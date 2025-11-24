Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Не стыдно поставить в один ряд»: в России создали достойного соперника «Очень странных дел» — и дело не только в атмосфере 80-х (хотя и в ней тоже)

«Не стыдно поставить в один ряд»: в России создали достойного соперника «Очень странных дел» — и дело не только в атмосфере 80-х (хотя и в ней тоже)

24 ноября 2025 14:15
«Не стыдно поставить в один ряд»: в России создали достойного соперника «Очень странных дел» — и дело не только в атмосфере 80-х (хотя и в ней тоже)

Никто не ожидал, а получилось круто.

Когда говорят о том, что «Очень странные дела» есть у нас дома, многие лишь устало улыбаются: уж слишком часто эту фразу используют по поводу любого подросткового мистического триллера.

Хотя есть один российский проект, который действительно заслуживает это сравнение — и не потому, что копирует, а потому что держит планку. Речь, конечно, о «Пищеблоке».

Качественная экранизация

Создатели сериала взяли роман Алексея Иванова и сделали редкость для российского ТВ — атмосферный, стильный хоррор, который не стыдно ставить в один ряд со Stranger Things. И дело совсем не в восьмидесятых как таковых.

Атмосфера «Пищеблока» с костюмами, галстуками и выцветшими пионерскими стенгазетами создает ощущение опасности, притаившейся прямо под слоем привычной лагерной рутины. И в ночных сценах это чувствуется особенно ярко.

«Не стыдно поставить в один ряд»: в России создали достойного соперника «Очень странных дел» — и дело не только в атмосфере 80-х (хотя и в ней тоже)

Сюжет первого сезона: почти образцовая завязка подросткового мистического хоррора. Мальчишка Валерка (Петр Натаров), типичный «интеллигент в пионерлагере», замечает, что одни дети внезапно становятся слишком правильными, а другие — странно отчужденными.

Уже выпустили 2 сезона

Так он выходит на тайну стратилата — вампироподобного существа, которое превращает пионеров в идеальных граждан. Завершилось все тем, что сам Валерка стал новым стратилатом, но сохранил сознание. Теперь ему приходится жить на грани между человеком и хищником.

Второй сезон переносит зрителей на три года вперед. Валерка пытается быть обычным школьником, скрывать клыки и жажду крови, но спокойствие рушит появление нового, куда более могущественного вампира. И тут начинается уже не лагерный хоррор, а полноценная городская подростковая мистерия — мрачнее, взрослее и амбициознее.

«Не стыдно поставить в один ряд»: в России создали достойного соперника «Очень странных дел» — и дело не только в атмосфере 80-х (хотя и в ней тоже)

На «Кинопоиске» у сериала 7,4 балла, а зрители в отзывах сходятся в одном: неожиданно качественно.

Молодежный хоррор, вдохновленный "Очень странными делами" и "Оно", а самое главное — "Пищеблок" не стыдно поставить в один ряд с этими картинами.

То, что начиналось как банальная детская страшилка оказывается опасным приключением.

Отличной была идея сделать визуализацию лагерных страшилок — эпизоды, где дети рассказывают друг другу ужасы, выглядят свежо и мрачно. Получился в итоге хорошо продуманный хоррор с узнаваемыми подростковыми переживаниями и уважением к жанру. Приглашаем к просмотру.

Ранее мы писали: «Бле-стя-ще!» и «Захватывает с первой минуты»: так говорят про 5 сериалов 2025-го года – о них мало кто слышал, хотя рейтинги не ниже 7

Фото: Кадры из сериала «Очень странные дела», «Пищеблок»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей» Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей» Читать дальше 12 декабря 2025
Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Читать дальше 8 декабря 2025
Фанатам «Настоящего детектива» зайдет этот запутанный сериал со звездой «Игры престолов» — недалеко ушел от главных хитов HBO Фанатам «Настоящего детектива» зайдет этот запутанный сериал со звездой «Игры престолов» — недалеко ушел от главных хитов HBO Читать дальше 12 декабря 2025
В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула» В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула» Читать дальше 12 декабря 2025
Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал Читать дальше 12 декабря 2025
«Напоминает "Графа Монте-Кристо"»: НТВ собрал Васильева и звезду «Спасской» для нового хита — в рядах «Невского» пополнение «Напоминает "Графа Монте-Кристо"»: НТВ собрал Васильева и звезду «Спасской» для нового хита — в рядах «Невского» пополнение Читать дальше 12 декабря 2025
20 лет прошло, а все еще до мурашек: эта серия «Сверхъестественного» вошла в историю как самая страшная — и обошлась без демонов и апокалипсиса 20 лет прошло, а все еще до мурашек: эта серия «Сверхъестественного» вошла в историю как самая страшная — и обошлась без демонов и апокалипсиса Читать дальше 11 декабря 2025
Конвейер DC выдал бриллиант: среди тонны «проходняка» прячется шоу с рейтингом 7,9 — даже «Тайны Смолвиля» уже не дотягивают Конвейер DC выдал бриллиант: среди тонны «проходняка» прячется шоу с рейтингом 7,9 — даже «Тайны Смолвиля» уже не дотягивают Читать дальше 11 декабря 2025
Стал бы идеальным Сауроном: в 3 сезоне «Властелина колец» сыграет звезда «Очень странных дел» – роль держат в секрете, но мы все узнали Стал бы идеальным Сауроном: в 3 сезоне «Властелина колец» сыграет звезда «Очень странных дел» – роль держат в секрете, но мы все узнали Читать дальше 11 декабря 2025
Свежий сканди-хоррор набрал больше просмотров чем «Очень странные дела 5»: его смотрели на 6 000 000 часов больше Свежий сканди-хоррор набрал больше просмотров чем «Очень странные дела 5»: его смотрели на 6 000 000 часов больше Читать дальше 11 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше