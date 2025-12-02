Netflix ностальгирует по СССР: в новом сезоне «Очень странных дел» нашли вещь, которой точно не могло быть в США 80-х

Сериал «Очень странные дела» уже десять лет как разбирают по пикселям: все отсылки, саундтреки, плакаты, игры, яркие толстовки восьмидесятых. Американская ностальгия там в каждом кадре.

Но вот что забавно: в пятом сезоне неожиданно всплыла пасхалка… понятная в основном тем, кто вырос в СССР. И, судя по всему, создатели сами не поняли, что замутили.

Что заметили зрители

В первой серии финального сезона фанаты внезапно узнали знакомую вещь — советский светильник «Вечер-М». Такой полукосмический аппарат, который стоял в тысячах квартир: у кого-то в спальне, у кого-то на стенке рядом с хрустальной вазой.

У устройства было несколько названий — «Спектр», «Салют» — в зависимости от завода, но выглядело оно одинаково: металлический куб на ножке, который давал мягкий разноцветный свет.

Для советского ребенка — обычная вещь. Для американского дома 80-х — что-то из разряда диковинки.

Как он туда попал?

Вот это главный вопрос. Блогер Александр Куликов специально проверил американские барахолки и магазины: никаких аналогов в США тех лет не было. Даже сейчас на eBay такие лампы продаются только как «Soviet vintage» — прямо так и пишут.

То есть предмет абсолютно советский. И он каким-то образом оказался в кадре у героев сериала, действие которого происходит в маленьком городке в штате Индиана, в 1980-е.

Либо декораторы случайно купили винтаж и не проверили происхождение, либо это пасхалка для зрителей из постсоветских стран (что было бы неожиданно, но приятно). В любом случае, у нас теперь есть собственная маленькая ностальгическая победа в большом голливудском шоу.

Пятый сезон стартовал 27 ноября — вышли первые четыре серии. Еще три эпизода появятся 26 декабря, а большой финал — 1 января. Вот такой подарок под Новый год.

