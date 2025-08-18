Меню
В тихом омуте: 10 сериалов о мистических событиях в маленьких городках
В тихом омуте: 10 сериалов о мистических событиях в маленьких городках Уютный фасад одноэтажных городков часто скрывает опасные преступления и мистические события. К выходу нового сериального хита «Воскрешение» вспоминаем телепроекты, где приветливые окраины оказываются местом для жутких паранормальностей.
18 августа 2025 13:49
Tudum 2025: что показали на ежегодном мероприятии Netflix
Tudum 2025: что показали на ежегодном мероприятии Netflix «Очень странные дела», «Игра в кальмара», «Уэнсдэй» и многое другое.
2 июня 2025 10:42
Восставшие из пепла: 9 артистов, которые триумфально напомнили о себе
Восставшие из пепла: 9 артистов, которые триумфально напомнили о себе К выходу «Шоугерл» с Памелой Андерсон собрали несколько примеров звезд, ставшими «фениксами» от киноиндустрии. 
20 марта 2025 10:11
Это мы смотрим: топ самых многообещающих сериалов 2025 года
Это мы смотрим: топ самых многообещающих сериалов 2025 года Запутанный триллер о кибератаке, финал «Очень странных дел» и «Игры в кальмара», история молодого Шерлока Холмса и целых два сериала по вселенным Ридли Скотта.
14 января 2025 13:28
Netflix объявил название серий пятого сезона «Очень странных дел» — финал выйдет в 2025 году
Netflix объявил название серий пятого сезона «Очень странных дел» — финал выйдет в 2025 году Действие развернется осенью 1987 года, то есть спустя четыре года после событий, показанных в дебютном сезоне.
7 ноября 2024 10:43
«Очень странные дела» в пролете: 5 самых популярных SciFi-сериалов на Netflix прямо сейчас
«Очень странные дела» в пролете: 5 самых популярных SciFi-сериалов на Netflix прямо сейчас От мрачной антиутопии до пугающего райского острова.
7 ноября 2024 10:28
Дэвид Харбор о финале «Очень странных дел»: «Никогда не видел, чтобы подростки так рыдали»
Дэвид Харбор о финале «Очень странных дел»: «Никогда не видел, чтобы подростки так рыдали» Актер рассказал о том, как проходила читка сценария последней серии.
19 сентября 2024 14:04
Съемки финального сезона «Очень странных дел» официально начались
Съемки финального сезона «Очень странных дел» официально начались Вероятно, премьера состоится уже в 2025 году.
9 января 2024 11:51
Только запойный просмотр: 10 сериалов, которые невозможно поставить на паузу
Только запойный просмотр: 10 сериалов, которые невозможно поставить на паузу Ретрофантастика о портале в альтернативное измерение, самый просматриваемый сериал Netflix об играх на выживание и криминальная драма об адвокатском бизнесе. 
18 октября 2023 11:13
Дэвид Харбор поделился новостями о финальном сезоне «Очень странных дел»
Дэвид Харбор поделился новостями о финальном сезоне «Очень странных дел» По словам актера, предстоящие серии шоу будут значительно масштабнее всех предыдущих.
18 августа 2023 12:57
Милли Бобби Браун готова попрощаться с «Очень странными делами»
Милли Бобби Браун готова попрощаться с «Очень странными делами» По словам актрисы, окончание шоу напоминает ей последние дни учебы в школе.
17 августа 2023 13:46
Гид по забастовкам в Голливуде: 7 случаев, когда индустрия страдала из-за протестов
Гид по забастовкам в Голливуде: 7 случаев, когда индустрия страдала из-за протестов Забастовка Гильдии сценаристов, начавшаяся в мае, уже распространилась и на другие профсоюзы, практически парализовав индустрию и поставив на паузу работу над продолжением «Аватара», 5-м сезоном «Очень странных дел», 3-м сезоном «Эйфории» и еще несколькими десятками проектов. Разбираемся, какие крупные забастовки уже случались и к каким результатам они привели.  
8 августа 2023 12:29
Театральный приквел «Очень странных дел»: вышел тизер спектакля «Первая тень»
Театральный приквел «Очень странных дел»: вышел тизер спектакля «Первая тень» Ролик намекает на то, что постановка «содержит ключ» к предстоящему финальному сезону оригинального сериала.
6 июля 2023 12:39
Netflix изменил метрику просмотров, теперь самым просматриваемым сериалом является «Уэнсдэй»
Netflix изменил метрику просмотров, теперь самым просматриваемым сериалом является «Уэнсдэй» Появился обновленный топ-10.
21 июня 2023 17:19
Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля Tudum 2023
Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля Tudum 2023 Накануне в бразильском городе Сан-Паулу прошел очередной фестиваль стрим-сервиса Netflix для фанатов под названием Tudum. В рамках мероприятия были представлены многочисленные промоматериалы, связанные с наиболее ожидаемыми новинками стримера.
18 июня 2023 18:45
Подростки против маньяка и акула-убийца: 6 летних фильмов ужасов
Подростки против маньяка и акула-убийца: 6 летних фильмов ужасов От пугающих историй взросления до курортного ада.   
13 июня 2023 13:40
Конец Голливуда близок? Выйдут ли новые сезоны «Одних из нас», «Очень странных дел» и спин-офф «Игры престолов»?
Конец Голливуда близок? Выйдут ли новые сезоны «Одних из нас», «Очень странных дел» и спин-офф «Игры престолов»? Все, что нужно знать о забастовке сценаристов, которая поставила на паузу многие крупные проекты.
12 мая 2023 16:29
Из-за забастовки приостановлена работа над финалом «Очень странных дел» и другими проектами
Из-за забастовки приостановлена работа над финалом «Очень странных дел» и другими проектами Производство приквела «Игры престолов», «Блэйда» и второго сезона «Разделения» также столкнулось с проблемами.
10 мая 2023 16:01
Шокирующие транформации: 9 актеров, которые до неузнаваемости изменились ради роли
Шокирующие транформации: 9 актеров, которые до неузнаваемости изменились ради роли Изнуряющие диеты, обжорство и тонны грима
23 апреля 2023 13:00
Netflix готовит анимационный сериал по «Очень странным делам»
Netflix готовит анимационный сериал по «Очень странным делам» Братья Дафферы заявили, что были «поражены» концепцией проекта.
11 апреля 2023 10:36
«Бэтмен», «Топ Ган: Мэверик», «Пацаны»: объявлены победители Critics Choice Super Awards 2023
«Бэтмен», «Топ Ган: Мэверик», «Пацаны»: объявлены победители Critics Choice Super Awards 2023 Оскароносный фильм «Всё везде и сразу» одержал победу в трех категориях.
20 марта 2023 13:04
От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга
От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга Предстоящие новинки от короля ужасов.
20 марта 2023 12:06
Сестры по выживаемости: 7 главных «последних девушек» в истории фильмов ужасов
Сестры по выживаемости: 7 главных «последних девушек» в истории фильмов ужасов Рассказываем о популярном архетипе героини хорроров, уцелевшей в схватке с убийцей.    
9 марта 2023 12:00
Театральная постановка по «Очень странным делам» станет приквелом сериала
Театральная постановка по «Очень странным делам» станет приквелом сериала События развернутся в 1959 году.
2 марта 2023 10:02
Съемки пятого сезона «Очень странных дел» должны начаться в мае
Съемки пятого сезона «Очень странных дел» должны начаться в мае Работа над сериалом не помешает учебе молодых звезд.
30 января 2023 13:14
«Очень странные дела» стали самым просматриваемым телешоу в 2022 году
«Очень странные дела» стали самым просматриваемым телешоу в 2022 году Несмотря на это, проект братьев Даффер не смог побить рекорд, установленный шоу «Офис» в 2020 году.
27 января 2023 15:50
Финн Вулфхард считает, что для «Очень странных дел» пять сезонов — оптимальный вариант
Финн Вулфхард считает, что для «Очень странных дел» пять сезонов — оптимальный вариант Актер хочет, чтобы заключительный сезон был по духу ближе к первому.
23 января 2023 14:12
Мама с папой постарались: 8 nepo-актеров, которые попали в кино благодаря родителям
Мама с папой постарались: 8 nepo-актеров, которые попали в кино благодаря родителям Звезда «Эмили в Париже», братья Скарсгарды и дочь Джонни Деппа.
20 января 2023 12:00
Ложь во благо: 8 актеров, которым пришлось соврать, чтобы получить роль
Ложь во благо: 8 актеров, которым пришлось соврать, чтобы получить роль Энн Хэтэуэй не смогла сдержать панику, Хлою Грейс Морец застали с поличным, а Идрис Эльба просто оказался слишком честным.
18 января 2023 18:00
«Чужой» и другие гости из космоса: 10 фильмов ужасов о пришельцах
«Чужой» и другие гости из космоса: 10 фильмов ужасов о пришельцах Немного жуткой классики про инопланетян и небанальные хорроры, в которых монстры с других планет притворяются людьми.     
10 января 2023 12:00
«Очень странные дела» и «Серый человек» стали самыми популярными проектами Netflix в 2022 году
«Очень странные дела» и «Серый человек» стали самыми популярными проектами Netflix в 2022 году Стриминговый сервис представил топы своих самых популярных фильмов и сериалов уходящего сезона.
29 декабря 2022 16:15
От ромкомов до хорроров: 10 новых фильмов про Рождество и Новый год
От ромкомов до хорроров: 10 новых фильмов про Рождество и Новый год Праздничное кино 2022 года на любой вкус.
22 декабря 2022 13:00
IMDb составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2022 года
IMDb составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2022 года Лидирующие позиции заняли «Бэтмен» и «Очень странные дела».
14 декабря 2022 14:08
Что смотреть на выходных: «Сердце Пармы», новый Пиноккио и финал «Темных начал»
Что смотреть на выходных: «Сердце Пармы», новый Пиноккио и финал «Темных начал» На этой неделе стриминги предлагают сбежать от рабовладельцев с Уиллом Смитом, отправиться за сокровищами с Алексеем Серебряковым, перепутать новогодние подарки и встретить любовь. 
9 декабря 2022 15:00
10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить
10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить Много Тима Бертона, Эдгара По и отсылок к «Семейке Аддамс».  
8 декабря 2022 18:00
Впереди кульминация: создатели «Очень странных дел» рассказали о работе над финалом сериала
Впереди кульминация: создатели «Очень странных дел» рассказали о работе над финалом сериала В концовке будет понемногу от каждого сезона.
15 ноября 2022 12:40
Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера»
Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Голливудские проекты, создатели которых явно вдохновлялись киновселенной Джоан Роулинг.
14 ноября 2022 18:00
Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel
Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Некоторые из них даже могут вновь разжечь интерес публики к киновселенной.
14 ноября 2022 12:00
Пропали без вести: 7 фильмов и сериалов о загадочных исчезновениях людей
Пропали без вести: 7 фильмов и сериалов о загадочных исчезновениях людей Всему виной паралелльные миры, путешествия во времени и убийцы.
5 ноября 2022 18:00
7 популярных актеров из нулевых, вновь вернувшихся на экраны
7 популярных актеров из нулевых, вновь вернувшихся на экраны Когда голливудские киноактеры утрачивают свой блеск и славу, им непросто вновь привлечь к себе внимание, ведь конкуренция слишком высока. Но заметные возвращения звезд нулевых все-таки иногда случатся, на радость верным фанатам.  
3 ноября 2022 12:00
Успех по блату: 6 случаев, когда роль доставалась благодаря родственным связям
Успех по блату: 6 случаев, когда роль доставалась благодаря родственным связям Актерское мастерство в кинокарьере не всегда играет решающую роль.  
29 октября 2022 12:00
«Всё везде и сразу», «Топ Ган: Мэверик» и другие: объявлены лауреаты премии «Сатурн» 2022
«Всё везде и сразу», «Топ Ган: Мэверик» и другие: объявлены лауреаты премии «Сатурн» 2022 В числе триумфаторов юбилейной церемонии оказались также «Человек-паук: Нет пути домой», «Аллея кошмаров» и «Дюна».
27 октября 2022 17:27
Самая жуткая ночь в году: 5 новых хорроров про Хэллоуин
Самая жуткая ночь в году: 5 новых хорроров про Хэллоуин Кино про праздник, в который пробуждаются темные силы. 
25 октября 2022 12:00
Волшебство начинается: 5 новых фэнтези, которые мы увидим в 2023 году
Волшебство начинается: 5 новых фэнтези, которые мы увидим в 2023 году Тимоти Шаламе в роли Вилли Вонка, новый образ Ариэль и долгожданный Шазам.       
16 октября 2022 12:00
Что посмотреть на выходных: «Восставший из ада», первый хоррор от Marvel и комедию о средневековье
Что посмотреть на выходных: «Восставший из ада», первый хоррор от Marvel и комедию о средневековье На этой неделе стриминги предлагают разгадать тайны старого пансиона, поехать с Данилой Козловским и Александром Петровым в Петербург, саботировать свадьбу средневековой принцессы и отразить нападки зомби.
7 октября 2022 15:00
Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix
Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix Геральт сменил лошадь, а Нэнси из «Очень странных дел» стала мемом. 
2 октября 2022 12:00
Netflix показал подборки неудачных дублей со съемок «Очень странных дел» и «Академии «Амбрелла»
Netflix показал подборки неудачных дублей со съемок «Очень странных дел» и «Академии «Амбрелла» В роликах актеры популярных сериалов смеются, танцуют и постоянно забывают свои реплики.
25 сентября 2022 13:01
Что посмотреть на выходных: инопланетное вторжение, вампиры и куклы
Что посмотреть на выходных: инопланетное вторжение, вампиры и куклы На этой неделе стриминги радуют нас финальным сезоном Атланты, абсурдном шоу из России и новой комедией от Нетфликс.  
16 сентября 2022 15:00
Майя Хоук хотела бы, чтобы ее героиня из «Очень странных дел» погибла в пятом сезоне
Майя Хоук хотела бы, чтобы ее героиня из «Очень странных дел» погибла в пятом сезоне Актриса мечтает о героической смерти для Робин.
15 сентября 2022 11:34
Продюсер «Очень странных дел» прокомментировал возможное возвращение Эдди Мансона
Продюсер «Очень странных дел» прокомментировал возможное возвращение Эдди Мансона Создатели сериала слышат призыв фанатов вернуть персонажа.
14 сентября 2022 14:59
От «Достать ножи 2» до «Блондинки»: 11 фильмов Netflix, которые выйдут до конца года
От «Достать ножи 2» до «Блондинки»: 11 фильмов Netflix, которые выйдут до конца года Год близится к завершению, но впереди нас ждет еще несколько ярких премьер от Netflix. Запоминаем и ждем!
11 сентября 2022 17:00
Создатели «Очень странных дел» не собираются задействовать новых персонажей в финальном сезоне
Создатели «Очень странных дел» не собираются задействовать новых персонажей в финальном сезоне Братья Даффер сфокусируются на завершении сюжетных арок уже имеющихся героев.
15 августа 2022 12:10
Вы удивитесь, сколько это стоит: 15 самых дорогих сериалов в истории
Вы удивитесь, сколько это стоит: 15 самых дорогих сериалов в истории Сколько стоила аниматронная кукла «Маленького Йоды», почему «Друзья» стали самым дорогим ситкомом в мире и сколько Amazon вложил в новый «Властелин колец»?
12 августа 2022 15:00
Сценаристы «Очень странных дел» начали работу над финальным сезоном
Сценаристы «Очень странных дел» начали работу над финальным сезоном Жители Хоукинса стали на шаг ближе к своей решающей битве.
3 августа 2022 14:47
Иван Макаревич рассказывает о лучшем сериале про любовь и о российском шоу, которое стоит показать всему миру
Иван Макаревич рассказывает о лучшем сериале про любовь и о российском шоу, которое стоит показать всему миру 14 июля на Premier стартовала драмеди «Люся», которая повествует о том, как искусственный интеллект исследует границы морали. Одну из ролей в сериале исполнил Иван Макаревич. По случаю премьеры Киноафиша встретилась с актером и расспросила про любимые фильмы и сериалы.
25 июля 2022 13:25
Братья Даффер готовят спин-офф «Очень странных дел» и сериал по культовой манге «Тетрадь смерти»
Братья Даффер готовят спин-офф «Очень странных дел» и сериал по культовой манге «Тетрадь смерти» Также ведется работа над несколькими другими проектами.
7 июля 2022 15:36
«Нечто на 1000% иное»: спин-офф «Очень странных дел» будет не об Одиннадцать или других персонажах
«Нечто на 1000% иное»: спин-офф «Очень странных дел» будет не об Одиннадцать или других персонажах Об этом сообщили создатели шоу братья Даффер.
6 июля 2022 11:51
«Очень странные дела»: братья Даффер уже знают, чем закончится сериал
«Очень странные дела»: братья Даффер уже знают, чем закончится сериал «Последние 20 минут уже расписаны».
5 июля 2022 10:29
Каким будет 5 сезон «Очень странных дел»: когда выйдет, актерский состав, подробности сюжета
Каким будет 5 сезон «Очень странных дел»: когда выйдет, актерский состав, подробности сюжета Перед 4-м сезоном братья Даффер заявили: «Не давите на нас, но на этот раз разрыв между сезонами должен быть немного короче». По их словам, черновой вариант сценария уже готов.
4 июля 2022 19:23
Четвертый сезон «Очень странных дел» бьет рекорды популярности на стриминге
Четвертый сезон «Очень странных дел» бьет рекорды популярности на стриминге Долгий перерыв между сезонами сделал новые серии еще более желанными.
4 июля 2022 11:53
10 главных сериалов самого жаркого месяца этого лета
10 главных сериалов самого жаркого месяца этого лета Долгожданные камбэки и внезапные новинки в нашей традиционной подборке сериальных премьер июля.
27 июня 2022 19:35
Вышел новый трейлер заключительных серий четвертого сезона «Очень странных дел»
Вышел новый трейлер заключительных серий четвертого сезона «Очень странных дел» Пора снова включать песню Кейт Буш.
22 июня 2022 11:20
Цепляют с первой серии: 10 молодежных сериалов, которые намного круче «Ривердейла»
Цепляют с первой серии: 10 молодежных сериалов, которые намного круче «Ривердейла» Собрали лучшие детективные драмы, хорроры про ведьм и даже постапокалиптические антиутопии для молодых зрителей.
15 июня 2022 19:00
5 классных русских героев в зарубежном кино
5 классных русских героев в зарубежном кино Умом Россию не понять… но некоторые все равно пытаются – иногда даже успешно.
12 июня 2022 12:00
«Теперь этого не остановить»: вышел тизер заключительных серий четвертого сезона «Очень странных дел»
«Теперь этого не остановить»: вышел тизер заключительных серий четвертого сезона «Очень странных дел» Векна грозится совершить нечто ужасное.
10 июня 2022 10:04
5 главных сюжетных дыр в новом сезоне «Очень странных дел»
5 главных сюжетных дыр в новом сезоне «Очень странных дел» Собрали грубые ошибки и нестыковки главного сериального хита этого лета.
9 июня 2022 16:06
8 пасхалок и отсылок к поп-культуре 70-80-х в 4-м сезоне «Очень странных дел»
8 пасхалок и отсылок к поп-культуре 70-80-х в 4-м сезоне «Очень странных дел» «Чужой», «Молчание ягнят», «Звездные войны» и не только. Осторожно, статья содержит спойлеры.
1 июня 2022 16:48
Кто такой Эдди Мансон: как актер из «Игры престолов» стал звездой «Очень странных дел»
Кто такой Эдди Мансон: как актер из «Игры престолов» стал звездой «Очень странных дел» Четвертый сезон хита Netflix перед тем, как уйти на небольшой перерыв, подарил зрителям немало сюрпризов. Одним из них стал абсолютно новый персонаж — Эдди Мансон в исполнении английского актера Джозефа Куинна, о карьере которого Киноафиша подготовила краткую справку.
30 мая 2022 19:15
Когда будет продолжение 4 сезона «Очень странных дел»?
Когда будет продолжение 4 сезона «Очень странных дел»? Две заключительные серии появятся через несколько недель.
30 мая 2022 12:58
Тест: с кем из «Очень странных дел» ты бы распутывал мистические загадки?
Тест: с кем из «Очень странных дел» ты бы распутывал мистические загадки? Ищем для тебя идеального компаньона, чтобы очистить Хоукинс от всяких паукообразных.
28 мая 2022 10:09
Узнай, какой ты персонаж из «Очень странных дел» по знаку Зодиака
Узнай, какой ты персонаж из «Очень странных дел» по знаку Зодиака Найди своего зодиакального близнеца среди жителей паранормального Хоукинса 80-х.
27 мая 2022 19:00
8 закулисных секретов сериала «Очень странные дела», о которых вы могли не догадываться
8 закулисных секретов сериала «Очень странные дела», о которых вы могли не догадываться Смерть Одиннадцать, совершенно иной образ Майка и другие интересные факты про один из самых популярных сериалов Netflix «Очень странные дела».
25 мая 2022 13:19
Чем занимаются сейчас и как выглядят актеры сериала «Очень странные дела»
Чем занимаются сейчас и как выглядят актеры сериала «Очень странные дела» Киноафиша расскажет вам, в каких еще проектах можно увидеть любимых актеров из нашумевшего мистического сериала «Очень странные дела».
24 мая 2022 13:25
Жуткий, но растянутый: критики поделились впечатлениями от четвертого сезона «Очень странных дел»
Жуткий, но растянутый: критики поделились впечатлениями от четвертого сезона «Очень странных дел» В целом специалисты приняли новые серии благосклонно.
24 мая 2022 10:12
Тест: Насколько хорошо ты помнишь первые три сезона «Очень странных дел»?
Тест: Насколько хорошо ты помнишь первые три сезона «Очень странных дел»? Если слова «Демогоргон», «Одиннадцать» и «Хоукинс» для тебя не пустой звук, то этот тест точно тебя заинтересует.
23 мая 2022 14:26
Четвертый сезон «Очень странных дел» будет почти на пять часов длиннее предыдущих сезонов
Четвертый сезон «Очень странных дел» будет почти на пять часов длиннее предыдущих сезонов Также Netflix опубликовал первые восемь минут из дебютной серии нового сезона.
23 мая 2022 11:08
10 главных сериалов мая: возвращение «Очень странных дел» и спин-оффы культовых франшиз
10 главных сериалов мая: возвращение «Очень странных дел» и спин-оффы культовых франшиз Долгожданные продолжения популярных проектов и интересные новинки в нашей традиционной подборке сериалов месяца.
28 апреля 2022 16:42
Что скрывается в Изнанке? Разбираем трейлер 4 сезона «Очень странных дел»
Что скрывается в Изнанке? Разбираем трейлер 4 сезона «Очень странных дел» Погружаемся в трейлер финального сезона «Очень странных дел» и параллельно готовимся к большому количеству новых захватывающих сюжетных линий.
13 апреля 2022 18:02
В новом трейлере четвертого сезона «Очень странных дел» показали главного злодея из Изнанки
В новом трейлере четвертого сезона «Очень странных дел» показали главного злодея из Изнанки Действие развернется сразу в нескольких разных локациях.
13 апреля 2022 10:15
По словам создателя «Очень странных дел», четвертый сезон сериала будет близок к хоррору
По словам создателя «Очень странных дел», четвертый сезон сериала будет близок к хоррору Также Netflix опубликовал подборку свежих кадров из предстоящих эпизодов.
24 марта 2022 12:35
Стало известно, когда выйдет четвертый сезон «Очень странных дел» – он будет поделен на две части
Стало известно, когда выйдет четвертый сезон «Очень странных дел» – он будет поделен на две части Новые серии появятся в конце мая.
18 февраля 2022 11:44
«Очень странные дела» завершатся пятым сезоном
«Очень странные дела» завершатся пятым сезоном Братья Даффер намерены завершить эту историю, как задумывали, но не исключают возможности появления спин-оффов.
18 февраля 2022 11:27
Продолжения сериалов в 2022 году: рассказываем о 12 главных проектах, возвращения которых мы очень ждем
Продолжения сериалов в 2022 году: рассказываем о 12 главных проектах, возвращения которых мы очень ждем Рассказываем о новых сезонах сериалов 2022 года. Грядущий год обещает нам продолжение (а в некоторых случаях и завершение) любимых сериалов, как тех, что сопровождали нас в течение многих лет, так и относительно новых проектов.  
29 декабря 2021 15:59
«Очень странные дела» и другие ожидаемые проекты: Netflix объявил список сериалов, которые выйдут в 2022 году
«Очень странные дела» и другие ожидаемые проекты: Netflix объявил список сериалов, которые выйдут в 2022 году Некоторые шоу, включая спин-офф «Викингов», обзавелись датами релиза.
1 декабря 2021 10:56
Привет, Калифорния: Netflix выпустил новый трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»
Привет, Калифорния: Netflix выпустил новый трейлер четвертого сезона «Очень странных дел» Также создатели объявили названия всех эпизодов и уточнили окно релиза долгожданного продолжения.
8 ноября 2021 11:04
Страшилки на ночь: 7 интересных сериалов для хэллоуинского сезона
Страшилки на ночь: 7 интересных сериалов для хэллоуинского сезона В пору холодных осенних вечеров, приближающегося Хэллоуина и неожиданных локдаунов самое время уйти с головой в сериальные марафоны. Выбор действительно богатый, но мы решили сделать максимально вариативную подборку из лучших мистических и леденящих душу сериалов.
29 октября 2021 17:39
Дэвид Харбор поделился некоторыми подробностями о четвертом сезоне «Очень странных дел»
Дэвид Харбор поделился некоторыми подробностями о четвертом сезоне «Очень странных дел» Актер обещает, что разные части сюжета начнут складываться в целую картину. 
11 октября 2021 16:30
Netflix опубликовал данные о своих самых просматриваемых фильмах и сериалах
Netflix опубликовал данные о своих самых просматриваемых фильмах и сериалах «Тайлера Рейка» смотрели на 99 миллионах аккаунтов на протяжении 231 миллиона часов.
28 сентября 2021 15:38
Босс Netflix намекнул, что у «Очень странных дел» появятся спин-оффы
Босс Netflix намекнул, что у «Очень странных дел» появятся спин-оффы Судя по всему, главной героиней одного из ответвлений станет Оди в исполнении Милли Бобби Браун.
28 сентября 2021 14:49
«Песочный человек», продолжение «Ведьмака» и новый состав «Короны»: самые ожидаемые сериалы Netflix
«Песочный человек», продолжение «Ведьмака» и новый состав «Короны»: самые ожидаемые сериалы Netflix Стриминговый сервис выпустит экранизацию знаменитого аниме, спин-офф исторического сериала и финалы нескольких топовых проектов.
28 сентября 2021 14:36
Добро пожаловать в дом семейства Крил: вышел новый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»
Добро пожаловать в дом семейства Крил: вышел новый тизер четвертого сезона «Очень странных дел» Премьера долгожданного продолжения состоится в следующем году.
27 сентября 2021 11:57
Netflix опубликовал расписание предстоящего онлайн-мероприятия TUDUM
Netflix опубликовал расписание предстоящего онлайн-мероприятия TUDUM На нем будут представлены подробности «Ведьмака», «Очень странных дел», «Не смотри вверх», «Красного уведомления» и других ожидаемых проектов.
24 сентября 2021 10:44
Съемки четвертого сезона «Очень странных дел» завершились — скоро выйдет новый тизер
Съемки четвертого сезона «Очень странных дел» завершились — скоро выйдет новый тизер Производство велось с января 2020 года. 
20 сентября 2021 11:12
Эксклюзивно для Киноафиши: Валентина Ляпина делится списком любимых фильмов
Эксклюзивно для Киноафиши: Валентина Ляпина делится списком любимых фильмов В онлайн-кинотеатре KION уже доступен для просмотра новый киносторис «Подслушано». Сериал от главного шоураннера страны Ильи Куликова рассказывает интригующую историю расследования подростками исчезновения своих одноклассников. Актриса Валентина Ляпина, исполнившая в «Подслушано» одну из главных ролей, специально для «Киноафиши» рассказала о своих кинопредпочтениях.
15 июня 2021 15:48
10 потрясающих голливудских актёров, которых переманили стриминги
10 потрясающих голливудских актёров, которых переманили стриминги Малый экран стал настолько привычным делом, что теперь для онлайна снимаются даже самые яркие звёзды Голливуда.
27 апреля 2021 16:57
8 сериалов на Netflix про детей и подростков со сверхспособностями
8 сериалов на Netflix про детей и подростков со сверхспособностями Несмотря на юный возраст, персонажи этих проектов ни в чём не уступают старшим «коллегам» в стремлении приструнить мировое зло.
31 марта 2021 16:55
6 самых просматриваемых сериалов на Netflix
6 самых просматриваемых сериалов на Netflix Эти проекты сумели увлечь зрителей не на шутку: одни заразили аудиторию по всему миру любовью к шахматам и ностальгией по восьмидесятым, а другие привлекли людей историями о дерзких ограблениях и борьбе со злом.  
24 марта 2021 19:05
7 сериалов-загадок на Netflix для любителей поломать голову
7 сериалов-загадок на Netflix для любителей поломать голову Тем, кто не боится слишком сложных сюжетов, обязательно стоит заглянуть на стриминговую платформу Netflix: там их ждут режиссёрский тандем Вачовски, захватывающий испанский проект про ограбление банка и замысловатый немецкий сериал о перемещениях во времени.
12 марта 2021 18:31
10 сериалов Netflix, которые стали настоящим событием
10 сериалов Netflix, которые стали настоящим событием Эти проекты побили рекорды по просмотрам, стали культурной перезагрузкой или даже поводом для обсуждений и дискуссий в обществе.
8 февраля 2021 18:27
