Демогоргон был лишь разминкой: откуда взялся Истязатель разума в «Очень странных делах» и почему он – самый кошмарный слуга Векны

12 ноября 2025 14:44
В плане визуала, пожалуй, ничего страшнее сериал Netflix так и не представил.

Истязатель разума, или Mind Flayer в «Очень странных делах» стал воплощением кошмара из Изнанки – монстром, который не только убивает, но и подчиняет. Лишь четвертый сезон объяснил, откуда он взялся на самом деле.

Тень над Хокинсом

Во втором сезоне Истязатель разума впервые проявил себя как «тень» – абстрактная сила, управляющая существами Изнанки. Он соединен с ними через коллективное сознание – своеобразный улей.

Когда Уилл оказался под его влиянием, он не просто видел чудовище, а стал его проводником в мир людей. Именно через него Векна, повелитель Изнанки, наблюдал за Хокинсом и готовил свое вторжение.

Армия подчиненных

Чтобы управлять своим войском, Истязатель разума нуждался в носителях. Сначала им стал Уилл, потом – Билли.

Через зараженных жителей Хокинса Векна создал послушных марионеток, чьи тела позже слились в единую органическую массу.

Этот кошмарный процесс, показанный в третьем сезоне, назывался биокинезом – способностью превращать живое в бесформенное, управляемое вещество.

Существо из плоти и пыли

После того как Оди закрыла Врата, кусок Истязателя остался в нашем мире. Когда под торговым центром «Старкорт» вновь открыли проход, Векна оживил остатки своей твари, заставив зараженных крыс и людей буквально расплавиться и соединиться в нового монстра.

Так появился «паукообразный» Истязатель – огромное существо из костей, мяса и ненависти.

Силы – почти безграничны

Демогоргон был просто зверем. Истязатель разума – система. Он контролирует погоду, распространяет тьму и может лишить сверхспособностей даже Оди.

Его присутствие ощущается в виде электрических разрядов, холодного ветра и липкого страха – это не существо, а разумный вирус.

Все началось с Векны

В четвертом сезоне выяснилось, что Истязатель разума – не отдельный монстр, а творение Векны. Когда Генри Крил (он же Первый) оказался в Изнанке, он столкнулся с облаком темной материи и придал ей форму паука – символа контроля.

Так Векна создал своего идеального слугу, способного распространять его волю по мирам. Все, что творил Истязатель, было лишь продолжением его хозяина.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
