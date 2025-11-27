«Игре в кальмара» такое и не снилось: этот сериал Netflix с оценкой 8.6 установил новый рекорд – все сезоны одновременно в топ-10

Редкий сериал может похвастаться, что спустя годы после выхода первых сезонов он не просто помнится фанатам, а врывается в актуальные рейтинги всем своим составом. Именно это и произошло на Netflix: в еженедельном топ-10 платформы одновременно обосновались сразу 4 сезона одного шоу.

Зрители устроили настоящий марафон, пересматривая историю с самого начала, что доказывает – интерес ко вселенной жив как никогда. Ну что, догадываетесь, о каком феномене речь?

Правильно, это «Очень странные дела» (8.6 на IMDb). Сериал установил рекорд, став первым проектом Netflix, четыре сезона которого заняли места в недельном топе одновременно.

С 17 по 23 ноября первый сезон оказался на третьем месте среди англоязычных шоу с 4,1 млн просмотров. Четвертый сезон расположился на пятой строчке (3,3 млн), а второй и третий замкнули список на седьмом и девятом местах с результатом около 3,1 млн просмотров каждый.

Такой бум вполне понятен: пришло время освежить в памяти все загадки Хоукинса перед финалом. Напомним, что первые четыре серии ждут зрителей 26 ноября, следующие три – 25 декабря, а кульминационная серия выйдет 31 декабря.

Для российских зрителей каждый блок станет доступен на следующий день в 4:00 по московскому времени.

