и «Очень странных дел»

Сериал не зря получил оценку 7.5 и второй сезон.

Главные сериальные итоги года подводят в декабре. Но на самом деле всё часто решается ещё осенью, когда выходят самые громкие премьеры сезона. 2025-й не подвёл: в то время как интерес к сериалам в целом немного угас, зрителям всё равно было, за чем следить.

И безоговорочным чемпионом по ожиданиям стал финальный сезон «Очень странных дел». Но кто же шёл сразу за ним? Кинопоиск поделился статистикой запросов за осень, и тут обнаружился приятный сюрприз. Прямо за американским гигантом вклинился отечественный проект.

Речь о сериале «Лихие». Его действие начинается в глухой тайге Хабаровского края, где старший егерь Павел Лиховцев держит пасеку и растит сына. С приходом лихих 90-х всё рушится, и семья вынуждена перебраться в Хабаровск.

Там вовсю идёт передел – город захватывает мощная ОПГ «Общак». Павел, устроившись водителем к бывшему соседу, а ныне криминальному авторитету, оказывается в самом центре бандитских войн.

Сериал на Кинопоиске оценили на 7.5, и многие зрители хвалят проект за то, что здесь «нет романтизации бандитской жизни». Получилось так круто, что проект оказался почти наравне с громким зарубежным хитом.

А теперь давайте посмотрим, как сложился топ-5 целиком:

Место Название сериала Страна и жанр Индекс интереса
1 «Очень странные дела» США, ужасы, фантастика 2182
2 «Лихие» Россия, драма, криминал 1932
3 «Олдскул» Россия, комедия 1427
4 «Москва слезам не верит. Все только начинается» Россия, мелодрама 1224
5 «Уэнсдей» США, фэнтези 1217

Ранее мы писали: Свежий сканди-хоррор набрал больше просмотров чем «Очень странные дела 5»: его смотрели на 6 000 000 часов больше

Фото: Кадры из сериала «Лихие», «Очень странных дел»
Ольга Назарова
