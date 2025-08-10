Искра, буря, безумие: этого поцелуя не было в сценарии «Очень странных дел» — актеры поддались чувствам (или их герои)

Меню
10 августа 2025 22:02
Каждый поклонник закричал: «Ну наконец-то!».

Иногда самые запоминающиеся сцены рождаются не в сценарии, а прямо на площадке — из тишины, взгляда и чистой химии. Именно так произошло в четвертом сезоне «Очень странных дел», где момент нежности появился буквально из воздуха. И стал тем, чего ждали фанаты не один сезон.

В напряженной сцене перед битвой с демогоргоном, в холодных стенах советской тюрьмы, Джойс просит Джима быть осторожным, ведь она не справится, если ей придется устраивать еще одним поминки. И прежде чем идти в бой, он ее целует. Впервые — искренне, нежно и абсолютно не по сценарию.

Да-да, этот долгожданный поцелуй — чистая импровизация. Вайнона Райдер и Дэвид Харбор сами решили, что их герои слишком долго сдерживались, слишком многое прошли — и этот момент был абсолютно заслуженным. Получилось органично, трогательно и до мурашек.

Импровизация в почете

Братья Дафферы, шоураннеры проекта, не только не были против, но и вообще поощряли подобные эмоциональные всплески. Импровизировать в «Очень странных делах» могли даже дети — и иногда именно это рождало самые искренние сцены.

Например, помните романтический момент из второго сезона с Макс и Лукасом? По сценарию поцелуя не было. Но на съемках Мэтт Даффер в шутку сказал Сэди Синк, что поцелуй будет, чтобы посмотреть на ее реакцию. Девочка так заволновалась, что в итоге... сцена действительно появилась в эпизоде.

Актриса не готовилась — и именно это сделало момент особенно естественным. Им пришлось снять несколько дублей, но удивление и стеснение в глазах — были абсолютно реальными.

Вот так, пока одни герои спонтанно целуются перед схваткой с монстром, другие разбивают сердца в атмосфере романтики, солнца и трепета. Мы говорим о героях сериала «Постучись в мою дверь». Скучаете по Эде и Серкану? Тогда ловите топ-5 сериалов, которые подарят те же эмоции.

Фото: Кадры из сериала «Очень странные дела»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
