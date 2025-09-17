Насмотрелись «Очень странных дел» и «Укрытия»? Вот еще 5 фантастических сериалов с оценками до 8.7 — начнете, а опомнитесь лишь под утро

Потому что выключить, не узнав все тайны, практически невозможно.

Если вы запоем смотрели «Очень странные дела» и переживали за героев «Укрытия», то вы точно в курсе: хорошая фантастика — это не только про спецэффекты и инопланетян. Это в первую очередь про живых персонажей, атмосферу и «ту самую» тайну, которая заставляет ждать новый сезон как праздника.

Мы собрали для вас еще пять топовых сериалов, которые подарили нам тот же мурашечный эффект. Здесь и путешествия во времени, и необъяснимые исчезновения, и такие миры, куда ну очень хочется заглянуть — желательно, под одеялом и с полной готовностью не спать до утра.

«Тьма»

IMDb: 8.7

Если в «Очень странных делах» есть научная лаборатория и портал в параллельный мир, то «Тьма» — это целая симфония по теории временных петель, запутанных семейных связей и апокалиптического настроения.

Действие начинается с исчезновения двух детей в маленьком немецком городке, за которым вскрываются секреты четырех семей, растянутые на несколько десятилетий. Сериал не просто играет с путешествиями во времени — он выстраивает из них идеально просчитанный пазл, где каждая деталь на своем месте.

Это мрачнее и сложнее «Очень странных дел», но если хочется того же густого атмосферного коктейля из тайн, но с более взрослым и философским подходом — это must see.

«Оставленные»

IMDb: 8.3

Этот сериал — шедевр катарсиса и эмоциональной фантастики. В основе сюжета — внезапное исчезновение 2% населения Земли без всякого объяснения.

Мир погружается в коллективную травму, возникают новые культы, а герои пытаются найти смысл в новом хаосе. Как и в «Укрытии», здесь фантастика служит метафорой для глубокого исследования горя, веры и человеческой природы.

Это не про то, куда пропали люди, а про то, как жить тем, кто остался.

«Темная материя»

IMDb: 7.6

Ученый Джейсон Дессен когда-то выбрал семью вместо грандиозной карьеры. Теперь он живет с тихим вопросом «а что, если?», пока однажды не приходит в себя в мире, где этот вопрос стал реальностью.

Здесь он — гениальный знаменитый изобретатель, но совершенно чужой для собственной жены и сына. Такая вот болезненная терапия, заставляющая его пересмотреть все свои сожаления.

Сериал ловко притворяется научной фантастикой, но на деле это камерная и очень человечная драма о выборе и цене, которую мы за него платим.

«Разделение»

IMDb: 8.7

Представьте себе самый радикальный способ диджитал-детокса: хирургическим путем отделить работу от личной жизни — буквально. Теперь ваше «рабочее я» не помнит, кто вы снаружи, а «домашнее» — понятия не имеет, чем вы занимаетесь 8 часов в день.

Этот концепт доводит до абсурда культуру work-life balance (баланс между жизнью и работой), превращая офис в роскошную, но безысходную тюрьму для сознания.

Сериал Бена Стиллера гипнотизирует «стерильной» эстетикой и тревожной симметрией кадра, за которой скрывается леденящая душу правда о корпоративной несвободе. Это идеальная антиутопия для поколения, застрявшего где-то между.

«Пацаны»

IMDb: 8.6

Что, если бы супергерои были реальными? Может, они были бы испорченными, властными и абсолютно безнаказанными? Именно такую идею продвигает циничный и брутальный сериал о «людях в плащах».

После личной трагедии Хьюи попадает в банду «Пацанов» — отчаянных простолюдинов, объявивших войну продажной «Семерке» и их меркантильным покровителям. Это ядовитая сатира на всё: от поп-культуры и политкорректности до слепого фанатизма.

Но будьте готовы: за острыми шутками здесь следует такой уровень жестокости и абсурда, что даже Тони Старк бы вспотел. Это не про «спасти мир», а про то, как его отобрать обратно.

