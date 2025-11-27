Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Игре в кальмара» такое и не снилось: этот сериал Netflix с оценкой 8.6 установил новый рекорд – все сезоны одновременно в топ-10

«Игре в кальмара» такое и не снилось: этот сериал Netflix с оценкой 8.6 установил новый рекорд – все сезоны одновременно в топ-10

27 ноября 2025 12:19
«Игре в кальмара» такое и не снилось: этот сериал Netflix с оценкой 8.6 установил новый рекорд – все сезоны одновременно в топ-10

Причина ажиотажа вполне ясна.

Редкий сериал может похвастаться, что спустя годы после выхода первых сезонов он не просто помнится фанатам, а врывается в актуальные рейтинги всем своим составом. Именно это и произошло на Netflix: в еженедельном топ-10 платформы одновременно обосновались сразу 4 сезона одного шоу.

Зрители устроили настоящий марафон, пересматривая историю с самого начала, что доказывает – интерес ко вселенной жив как никогда. Ну что, догадываетесь, о каком феномене речь?

Правильно, это «Очень странные дела» (8.6 на IMDb). Сериал установил рекорд, став первым проектом Netflix, четыре сезона которого заняли места в недельном топе одновременно.

«Игре в кальмара» такое и не снилось: этот сериал Netflix с оценкой 8.6 установил новый рекорд – все сезоны одновременно в топ-10

С 17 по 23 ноября первый сезон оказался на третьем месте среди англоязычных шоу с 4,1 млн просмотров. Четвертый сезон расположился на пятой строчке (3,3 млн), а второй и третий замкнули список на седьмом и девятом местах с результатом около 3,1 млн просмотров каждый.

«Игре в кальмара» такое и не снилось: этот сериал Netflix с оценкой 8.6 установил новый рекорд – все сезоны одновременно в топ-10

Такой бум вполне понятен: пришло время освежить в памяти все загадки Хоукинса перед финалом. Напомним, что первые четыре серии ждут зрителей 26 ноября, следующие три – 25 декабря, а кульминационная серия выйдет 31 декабря.

Для российских зрителей каждый блок станет доступен на следующий день в 4:00 по московскому времени.

«Игре в кальмара» такое и не снилось: этот сериал Netflix с оценкой 8.6 установил новый рекорд – все сезоны одновременно в топ-10

Ранее мы писали: Вырезали почти всё, даже надругательство над Нэнси: ключевой герой «Очень странных дел» должен был погибнуть ещё в 1 сезоне

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», «Игра в кальмара»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет Читать дальше 10 декабря 2025
Между комой и кошмаром: что будет с Макс в 5-м сезоне «Очень странных дел» – и в реальном мире, и в сознании Векны Между комой и кошмаром: что будет с Макс в 5-м сезоне «Очень странных дел» – и в реальном мире, и в сознании Векны Читать дальше 9 декабря 2025
Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Читать дальше 8 декабря 2025
Такого скандала, как с «Русалочкой», Disney больше не допустит: вот кого студия рассматривает на роль Рапунцель — и одно имя звучит чаще остальных Такого скандала, как с «Русалочкой», Disney больше не допустит: вот кого студия рассматривает на роль Рапунцель — и одно имя звучит чаще остальных Читать дальше 9 декабря 2025
«Уже круче 5 сезона!»: внезапно вышел спин-офф «Очень странных дел» про Нэнси и Робин – и его финал оставит вас в слезах «Уже круче 5 сезона!»: внезапно вышел спин-офф «Очень странных дел» про Нэнси и Робин – и его финал оставит вас в слезах Читать дальше 9 декабря 2025
Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется Читать дальше 8 декабря 2025
Хоппер (пока) жив в «Очень странных делах 5», но уже ясно, кто погибнет наверняка: ключевых смертей будет минимум две Хоппер (пока) жив в «Очень странных делах 5», но уже ясно, кто погибнет наверняка: ключевых смертей будет минимум две Читать дальше 8 декабря 2025
Дорама Netflix №1 на YouTube: обошла «Кейпоп-охотниц» и ворвалась в тренды года, хотя ее смотрели меньше Дорама Netflix №1 на YouTube: обошла «Кейпоп-охотниц» и ворвалась в тренды года, хотя ее смотрели меньше Читать дальше 7 декабря 2025
«Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix «Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix Читать дальше 7 декабря 2025
Минус семь кило, оголенные нервы и обнаженные съемки в феврале: Воробьев - о сложностях съемок для Netflix Минус семь кило, оголенные нервы и обнаженные съемки в феврале: Воробьев - о сложностях съемок для Netflix Читать дальше 7 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше