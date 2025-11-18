«Просто потрясающая»: Бобби Браун попала в «Очень странные дела» благодаря Кингу, впечатлила его в другом сериале

Милли Бобби Браун попала в «Очень странные дела» неслучайно. До того как её утвердили на роль Одиннадцать, она уже успела сняться в куда более мрачном и взрослом проекте — сериале «Злоумышленники».

Это не детское фэнтези и не приключение, а жёсткий сверхъестественный триллер по роману Майкла Маршалла Смита, где ребёнку нужно не кричать в кадре, а держать на себе сцену.

Что за сериал

Сериал построен так, что зрителя сразу бросают из огня да в полымя. Пропавшая жена, беглый убийца, девочка Мэдисон, скрывающая страшную тайну. И именно Мэдисон сыграла Милли.

Шоураннер проекта — Глен Морган, человек из «Секретных материалов» и «Пункта назначения». Он делал ставку не на спецэффекты, а на атмосферу. Всё построено на напряжении и странности, которая растёт без объяснений. Милли в такой среде выглядела органично, как вполне опытная артистка.

Крестный отец Браун

Эта работа не осталась незамеченной. Стивен Кинг, который следит за молодыми актёрами и любит писать о них в соцсетях, увидел «Злоумышленников» и в соцсетях отдельно отметил игру Милли. Его пост разошёлся мгновенно.

«Милли Браун, девочка из "Злоумышленников", потрясающая. Мне кажется или дети-актеры сейчас намного лучше, чем были раньше?»

А братья Даффер, создавая первый сезон «Очень странных дел», увидели это сообщение и пригласили Милли на пробы. На роль Одиннадцать пробовались 245 девочек, но Милли уже имела опыт в жанре триллеров и потому показала себя лучше других претендентов.

