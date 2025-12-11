Свежий сканди-хоррор набрал больше просмотров чем «Очень странные дела 5»: его смотрели на 6 000 000 часов больше

Норвежцы обошли Хоукинс на его же поле.

Кажется, у Netflix появился новый король. Им стал не долгожданный финальный сезон культового сериала, а норвежский фильм ужасов о гигантском монстре. «Тролль 2» за неделю собрал 29,3 миллиона просмотров, уверенно обогнав премьерный эпизод пятого сезона «Очень странных дел» (23,6 млн).

Это редкий случай, когда локальный фэнтези-хоррор в прямом соревновании одолел главную франшизу платформы.

Скандинавский монстр против ностальгии по 80-м

Оригинальный фильм 2022 года, заняв второе место в чарте иностранных фильмов с 5,3 млн просмотров, показал устойчивый интерес аудитории к этой вселенной. Сиквел, судя по всему, предложил зрителям ровно то, чего они ждали: масштабные разрушения, город в опасности и эпическую битву с древним существом в духе старых голливудских кайдзю-фильмов.

Простая, но эффектная формула сработала идеально и вызвала больше интереса чем подростки из Хоукинса.

По чему другой хит Netflix проигрывает

«Очень странные дела» демонстрируют феномен ностальгического роста. Все пять сезонов сериала одновременно вошли в топ-10, показывая, как зрители пересматривают историю с начала перед финалом.

Премьера второй главы на католическое Рождество и кинотеатральный показ финала в канун Нового года — явная попытка превратить концовку саги в глобальное культурное событие и проект, вероятно, отобьет свое у «Тролля 2». Но пока титанический гигант из норвежских фьордов оказался сильнее.

Что ещё смотрят накануне праздников?

Картина топов Netflix на первую неделю декабря — это смесь праздничного настроения, скандальных документалок и премиального контента.

Рождественский хит: комедия «Мой тайный Санта» с Александрой Брекенридж (18,1 млн просмотров).

Четырёхсерийный документальный фильм «Шон Комбс: Расплата» о заключённом Пи Дидли набрал 21,8 млн просмотров.

Сериал «Отбросы» с Джиллиан Андерсон и Леной Хиди в ролях враждующих матриархов Дикого Запада дебютировал с 7,3 млн просмотров и море критики.

Романтическая комедия «Поцелуй-бомба» удерживает лидерство в чарте иностранных сериалов уже четвёртую неделю (4,8 млн просмотров).

Итог недели парадоксален: мир замер в ожидании финала эпохальной саги про Одиннадцать, Уилла и компанию, но на вершине рейтинга оказался простой боевичок о тролле, крушащем города. Такой вот сканди-эффект в действии.

