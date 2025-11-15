Меню
Киноафиша Статьи От Векны останется глаз да ручка, в Изнанке появится новый хозяин: спойлеры из финала «Очень странных дел» показали еще в 4 сезоне

15 ноября 2025 17:09
Фанаты уверены: кое-кто вернётся в последнем сезоне — и поквитается с главным злыднем.

Фанаты «Очень странных дел» на Reddit обсуждают теорию: Эдди Мансон может вернуться в финальном сезоне — и не просто вновь играть аутсайдера, а стать единственным персонажем, который способен убить Векную

Причём не символически, а буквально — так же, как это сделал легендарный вампир Кас во вселенной Dungeons & Dragons. Именно на этот параллельный сюжет из D&D и намекают кадры сериала, детали лора и совпадения, которые слишком точные, чтобы быть случайными. Да, согласно теории спойлеры дали нам в лоб еще в четвертом сезоне.

Что за теория

Основание у теории довольно жёсткое. В классическом Dungeons & Dragons именно Кас, главный слуга Векны, предал своего хозяина, сражался с ним и буквально разнёс его тело: Кас отрубил Векне левую руку и проткнул левый глаз его же собственным волшебным мечом, который Векна создал специально для Каса. После боя от монстра остались только два артефакта — Рука и Глаз.

Эти детали D&D важны, потому что в четвёртом сезоне «Очень странных дел» создатели напрямую связали Эдди Мансона с фэнтезийным вампиром-предателем. Эдди — глава школьного клуба по D&D, персонаж, которому сценаристы дали подчёркнутую параллель с образом Каса. Начнем с банальной любви к готической атрибутике, а дальше будет факт, который точно заставит поверить в теорию.

Как погиб парень в финале 4 сезона? От укусов нетопырей, обращенных летучих мышей из Изнанки. Угадайте, как по лору игры умер вампир Кас...

Аргументы в пользу теории

  • У Каса — вампира, который когда-то служил Векне, но потом уничтожил его.
  • В четвёртом сезоне Эдди выступает как лидер D&D-группы, который использует в игре именно эту мифологию.
  • В финале он умирает героически, но остается шанс для перерождения. К тому же, все в Хоукинсе считают его монстром и убийцей.
  • Векна в сериале потерял левую руку и сильно повреждён — совпадение с исходной легендой.
  • Шоураннеры уже брали из D&D не только имена, но и сюжетные конструкции: Демогоргон, Истязатель Разума, теперь — Векна.
Спойлеры из 4 сезона

В первых сериях предпоследней главы, когда члены клуба играли в D&D Майк в споре с Эдди кричит следующую спойлерную фразу:

«Векна мертв. Он убит Касом».

В лоре D&D Кас — единственный, кто в прямой схватке способен победить Векну. И в сеттинге «Очень странных дел» роль Каса может перехватить именно Эдди, вернувшись в финальном сезоне уже не человеком, а существом измененным Изнанкой. И именно антигерой Эдди/Кас может стать главным хозяином Изнанки, ведь в реальном мире у него почти не осталось тех, чьи бы жизни он ценил.

От Демогоргона до Векны: вспоминаем, что за монстры были в «Очень странных делах» – за 3 года ожидания финала вы могли забыть.

Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
