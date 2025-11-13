«Очень странные дела» появились благодаря Кингу, Спилбергу и «Чужому» — но сама идея родилась из жуткого реального эксперимента ЦРУ

Несмотря на то, что у «Очень странных дел» нет единственного литературного или документального источника, сериал буквально соткан из всего, что делало кино восьмидесятых культовым. Это не адаптация, а любовное письмо поп-культуре, написанное братьями Даффер.

Культовые приключения и хорроры

«Чужой» и «Чужие» задали мрачную эстетику, борьбу с монстром в замкнутном пространстве и режиссерские фишки Ридли Скотта по построению кадра. От Стивена Кинга сериал взял почти все: паранормальные способности Оди («Кэрри», «Воспламеняющая взглядом»), детскую дружбу против зла («Оно») и атмосферу маленького города, где постоянно творится что-то неладное.

Стивен Спилберг тоже оставил заметный след. В сцене с Уиллом из первой серии легко узнать мотивы из «Близких контактов третьей степени». Повседневность жизни подростков, которые разгадывают тайны мироздания, напоминает атмосферу «Инопланетянина». А харизма Хоппера — прямой привет Индиане Джонсу.

Но на этом охота за отсылками не заканчивается. Сцена с демогоргоном, вылезающим из стены, скопирована из «Кошмара на улице Вязов», а девочка Макс — как героиня «Безумного Макса» в кедах (у нее даже был такое прозвище). По словам Дафферов, примерно 80% визуальных и сюжетных приемов в сериале вдохновлены именно кино.

Сама идея построена на реальных событиях

И все же у «Очень странных дел» есть связь и с реальностью. Прототипом лаборатории в Хоукинсе стал настоящий проект MKUltra — секретная программа ЦРУ, где в 50–70-х годах исследовали контроль над сознанием. Испытуемым давали запрещенные вещества, лишали сна, проводили психологические эксперименты. Именно оттуда выросла идея появления Одиннадцать и ее сверхспособностей.

Кстати, действие сериала изначально должно было происходить не в выдуманном Хоукинсе, а в городке Монток (штат Нью-Йорк), где, по слухам, действительно проводились правительственные эксперименты с пространством и временем. Но создатели решили не мешать конспирологию с реальностью и придумали свой город — Хоукинс, идеальную декорацию для тайн и монстров.

Именно поэтому «Очень странные дела» и стали феноменом: это сериал, собранный из всего, что когда-то заставляло нас замирать перед экраном. Не подражание, а реконструкция чувств.

