Не знаете, что включить вечером? Netflix сам подскажет: топ-10 сериалов за всю историю платформы — у лидера 1,72 млрд часов просмотра

Если не знаете, что включить вечером, Netflix сам подсказывает: у платформы есть рейтинг самых популярных англоязычных сериалов за всё время. Эти проекты уже успели покорить миллионы зрителей по всему миру, так что выбор действительно беспроигрышный.
В топ-3 вошли настоящие хиты
На первом месте оказалась «Уэнсдэй» — первый сезон о мрачной и ироничной дочери семейки Аддамс. На второй строчке расположился «Переходный возраст» — мини-сериал, собравший огромную аудиторию за короткое время.
А замыкает тройку «Очень странные дела 4» — культовое возвращение в атмосферу 80-х, которое снова взорвало интернет.
Дальше список не менее впечатляющий
Четвёртое место занял «Монстр: История Джеффри Дамера» — жуткая драма о серийном убийце, которая вызвала массу обсуждений. На пятом и седьмом местах — два сезона «Бриджертонов», которые стали визитной карточкой Netflix в жанре исторических романов.
Не обошлось и без любимых мини-сериалов: «Ход королевы» уверенно держится на шестом месте, а «Единожды солгав» занял девятую строчку.
Также в десятке оказался захватывающий «Ночной агент» (восьмое место). И наконец, замыкает рейтинг вторая часть «Уэнсдэй», которая доказала, что интерес к героине никуда не делся.
Топ-10 сериалов Netflix за все время
Для удобства собрали все в таблицу. Количество и время просмотров поистине впечатляет — сразу видно, эти хиты получили поистине народную любовь:
|Название
|Просмотры
|Часы просмотра
|Уэнсдэй: Сезон 1
|252 100 000
|1 718 800 000
|Переходный возраст
|142 600 000
|546 500 000
|Очень странные дела 4
|140 700 000
|1 838 000 000
|Монстр: История Джеффри Дамера
|115 600 000
|1 031 100 000
|Бриджертоны: Сезон 1
|113 300 000
|929 300 000
|Ход королевы
|112 800 000
|746 400 000
|Бриджертоны: Сезон 3
|106 000 000
|846 500 000
|Ночной агент: Сезон 1
|98 200 000
|803 200 000
|Единожды солгав
|98 200 000
|629 800 000
|Уэнсдэй: Сезон 2
|95 400 000
|742 300 000
