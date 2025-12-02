Векна в «Очень странных делах» вдохновлён вовсе не Фредди Крюгером, а другим культовым монстром из 80 х: и 5 й сезон это доказал

Меню
2 декабря 2025 11:21
Внешнего сходства нет, но в остальном почти точь-в-точь.

Долгое время фанаты сравнивали Векну из «Очень странных дел» с Фредди Крюгером: ночные кошмары, галлюцинации, убийства подростков – ну разве это не прямая отсылка? Как оказалось – нет.

5‑й сезон главного сериала современности окончательно расставил точки над i: истинный источник вдохновения – не «Кошмар на улице Вязов», а «Восставший из ада» Клайва Баркера.

Ключевое доказательство – манера речи и поведение. Векна не орет и не шипит: он говорит тихо, размеренно, с холодной интонацией. Бауэр специально расслаблял горло, чтобы добиться низких, леденящих нот – точно так же работал Дуг Брэдли, воплотивший Пинхеда.

Оба злодея черпают силу не в хаосе, а в ритуале: их насилие – форма церемонии вместо вспышек ярости.

Сходство в мотивации еще очевиднее. Фредди хаотичен и театрален, его действия подчинены логике сна. Векна же действует с железной целеустремленностью: он долго готовится, методично ломает жертв психологически, прежде чем нанести удар.

Его жестокость никогда не была развлечением – это убежденность в собственной миссии, что перекликается с философией Пинхеда: в «Восставшем из ада» ужас рождается из тоски, разочарования и попытки найти смысл в страдании.

Векна верит, что мир отверг его, и теперь он «исправляет» реальность, подчиняя ее своей внутренней логике.

Таким образом, 5‑й сезон окончательно переосмыслил природу Векны. Он не просто «еще один монстр из 80‑х», а наследник эстетики и философии Клайва Баркера – злодей, для которого уничтожение становится формой трансценденции.

Это делает его самым цельным и пугающим антагонистом сериала, далеко обогнавшим по глубине предыдущих чудовищ вроде Демогоргона и Истязателя разума.

Ранее мы писали: Netflix ностальгирует по СССР: в новом сезоне «Очень странных дел» нашли вещь, которой точно не могло быть в США 80-х

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», фильма «Восставший из ада» (1987)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
