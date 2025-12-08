Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Хоппер (пока) жив в «Очень странных делах 5», но уже ясно, кто погибнет наверняка: ключевых смертей будет минимум две

Хоппер (пока) жив в «Очень странных делах 5», но уже ясно, кто погибнет наверняка: ключевых смертей будет минимум две

8 декабря 2025 07:00
Кадры из сериала «Очень странные дела»

Как минимум две сладких парочки распадутся на части навсегда.

Продолжение пятого сезона «Очень странных дел» обещает стать самым драматичным в тайтле: создатели Мэтт и Росс Дафферы заявили, что зрителей ждёт «самая жестокая смерть за всю историю шоу». Разберём, кому из ключевых персонажей уготована трагическая участь, а кто, вероятно, доживёт до финала.

Кадры из сериала «Очень странные дела»

Почти наверняка выживут

Эти герои находятся в относительно безопасной зоне – их гибель выглядела бы неоправданной с точки зрения драматургии и вызвала бы резкое неприятие у фанатов.

  • Эрика Синклер – юная героиня, чаще выступающая в комическом амплуа. Её смерть была бы чересчур жёстким ходом.
  • Дастин Хендерсон – один из самых «светлых» персонажей; его потеря после гибели Эдди казалась бы особенно несправедливой.
  • Джим Хоппер – уже пережил «фальшивую» смерть, и повторная жертва лишила бы сцену эмоциональной силы.
  • Джойс Байерс – несмотря на постоянные опасности, неизменно выходит из них живой; вряд ли её лишат «силы матери» в финале.
  • Майк Уилер – пока не бывал в Изнанке, а еще его защищают Уилл и Одиннадцать.
Кадры из сериала «Очень странные дела»

50/50: всё может измениться в любой момент

Их судьба висит на волоске: есть весомые аргументы как за выживание, так и за трагический исход.

  • Холли Уилер – её похищение Векной создаёт реальную угрозу, но, скорее всего, её история повторит путь Уилла: похищение – борьба – спасение.
  • Макс Мэйфилд – после «смерти» в четвёртом сезоне остаётся в коме, но её сознание активно в воспоминаниях Векны; её роль в финале, вероятно, будет значимой.
  • Одиннадцать – хотя она постоянно рискует, повторная героическая жертва выглядела бы предсказуемо; скорее всего, ей сохранят жизнь.
  • Джонатан Байерс – готов пожертвовать собой ради близких, но явных намёков на его гибель пока нет.
  • Нэнси Уилер – умелая и хладнокровная, но её защита младших брата и сестры может толкнуть на рискованный поступок.
Кадры из сериала «Очень странные дела»

Готовьте салфетки для слёз: самые высокие шансы на гибель по версии Business Insider

Лукас Синклер

Теории о его жертве ради Макс циркулировали ещё в четвёртом сезоне. Недавние намёки актёра о возможном отсутствии его в финальной серии усиливают тревожные предположения.

Робин Бакли

Как один из относительно новых членов подростковой группы, она попадает под «шаблон» сериала: предыдущие новички (Билли, Эдди) погибали быстро. Но важнее то, что сама актриса признавалась, что хотела бы героической смерти для Робин.

Стив Харрингтон

Изначально задумывался как второстепенный персонаж, обречённый на смерть в первом сезоне. Его популярность спасла его тогда, но в финале шоу его жертва могла бы стать мощным эмоциональным аккордом.

Кадры из сериала «Очень странные дела»

Уилл Байерс

Его связь с Векной и способность управлять «коллективным разумом» Изнанки делают его одновременно ключевым союзником и уязвимой мишенью. Теория о том, что его смерть может быть необходима для окончательной победы над Векной, выглядит правдоподобно.

Векна/Генри Крил

Несмотря на раскрытие его предыстории, его судьба предрешена: шоу, вдохновлённое семейными фильмами 80‑х, не может завершиться без триумфа добра. Его гибель (как и Уилла, признаем честно) – единственный логичный финал.

Хотя некоторые персонажи кажутся защищёнными «сюжетной бронёй», пятый сезон явно намерен проверить нервы фанатов. Особенно тревожно за Лукаса, Робин, Стива и Уилла – их арки могут завершиться трагически. А вот Хоппер, похоже, всё же доживёт до финальных титров.

Ранее мы писали: Отношения Оди и Майка в «Очень странных делах» идут к финалу — и это явно не про счастливый конец: дали горький намек в начале 5-го сезона

Фото: Кадры из сериала «Очень странные дела»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет Читать дальше 10 декабря 2025
«Выглядит как цирк, цепляет как драма»: в забытом Sci-Fi нулевых сияют звезды «Сверхов» – вот еще 3 причины дать ему шанс в 2025 году «Выглядит как цирк, цепляет как драма»: в забытом Sci-Fi нулевых сияют звезды «Сверхов» – вот еще 3 причины дать ему шанс в 2025 году Читать дальше 9 декабря 2025
Между комой и кошмаром: что будет с Макс в 5-м сезоне «Очень странных дел» – и в реальном мире, и в сознании Векны Между комой и кошмаром: что будет с Макс в 5-м сезоне «Очень странных дел» – и в реальном мире, и в сознании Векны Читать дальше 9 декабря 2025
«Уже круче 5 сезона!»: внезапно вышел спин-офф «Очень странных дел» про Нэнси и Робин – и его финал оставит вас в слезах «Уже круче 5 сезона!»: внезапно вышел спин-офф «Очень странных дел» про Нэнси и Робин – и его финал оставит вас в слезах Читать дальше 9 декабря 2025
Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется Читать дальше 8 декабря 2025
Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Читать дальше 8 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше