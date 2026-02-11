Оповещения от Киноафиши
Звезду «Очень странных дел» разочаровал финал сериала: шанс на реабилитацию есть — в той самой секретной 9-й серии

11 февраля 2026 07:58
Игра окончена? Не все так думают.

Финал грандиозного сериала «Очень странные дела» разделил не только фанатов, но и съемочную группу. Последние серии пятого сезона, вышедшие в декабре 2025 года, оставили многих в недоумении. Одним из самых откровенных критиков стал актер Мэттью Модайн, сыгравший ключевого антагониста — доктора Мартина Бреннера.

На прямой вопрос в соцсетях, понравился ли ему конец истории, Модайн ответил лаконично и жестко: «Нет». Более того, он поддержал нашумевшую фанатскую теорию о «Вратах конформизма».

Согласно версии поклонников, Векна на самом деле победил героев, а зрителям показали лишь иллюзию счастливого финала, созданную в его сознании. Настоящую концовку можно увидеть в некой тайной серии, которую пока не выпустили.

Ради фанатов надеюсь, что это так, — написал актер.

В решающей битве героям удается победить Векну и уничтожить портал в Изнанку ценой гибели Одиннадцати. Эпилог, спустя полтора года, показывает Хоукинс, возвращающийся к мирной жизни: персонажи заканчивают школу, Хоппер женится на Джойс, а друзья верят, что Одиннадцать осталась жива.

Финальный кадер с детьми, начинающими свою первую игру в «Dungeons & Dragons», символично закрывает одну эпоху и начинает новую.

Модайн публично встал на сторону тех зрителей, кто остался недоволен завершением саги. Другие актеры, включая исполнителя роли Векны Джейми Кэмпбелла Бауэра, опровергли теорию о секретной 9-ой серии. Однако замечание одного из главных «злодеев» шоу добавляет масла в огонь.

Официально история Хоукинса завершена, и следующей остановкой для поклонников станет лишь анимационный спин-офф «Истории из 85-го», посвященный событиям между вторым и третьим сезонами.

Фото: Кадры из сериала «Очень странные дела»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
