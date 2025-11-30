Это тот самый недостающий пазл: в «Очень странные дела» вернули давно забытого персонажа — плохие новости для Векны

Фанаты «Очень странных дел» уже перестали строить теории к четвертому эпизоду финального сезона: все стало слишком непредсказуемым. На экране появилась Кали Прасад, та самая Восьмая, которую большинство зрителей уже и не надеялось увидеть.

Она мелькнула всего однажды – во втором сезоне, и тогда эта история казалась настолько оторванной от общего сюжета, что эпизод с ее участием до сих пор называли самым «проходным» в сериале. И вдруг оказывается, что именно она была тем недостающим кусочком сюжета, который наконец складывает пазл.

Как Оди вышла на Кали

Финальный сезон начинается с того, что Векна выбирается из Изнанки и идет в наступление. Оди пытается остановить его вместе с друзьями, но миссию резко осложняют военные во главе с доктором Кей. Они строят в Хоукинсе секретный центр, где изучают Изнанку и создают новое оружие.

Проблема в том, что Оди для них тоже угроза, поэтому они используют против нее звуковой генератор, который ослабляет ее как криптонит Супермена. Кто-то дал военным технологию, способную ломать способности таких, как она.

Через лейтенанта Акерса Оди и Хоппер узнают о странном помещении на базе, где прячут очень сильный «источник». Логично предположить, что речь идет о Векне. Но в финале четвертой серии выясняется другое: в камере находится Кали.

Почему возвращение Восьмой так важно

Мы помним Кали только по нескольким сценам второго сезона (Дафферы как раз советовали его пересмотреть). Тогда выяснилось, что она тоже выжила после экспериментов в лаборатории, путешествовала со своей группой в Чикаго, овладев способностью создавать иллюзии. Все это казалось сюжетной веткой, которая никуда не ведет.

Мы хотим, чтобы, когда кто-то досмотрит сериал до конца, у него не возникло ощущения, что мы упустили какую-то сюжетную линию или нить... И это определенно была незавершенная сюжетная линия, – говорят шоураннеры.

Теперь становится очевидно, для чего она была нужна. Военные нашли Кали первее, чем Оди, и использовали ее способности для разработки оружия, которое подавляет силу детей из проекта. Судя по тому, что держали ее взаперти, помогала она военным не добровольно.

И теперь ее линия не выглядит ненужной. Просто кота в мешке держали до финала, чтобы именно Восьмая изменила ход игры.

Когда мы заканчивали сезон, то поняли, что ее возвращение очень помогло нам с сюжетной линией Одиннадцать и с тем, как мы хотели завершить ее историю.

У Оди появился сильный союзник, а у Векны теперь есть свой потенциальный туз в рукаве — силы Уилла Байерса, которые он может использовать в решающем бою.

Что будет дальше

В декабре выйдут последние серии. Три эпизода 25 числа и финальная — 31-го. Исход противостояния предугадать невозможно: Оди уже не всесильна.

Вместе с тем ослабляющий генератор ребята могут попробовать применить против Векны: он же тоже был результатом эксперимента, а значит против него звуковая пушка тоже должна сработать.

Вот так, то, что когда-то казалось лишним, внезапно стало связующим звеном в финале. И уже не терпится узнать, к чему же это все приведет.

