«Не стыдно поставить в один ряд»: в России создали достойного соперника «Очень странных дел» — и дело не только в атмосфере 80-х (хотя и в ней тоже)

Когда говорят о том, что «Очень странные дела» есть у нас дома, многие лишь устало улыбаются: уж слишком часто эту фразу используют по поводу любого подросткового мистического триллера.

Хотя есть один российский проект, который действительно заслуживает это сравнение — и не потому, что копирует, а потому что держит планку. Речь, конечно, о «Пищеблоке».

Качественная экранизация

Создатели сериала взяли роман Алексея Иванова и сделали редкость для российского ТВ — атмосферный, стильный хоррор, который не стыдно ставить в один ряд со Stranger Things. И дело совсем не в восьмидесятых как таковых.

Атмосфера «Пищеблока» с костюмами, галстуками и выцветшими пионерскими стенгазетами создает ощущение опасности, притаившейся прямо под слоем привычной лагерной рутины. И в ночных сценах это чувствуется особенно ярко.

Сюжет первого сезона: почти образцовая завязка подросткового мистического хоррора. Мальчишка Валерка (Петр Натаров), типичный «интеллигент в пионерлагере», замечает, что одни дети внезапно становятся слишком правильными, а другие — странно отчужденными.

Уже выпустили 2 сезона

Так он выходит на тайну стратилата — вампироподобного существа, которое превращает пионеров в идеальных граждан. Завершилось все тем, что сам Валерка стал новым стратилатом, но сохранил сознание. Теперь ему приходится жить на грани между человеком и хищником.

Второй сезон переносит зрителей на три года вперед. Валерка пытается быть обычным школьником, скрывать клыки и жажду крови, но спокойствие рушит появление нового, куда более могущественного вампира. И тут начинается уже не лагерный хоррор, а полноценная городская подростковая мистерия — мрачнее, взрослее и амбициознее.

На «Кинопоиске» у сериала 7,4 балла, а зрители в отзывах сходятся в одном: неожиданно качественно.

Молодежный хоррор, вдохновленный "Очень странными делами" и "Оно", а самое главное — "Пищеблок" не стыдно поставить в один ряд с этими картинами.

То, что начиналось как банальная детская страшилка оказывается опасным приключением.

Отличной была идея сделать визуализацию лагерных страшилок — эпизоды, где дети рассказывают друг другу ужасы, выглядят свежо и мрачно. Получился в итоге хорошо продуманный хоррор с узнаваемыми подростковыми переживаниями и уважением к жанру. Приглашаем к просмотру.

