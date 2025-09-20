Не знаете, что включить вечером? Netflix сам подскажет: топ-10 сериалов за всю историю платформы — у лидера 1,72 млрд часов просмотра

Если не знаете, что включить вечером, Netflix сам подсказывает: у платформы есть рейтинг самых популярных англоязычных сериалов за всё время. Эти проекты уже успели покорить миллионы зрителей по всему миру, так что выбор действительно беспроигрышный.

В топ-3 вошли настоящие хиты

На первом месте оказалась «Уэнсдэй» — первый сезон о мрачной и ироничной дочери семейки Аддамс. На второй строчке расположился «Переходный возраст» — мини-сериал, собравший огромную аудиторию за короткое время.

А замыкает тройку «Очень странные дела 4» — культовое возвращение в атмосферу 80-х, которое снова взорвало интернет.

Дальше список не менее впечатляющий

Четвёртое место занял «Монстр: История Джеффри Дамера» — жуткая драма о серийном убийце, которая вызвала массу обсуждений. На пятом и седьмом местах — два сезона «Бриджертонов», которые стали визитной карточкой Netflix в жанре исторических романов.

Не обошлось и без любимых мини-сериалов: «Ход королевы» уверенно держится на шестом месте, а «Единожды солгав» занял девятую строчку.

Также в десятке оказался захватывающий «Ночной агент» (восьмое место). И наконец, замыкает рейтинг вторая часть «Уэнсдэй», которая доказала, что интерес к героине никуда не делся.

Топ-10 сериалов Netflix за все время

Для удобства собрали все в таблицу. Количество и время просмотров поистине впечатляет — сразу видно, эти хиты получили поистине народную любовь:

Название Просмотры Часы просмотра Уэнсдэй: Сезон 1 252 100 000 1 718 800 000 Переходный возраст 142 600 000 546 500 000 Очень странные дела 4 140 700 000 1 838 000 000 Монстр: История Джеффри Дамера 115 600 000 1 031 100 000 Бриджертоны: Сезон 1 113 300 000 929 300 000 Ход королевы 112 800 000 746 400 000 Бриджертоны: Сезон 3 106 000 000 846 500 000 Ночной агент: Сезон 1 98 200 000 803 200 000 Единожды солгав 98 200 000 629 800 000 Уэнсдэй: Сезон 2 95 400 000 742 300 000

