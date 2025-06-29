Звезду «Очень странных дел» когда-то не взяли на роль в «Игре престолов» — но она ни о чем не жалеет

Хотя в последние годы своего существования «Игра престолов» приобрела скандальную репутацию, участие в сериале неизменно давало дорогу в большое кино и на телевидение, а потому кандидатов на каждую новую роль могли быть сотни и даже тысячи.

На одну из них, к слову, проходила прослушивание и Милли Бобби Браун, впоследствии сыгравшая одну из главных ролей в «Очень странных делах» от Нетфликса — в «Игру престолов» актриса так и не попала, но заветную «прорывную» роль получила буквально спустя пару лет.

Милли Бобби Браун прослушивалась на роль Лианны Мормонт

Об этом актриса рассказала несколько лет назад — заполучить роль в «Игре престолов» было заветной мечтой актрисы, которая еще даже не подозревала о том, какой успех ей принесут «Очень странные дела». По словам Браун, ее сильно подкосило то, что на роль Лианны Мормонт ее так и не взяли, хотя даже в достаточно молодом возрасте она понимала, что в киноиндустрии постоянно получают отказы чуть ли не все начинающие актеры.

В результате все и так сложилось как надо — спустя пару лет актриса сыграла роль Одиннадцати, которая и принесла ей мировую популярность, а роль Лианны в «Игре престолов», в свою очередь, ушла Белле Рамзи, которая сейчас стала еще более известна благодаря другому хиту от HBO, постапокалиптичной драме «Одни из нас».

Другая актриса из «Игры престолов» почти «увела» роль Беллы Рамзи в «Одних из нас»

Совпадение или нет, но другая звезда эпичного сериала, снятого по мотивам «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина, пробовалась на роль Элли до того, как ее сыграла Белла Рамзи. Адаптацию игры начали планировать задолго до выхода первого сезона, а одной из первых кандидаток на главную роль была Мэйси Уильямс, сыгравшая Арью Старк в «Игре престолов».

Переговоры с актрисой начали сами продюсеры тогда еще готовящегося проекта, но к моменту, когда команда приступила к написанию сценария, Уильямс уже была слишком взрослой для роли 14-летней девочки.

Тем временем в сети продолжают обсуждать шокирующую новую серию «Одних из нас» — о реакциях фанатов шоу и очередной порции критики уже рассказали тут.