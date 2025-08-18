Гид по забастовкам в Голливуде: 7 случаев, когда индустрия страдала из-за протестовЗабастовка Гильдии сценаристов, начавшаяся в мае, уже распространилась и на другие профсоюзы, практически парализовав индустрию и поставив на паузу работу над продолжением «Аватара», 5-м сезоном «Очень странных дел», 3-м сезоном «Эйфории» и еще несколькими десятками проектов. Разбираемся, какие крупные забастовки уже случались и к каким результатам они привели.
Страшилки на ночь: 7 интересных сериалов для хэллоуинского сезонаВ пору холодных осенних вечеров, приближающегося Хэллоуина и неожиданных локдаунов самое время уйти с головой в сериальные марафоны. Выбор действительно богатый, но мы решили сделать максимально вариативную подборку из лучших мистических и леденящих душу сериалов.
Эксклюзивно для Киноафиши: Валентина Ляпина делится списком любимых фильмовВ онлайн-кинотеатре KION уже доступен для просмотра новый киносторис «Подслушано». Сериал от главного шоураннера страны Ильи Куликова рассказывает интригующую историю расследования подростками исчезновения своих одноклассников. Актриса Валентина Ляпина, исполнившая в «Подслушано» одну из главных ролей, специально для «Киноафиши» рассказала о своих кинопредпочтениях.
6 самых просматриваемых сериалов на NetflixЭти проекты сумели увлечь зрителей не на шутку: одни заразили аудиторию по всему миру любовью к шахматам и ностальгией по восьмидесятым, а другие привлекли людей историями о дерзких ограблениях и борьбе со злом.
7 сериалов-загадок на Netflix для любителей поломать головуТем, кто не боится слишком сложных сюжетов, обязательно стоит заглянуть на стриминговую платформу Netflix: там их ждут режиссёрский тандем Вачовски, захватывающий испанский проект про ограбление банка и замысловатый немецкий сериал о перемещениях во времени.