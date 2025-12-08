Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется

Три белых коня на этот раз никуда не унесут, а предложат поуютнее расположиться перед экраном.

Финальные серии «Очень странных дел» — не единственный подарок зрителям этой зимой. Стриминги подготовили насыщенную программу: от масштабных фэнтези-саг и психологических триллеров до долгожданных возвращений культовых ситкомов. Рассказываем о главных премьерах, которые стоит добавить в список «к просмотру».

«Покинутые»

Премьера: 4 декабря, Netflix

Действие сериала от создателя «Сынов анархии» Курта Саттера переносит нас на Дикий Запад 1850-х годов. В центре сюжета — гордая и независимая Фиона Нолан (Лина Хиди), возглавляющая группу сирот, которых местные прозвали «Покинутыми». Их мирный быт на землях Орегона нарушает прибытие богатой и влиятельной Констанс Ван Несс (Джиллиан Андерсон), которая считает эти территории своими.

Однако вскоре непримиримые враги вынуждены забыть о взаимных претензиях. На их земли положила глаз куда более опасная сила — коррумпированные власти, готовые на всё ради наживы. Чтобы выжить, врагам придётся стать союзниками. Интриги добавляет тот факт, что Саттер покинул проект после съёмок пилота, так что дальнейшая судьба шоу оказалась в руках других сценаристов.

«Фоллаут» (2 сезон)

Премьера: 17 декабря, Prime Video

Второй сезон самой успешной игровой адаптации продолжает историю Люси (Элла Пернелл), которая не бросила поиски отца в постапокалиптической Пустоши. Её спутниками остаются фанатичный солдат Братства стали Максимус (Аарон Мотен) и бессмертный охотник за головами Купер Говард (Уолтон Гоггинс).

Их путь лежит к Нью-Вегасу — легендарному городу-государству, знакомому всем поклонникам игры Fallout: New Vegas. Именно там, как надеется Люси, она найдёт Хэнка (Кайл Маклахлен), чьи истинные мотивы оказались куда сложнее, чем она представляла. Создатели обещают ещё больше безумного антуража, культовых локаций и новых странных фракций, включая возрождённый римский легион.

«Копенгагенский тест»

Премьера: 27 декабря, Peacock

Параноидальный научно-фантастический триллер в духе лучших произведений Филипа К. Дика. Александр Хейл (Симу Лю) — разведчик американских спецслужб, столкнувшийся с кошмаром цифровой эпохи. Таинственный хакер взломал его нейроимплант, получив прямой доступ ко всему, что видит и слышит герой.

Проблема усугубляется тем, что на работе самого Хейла начинают подозревать в двойной игре. Чтобы спасти карьеру и жизнь, ему нужно не только найти невидимого врага, но и в сжатые сроки доказать свою лояльность. Проект курирует мастер хорроров Джеймс Ван («Пила», «Заклятие»), что обещает напряжённую и тревожную атмосферу.

«Рыцарь Семи Королевств»

Премьера: 18 января, HBO

Новый проект из вселенной «Игры престолов», но в совершенно ином, камерном ключе. Это история не о войне за Железный трон, а о странствиях простого межевого рыцаря Дункана Высокого и его юного оруженосца Эгга.

Дункан (Питер Клэффи) ищет чести и славы, даже не подозревая, что его спутник (Декстер Сол Анселл) — будущий король Эйегон V, прадед Дейенерис Бурерождённой. Сериал, основанный на повестях Джорджа Мартина, обещает погружение в быт и нравы Семи Королевств, лишённое гигантского бюджета, но наполненное духом приключений.

«Терапия» (3 сезон)

Премьера: 28 января, Apple TV+

Третий сезон душевной трагикомедии от создателей «Тэда Лассо». Психолог Джимми (Джейсон Сигел) постепенно возвращается к жизни после потери жены, но его прямой и бесцеремонный подход к терапии продолжает сеять хаос.

Во втором сезоне он наконец встретился с виновником той роковой аварии, а его наставник Пол (Харрисон Форд) начал свыкаться с диагнозом «болезнь Альцгеймера». В новых сериях Джимми предстоит разобраться с приездом собственного отца (Джефф Дэниелс) и помочь своим не менее проблемным пациентам и друзьям.

Ожидается и специальное появление Майкла Дж. Фокса.

«Чудо-человек»

Премьера: 27 января, Disney+

Сатирический взгляд на индустрию супергеройского кино от студии, которая эту индустрию и построила. Саймон Уильямс (Яхья Абдул-Матин II) — обычный голливудский каскадёр, мечтающий о большой роли. Его жизнь меняется, когда он неожиданно обретает суперсилы.

Чтобы не разрушить карьеру, Саймон вынужден скрывать свои способности, что особенно нелепо, учитывая, что он как раз претендует на роль в ремейке блокбастера о супергероях. Вместе с таким же неудачливым актёром Тревором (Бен Кингсли) ему предстоит пройти через абсурд кастингов, съёмок и фанатских ожиданий.

«Больница Питт» (2 сезон)

Премьера: январь, HBO Max

Продолжение медицинской драмы, которую уже окрестили духовным преемником легендарной «Скорой помощи». Доктор Майкл Робинавич (Ноа Уайли) и его команда возвращаются в травматологический центр Питтсбурга.

Новый сезон начинается спустя десять месяцев после событий первого. Героям предстоит пережить одну из самых тяжёлых смен в году — работу в День независимости, который традиционно приносит в отделение неотложки поток сложных случаев. Сериал, завоевавший несколько «Эмми», обещает тот же накал эмоций, острый социальный контекст и виртуозную актёрскую игру.

«Клиника» (Возвращение)

Премьера: 25 февраля, ABC

Легендарный ситком 2000-х возвращается. Джей Ди (Зак Брафф) и Тёрк (Дональд Фэйсон) по-прежнему работают в «Святом сердце», но теперь они — не наивные интерны, а умудрённые опытом врачи.

Их ждут новые профессиональные вызовы, абсурдные ситуации и, конечно, проверка дружбы на прочность. К проекту вернулись большинство ключевых актёров оригинального состава, а за сценарий отвечают создатель сериала Билл Лоуренс и ветеран шоу Асим Батра.

