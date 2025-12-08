Хоппер (пока) жив в «Очень странных делах 5», но уже ясно, кто погибнет наверняка: ключевых смертей будет минимум две

Продолжение пятого сезона «Очень странных дел» обещает стать самым драматичным в тайтле: создатели Мэтт и Росс Дафферы заявили, что зрителей ждёт «самая жестокая смерть за всю историю шоу». Разберём, кому из ключевых персонажей уготована трагическая участь, а кто, вероятно, доживёт до финала.

Почти наверняка выживут

Эти герои находятся в относительно безопасной зоне – их гибель выглядела бы неоправданной с точки зрения драматургии и вызвала бы резкое неприятие у фанатов.

Эрика Синклер – юная героиня, чаще выступающая в комическом амплуа. Её смерть была бы чересчур жёстким ходом.

– юная героиня, чаще выступающая в комическом амплуа. Её смерть была бы чересчур жёстким ходом. Дастин Хендерсон – один из самых «светлых» персонажей; его потеря после гибели Эдди казалась бы особенно несправедливой.

– один из самых «светлых» персонажей; его потеря после гибели Эдди казалась бы особенно несправедливой. Джим Хоппер – уже пережил «фальшивую» смерть, и повторная жертва лишила бы сцену эмоциональной силы.

– уже пережил «фальшивую» смерть, и повторная жертва лишила бы сцену эмоциональной силы. Джойс Байерс – несмотря на постоянные опасности, неизменно выходит из них живой; вряд ли её лишат «силы матери» в финале.

– несмотря на постоянные опасности, неизменно выходит из них живой; вряд ли её лишат «силы матери» в финале. Майк Уилер – пока не бывал в Изнанке, а еще его защищают Уилл и Одиннадцать.

50/50: всё может измениться в любой момент

Их судьба висит на волоске: есть весомые аргументы как за выживание, так и за трагический исход.

Холли Уилер – её похищение Векной создаёт реальную угрозу, но, скорее всего, её история повторит путь Уилла: похищение – борьба – спасение.

– её похищение Векной создаёт реальную угрозу, но, скорее всего, её история повторит путь Уилла: похищение – борьба – спасение. Макс Мэйфилд – после «смерти» в четвёртом сезоне остаётся в коме, но её сознание активно в воспоминаниях Векны; её роль в финале, вероятно, будет значимой.

– после «смерти» в четвёртом сезоне остаётся в коме, но её сознание активно в воспоминаниях Векны; её роль в финале, вероятно, будет значимой. Одиннадцать – хотя она постоянно рискует, повторная героическая жертва выглядела бы предсказуемо; скорее всего, ей сохранят жизнь.

– хотя она постоянно рискует, повторная героическая жертва выглядела бы предсказуемо; скорее всего, ей сохранят жизнь. Джонатан Байерс – готов пожертвовать собой ради близких, но явных намёков на его гибель пока нет.

– готов пожертвовать собой ради близких, но явных намёков на его гибель пока нет. Нэнси Уилер – умелая и хладнокровная, но её защита младших брата и сестры может толкнуть на рискованный поступок.

Готовьте салфетки для слёз: самые высокие шансы на гибель по версии Business Insider

Лукас Синклер

Теории о его жертве ради Макс циркулировали ещё в четвёртом сезоне. Недавние намёки актёра о возможном отсутствии его в финальной серии усиливают тревожные предположения.

Робин Бакли

Как один из относительно новых членов подростковой группы, она попадает под «шаблон» сериала: предыдущие новички (Билли, Эдди) погибали быстро. Но важнее то, что сама актриса признавалась, что хотела бы героической смерти для Робин.

Стив Харрингтон

Изначально задумывался как второстепенный персонаж, обречённый на смерть в первом сезоне. Его популярность спасла его тогда, но в финале шоу его жертва могла бы стать мощным эмоциональным аккордом.

Уилл Байерс

Его связь с Векной и способность управлять «коллективным разумом» Изнанки делают его одновременно ключевым союзником и уязвимой мишенью. Теория о том, что его смерть может быть необходима для окончательной победы над Векной, выглядит правдоподобно.

Векна/Генри Крил

Несмотря на раскрытие его предыстории, его судьба предрешена: шоу, вдохновлённое семейными фильмами 80‑х, не может завершиться без триумфа добра. Его гибель (как и Уилла, признаем честно) – единственный логичный финал.

Хотя некоторые персонажи кажутся защищёнными «сюжетной бронёй», пятый сезон явно намерен проверить нервы фанатов. Особенно тревожно за Лукаса, Робин, Стива и Уилла – их арки могут завершиться трагически. А вот Хоппер, похоже, всё же доживёт до финальных титров.

