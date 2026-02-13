«Слово пацана» 12 недель удерживало крутой рекорд: но теперь его побил другой сериал – вышел еще 10 лет назад

Оповещения от Киноафиши
13 февраля 2026 15:13
Но такому проекту и проиграть не обидно. 

«Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в конце 2023 года и буквально взорвал интернет. Сериал Жоры Крыжовникова про казанские группировки 80-х обсуждали в каждом чате, спорили о финале, разбирали образы героев.

Даже спустя годы проект не терял аудиторию. По данным Индекса Кинопоиск Pro, «Слово пацана» установил абсолютный рекорд, продержавшись на первой строчке рейтинга интереса 12 недель подряд. Ни один другой российский сериал до этого не держался так долго.

Но теперь его рекорд побил проект совершенно другого масштаба – «Очень странные дела». Американская фантастика про компанию детей из вымышленного городка Хокинс, которая выходит с 2016 года, ожидаемо пережила вторую волну популярности.

С выходом финального пятого сезона интерес к сериалу снова взлетел до небес. В итоге «Очень странные дела» сместили российского рекордсмена и удерживаются на вершине топ-20 уже 13 недель подряд.

Кстати, цифры постепенно снижаются. Сейчас разрыв со 2-м местом, которое уже долго удерживают российские «Ландыши», составляет 40 баллов. Кто знает, вдруг скоро еще один отечественный проект станет рекордсменом?

Фото: Кадры из сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Очень странные дела»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
