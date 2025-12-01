Меню
«Дети выросли, сюжет – вообще нет»: 5 сезон «Очень странных дел» уже сравнивают с финалом «Игры престолов», и рейтинги – худшие в истории

1 декабря 2025 08:27
Но даже до таких оценок большинству тайтлов – как до Луны.

Свершилось. Пятый сезон «Очень странных дел» стартовал – и хотя на Rotten Tomatoes сериал получил солидные 85 % от критиков и 85 % от зрителей, это уже худший показатель за всю историю франшизы. Для проекта, который когда‑то задавал тренды, такие цифры звучат как тихий тревожный сигнал.

Первые критики и зрители не скупятся на сравнения – вплоть до болезненного напоминания о финале «Игры престолов».

Что не так с новым сезоном?

Главная претензия – в разрыве между взрослением актеров и статичностью сюжета. Экранные подростки давно превратились в молодых людей за двадцать, но история упорно держится за шаблоны первых сезонов.

Как пишет Slate, «дети повзрослели, сюжет – вообще нет». Персонажи по‑прежнему катаются на велосипедах, решают проблемы в духе D&D‑приключений, а сложные темы (например, нюансы вокруг Уилла) растягиваются на десятки часов без развития.

Критики отмечают и структурные просчеты. Первые четыре эпизода – это, по сути, «разогрев» перед финалом: много экспозиции, мало действия. Диалоги порой звучат искусственно, будто рассчитаны на зрителей, которые включили сериал впервые.

Dread Central называет это «диалогами для второго экрана» – избыточными, повторяющимися, лишенными прежней легкости.

Ностальгия против новизны

Братья Даффер по‑прежнему мастерски играют с эстетикой 1980‑х: саундтрек с Кейт Буш, отсылки к «Назад в будущее» и «Кошмару на улице Вязов», детали вроде рождественских гирлянд. Но если раньше это создавало атмосферу, теперь напоминает самоповтор.

The Daily Telegraph задается вопросом:

«Может ли „Очень странные дела“ избежать катастрофы в духе финала „Игры престолов“?» – намекая, что шоу рискует потерять магию, пытаясь повторить успех прошлого.

Особенно заметно, как сериал борется с собственным наследием. С одной стороны – гигантский бюджет (по слухам, $480 млн), масштабные спецэффекты, новые персонажи (например, героиня Линды Хэмилтон).

С другой – ощущение «закупоренности»: Хокинс, несмотря на апокалиптические события, живет по старым правилам. Даже военные карантины и разломы в пространстве не меняют привычного уклада.

Где еще проглядывает слабость

  • Избыточность персонажей. Некоторые герои (например, Робин и Мюррей) кажутся лишними в сюжете. Их линии не влияют на основное действие, что подтверждает тезис о «запутанной мифологии».
  • Проблемы с темпом. Эпизоды длиной более часа порой провисают. Dread Central отмечает, что когда шоу тормозит, оно тормозит по‑настоящему».
  • Контекстные скандалы. Реальные события (споры вокруг Ноя Шнаппа, личные конфликты актеров) невольно проецируются на экран. Зрители замечают натянутость в сценах между Хоппером и Одиннадцатой – будто актеры действительно не ладят.

Есть ли свет в конце тоннеля?

Несмотря на критику, многие рецензенты признают: «Очень странные дела» по‑прежнему умеют держать внимание. Dread Central подчеркивает, что актерский состав остается «фейерверком харизмы», а отдельные линии (например, переживание Дастина после гибели Эдди) пробивают на эмоции.

Ключевой вопрос – сумеют ли Дафферы завершить историю достойно. Пока первый том пятого сезона выглядит как осторожный заход перед финальной битвой.

Он не разочаровывает, но и не восхищает. Это не провал, но и не триумф – скорее, попытка удержать баланс между ностальгией и необходимостью двигаться вперед.

Как резюмирует The Daily Telegraph:

«”Очень странные дела” остаются комфортным просмотром. Но чтобы превзойти финал “Игры престолов”, им нужно больше, чем просто ловушки и отсылки к 80‑м».

Ранее мы также писали: Вырезали почти все, даже надругательство над Нэнси: ключевой герой «Очень странных дел» должен был погибнуть еще в 1 сезоне

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Очень странные дела»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
