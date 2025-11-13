Меню
«Он меня убил»: финал «Очень странных дел» его же авторы сравнили с «Игрой престолов» – но не спешите точить вилы для братьев Даффер

13 ноября 2025 14:15
Кажется, зрителей ждет полноценный фэнтези-хоррор.

Финалы сериалов – как экзамены на доверие. После «Игры престолов» зрители каждый раз смотрят на создателей с подозрением: не подведут ли в последний момент? И вот на очереди «Очень странные дела».

Пятый сезон выходит 26 ноября, а режиссер и продюсер Шон Леви уже обещает «не просто достойное завершение, а шедевр».

Именно так он сказал после просмотра финального эпизода – и, попутно, плакал.

«Десять из десяти»

В интервью Collider Леви признался:

«Посмотрев финальную версию последнего эпизода последнего сезона “Очень странных дел”, я понял – это шедевр. Братья Даффер идеально посадили самолет. Десять из десяти. Финал меня убил».

По его словам, концовка получилась глубоко эмоциональной и «разрушительной» – в хорошем смысле.

Леви вспоминает, как много раз с Дафферами обсуждал, что делает финалы великими или провальными. Он не скрывает, что фанаты до сих пор травмированы концовкой «Игры престолов»:

«Когда история, в которую ты вложил годы, предает дух того, что ты любил, – это горечь, которая не проходит».

Поэтому у Дафферов была одна установка: «посадить самолет», как они выражаются, и сделать это без фальши.

Финал как в кино

Последний эпизод, по слухам, будет почти двухчасовым – и покажут его не только на Netflix, но и в кинотеатрах. Леви считает, что сериал заслужил это:

«Когда вообще в кино показывали финал сериала? Это редкость. Но “Очень странные дела” заслужили право на прощание на большом экране».

Кстати, сам Леви в этот раз не снимал привычные третью и четвертую серии, как в прежних сезонах – он был занят «Дэдпулом и Росомахой». Зато ему достался шестой эпизод, который он называет «трудным, но невероятно удовлетворяющим».

А седьмую серию он вообще снимал вместе с братьями Даффер – впервые за десять лет совместной работы.

«Мы поделили эпизод пополам. После всего, что прошли вместе, это казалось правильным», – объяснил он.

Как «Странные дела» изменили Шона Леви

До Хокинса Леви был режиссером feel-good-хитов вроде «Живой стали» и «Главного героя». Но именно этот сериал, по его словам, открыл в нем «новые мышцы».

«Я никогда не снимал хоррор, не работал с жанром так близко. Это было невероятно удовлетворяющее действо. Я понял, что способен на большее», – рассказал он.

С тех пор Леви стал одним из самых востребованных режиссеров Голливуда. Его ждет блокбастер по «Звездным войнам», но, похоже, часть его души навсегда останется в Хокинсе – рядом с Дастином, Стивом и прочими спасателями мира из подвала.

Вместо эпилога

Пятый сезон выйдет в три акта: четыре серии – 26 ноября, еще три – 25 декабря, а финал покажут 31 декабря. И да, он будет длиннее любого рождественского спецвыпуска. Леви уверяет, что зрителей ждет настоящее эмоциональное землетрясение.

Так что пока фанаты других сериалов до сих пор лечат травмы от неудачных финалов, «Очень странные дела» готовятся доказать, что можно закончить красиво. Если верить Леви, братья Даффер наконец-то посадили свой самолет – и пассажиры салона аплодировали стоя.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
