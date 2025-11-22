«Самая беспощадная из всех»: так братья Даффер сказали про смерть героя в «Очень странных делах-5» – угадаете, кто покинет нас первым?

Прямо они не ответят, но знаки будут.

Пятый, финальный сезон «Очень странных дел» обещает вывернуть зрителям душу наизнанку (оценили каламбур?). Мы все ждем развязки битвы с Векной и, конечно, надеемся на счастливый финал для наших любимчиков.

Создатели клятвенно заверяют, что финал будет насыщенным и мощным – таким, чтобы запомнился на годы. Но вот в чем загвоздка: готовьтесь к потерям.

Как бы нам ни хотелось, чтобы вся компания дошла до финала в полном составе, братья Дафферы прямо дают понять: прощаться придется. Уже известно, что будет как минимум одна смерть. Причем она окажется самой шокирующей и беспощадной за всю историю шоу.

В интервью The Times Мэтт и Росс Дафферы рассказали, что, хотя в целом пятый сезон будет не таким жестоким, как четвертый, фанатов ждет настоящий удар ниже пояса:

«По уровню жестокости пятый сезон уступает предыдущему, но именно в нём происходит самая беспощадная смерть из всех».

Интересно, кто это будет? Что ж, недавно мы как раз прочитали интервью создателей «Очень странных дел» и готовы заявить: с вероятностью 99,9% умрет этот герой. Пока это лишь теории, но именно на него указывают сразу несколько причин.

Ну а пока все мы гадаем о планах шоураннеров, напомним, что первые серии выйдут уже 26 ноября. Глянуть остальной график и узнать, почему сезон разбили на несколько частей можно здесь.

