«Дети выросли, сюжет – вообще нет»: 5 сезон «Очень странных дел» уже сравнивают с финалом «Игры престолов», и рейтинги – худшие в истории

Свершилось. Пятый сезон «Очень странных дел» стартовал – и хотя на Rotten Tomatoes сериал получил солидные 85 % от критиков и 85 % от зрителей, это уже худший показатель за всю историю франшизы. Для проекта, который когда‑то задавал тренды, такие цифры звучат как тихий тревожный сигнал.

Первые критики и зрители не скупятся на сравнения – вплоть до болезненного напоминания о финале «Игры престолов».

Что не так с новым сезоном?

Главная претензия – в разрыве между взрослением актеров и статичностью сюжета. Экранные подростки давно превратились в молодых людей за двадцать, но история упорно держится за шаблоны первых сезонов.

Как пишет Slate, «дети повзрослели, сюжет – вообще нет». Персонажи по‑прежнему катаются на велосипедах, решают проблемы в духе D&D‑приключений, а сложные темы (например, нюансы вокруг Уилла) растягиваются на десятки часов без развития.

Критики отмечают и структурные просчеты. Первые четыре эпизода – это, по сути, «разогрев» перед финалом: много экспозиции, мало действия. Диалоги порой звучат искусственно, будто рассчитаны на зрителей, которые включили сериал впервые.

Dread Central называет это «диалогами для второго экрана» – избыточными, повторяющимися, лишенными прежней легкости.

Ностальгия против новизны

Братья Даффер по‑прежнему мастерски играют с эстетикой 1980‑х: саундтрек с Кейт Буш, отсылки к «Назад в будущее» и «Кошмару на улице Вязов», детали вроде рождественских гирлянд. Но если раньше это создавало атмосферу, теперь напоминает самоповтор.

The Daily Telegraph задается вопросом:

«Может ли „Очень странные дела“ избежать катастрофы в духе финала „Игры престолов“?» – намекая, что шоу рискует потерять магию, пытаясь повторить успех прошлого.

Особенно заметно, как сериал борется с собственным наследием. С одной стороны – гигантский бюджет (по слухам, $480 млн), масштабные спецэффекты, новые персонажи (например, героиня Линды Хэмилтон).

С другой – ощущение «закупоренности»: Хокинс, несмотря на апокалиптические события, живет по старым правилам. Даже военные карантины и разломы в пространстве не меняют привычного уклада.

Где еще проглядывает слабость

Избыточность персонажей. Некоторые герои (например, Робин и Мюррей) кажутся лишними в сюжете. Их линии не влияют на основное действие, что подтверждает тезис о «запутанной мифологии».

Проблемы с темпом. Эпизоды длиной более часа порой провисают. Dread Central отмечает, что когда шоу тормозит, оно тормозит по‑настоящему».

Контекстные скандалы. Реальные события (споры вокруг Ноя Шнаппа, личные конфликты актеров) невольно проецируются на экран. Зрители замечают натянутость в сценах между Хоппером и Одиннадцатой – будто актеры действительно не ладят.

Есть ли свет в конце тоннеля?

Несмотря на критику, многие рецензенты признают: «Очень странные дела» по‑прежнему умеют держать внимание. Dread Central подчеркивает, что актерский состав остается «фейерверком харизмы», а отдельные линии (например, переживание Дастина после гибели Эдди) пробивают на эмоции.

Ключевой вопрос – сумеют ли Дафферы завершить историю достойно. Пока первый том пятого сезона выглядит как осторожный заход перед финальной битвой.

Он не разочаровывает, но и не восхищает. Это не провал, но и не триумф – скорее, попытка удержать баланс между ностальгией и необходимостью двигаться вперед.

Как резюмирует The Daily Telegraph:

«”Очень странные дела” остаются комфортным просмотром. Но чтобы превзойти финал “Игры престолов”, им нужно больше, чем просто ловушки и отсылки к 80‑м».

