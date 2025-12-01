В «Очень странных делах» появились крестражи из «Гарри Поттера», но это не точно: пока ясно лишь одно – Уиллу придется умереть

В первых сезонах были лишь намеки, но теперь все окончательно понятно.

Пятый сезон «Очень странных дел» подкинул зрителям немало новых вопросов, и ключевой из них – неужели братья Дафферы фанатеют от мира, созданного Роулинг? Ну правда: сюжетные параллели с «Гарри Поттером» в новых сериях буквально бросаются в глаза. Речь, конечно, о Уилле Байерсе и его пугающей связи с главным антагонистом – Векной. На первый взгляд, сравнение может показаться надуманным, но детали говорят сами за себя.

Что общего у Уилла и Гарри?

В «Гарри Поттере» крестраж – это объект (или даже человек), хранящий фрагмент души темного волшебника. Цель такого артефакта – привязать злодея к жизни, даже если его физическое тело уничтожено.

В случае с Гарри фрагмент души Волан‑де‑Морта оказался в нем случайно – это стало следствием неудачной попытки убийства в младенчестве.

Уилл Байерс, очевидно, играет похожую роль в мире «Очень странных дел». После похищения Векной в первом сезоне Уилл несет в себе частицу Изнанки. В пятом сезоне эта связь выходит на первый план: она уже не метафора, а реальная сила, влияющая на ход событий.

Оба героя испытывают схожие ощущения:

физические сигналы опасности : у Гарри болел шрам при приближении Волан‑де‑Морта, у Уилла – болезненные спазмы в шее при появлении Векны или демогоргонов;

: у Гарри болел шрам при приближении Волан‑де‑Морта, у Уилла – болезненные спазмы в шее при появлении Векны или демогоргонов; проникновение в сознание врага : Гарри видел сны и эмоции Волан‑де‑Морта, Уилл ощущает присутствие Векны и даже видит глазами демогоргонов;

: Гарри видел сны и эмоции Волан‑де‑Морта, Уилл ощущает присутствие Векны и даже видит глазами демогоргонов; нежелательная сила: и Гарри, и Уилл не выбирали свои способности – они стали заложниками чужой воли.

Чем отличается история Уилла?

Несмотря на очевидные параллели, сюжет «Очень странных дел» идет своим путем. Главное отличие – намеренность связи. Векна не случайно оставил след в Уилле: он целенаправленно проник в его разум, чтобы сохранить контроль. Это делает их связь более зловещей и личной.

Кроме того, сила Уилла коренится в травме. В отличие от Гарри, который в Хогвартсе постепенно осознавал свою мощь, Уилл годами считал себя сломанным. Его способности – не дар, а болезненное напоминание о пережитом кошмаре.

Ноа Шнапп, исполнитель роли Уилла, в интервью признался, что ощущал сходство с динамикой Гарри и Волан‑де‑Морта. Актер даже пересмотрел фильмы о Поттере, чтобы лучше понять, как передать эту двойственность.

«Колдун» и его сила

Четвертая серия пятого сезона называется «Колдун» – и это не для красного словца. В кульминационной сцене Уилл впервые не просто чувствует Векну, а контролирует ее силу.

Когда демогоргоны атакуют его друзей, он задействует нечто среднее между телепатией и телекинезом: его глаза становятся белыми, а монстры падают замертво, ровно также, как жертвы Векны.

Этот момент – переломный для персонажа. Робин называла Уилла «человеческой антенной», но теперь он больше не пассивный приемник. Он учится превращать проклятие в оружие.

Ждет ли Уилла судьба Гарри?

В «Гарри Поттере» крестраж внутри Гарри означал, что для победы над Волан‑де‑Мортом ему, возможно, придется умереть. Фанаты «Очень странных дел» уже задаются вопросом: повторит ли Уилл этот путь?

Пока шоураннеры не дают однозначных ответов, но намеки очевидны:

Векна явно считает Уилла ключевым игроком, а не второстепенным персонажем;

связь Уилла с Изнанкой глубже и древнее, чем у других героев;

в финале первой части сезона Уилл уже использует силу Векны против него же;

шоураннеры и актеры намекали, что концовка будет кровавой.

Братья Даффер явно готовят грандиозный финал, где Уилл станет центром противостояния. Он больше не жертва, не тихий парень на заднем плане – он «Колдун», способный взглянуть в Изнанку и переломить ее правила.

Так есть ли в «Очень странных делах» крестражи? Формально – нет. Но суть остается той же: герой, несущий в себе часть зла, которое должен уничтожить. И от того, как Уилл справится с этой ношей, зависит судьба всего Хоукинса.

