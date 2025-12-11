Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Свежий сканди-хоррор набрал больше просмотров чем «Очень странные дела 5»: его смотрели на 6 000 000 часов больше

Свежий сканди-хоррор набрал больше просмотров чем «Очень странные дела 5»: его смотрели на 6 000 000 часов больше

11 декабря 2025 12:19
Свежий сканди-хоррор набрал больше просмотров чем «Очень странные дела 5»: его смотрели на 6 000 000 часов больше

Норвежцы обошли Хоукинс на его же поле. 

Кажется, у Netflix появился новый король. Им стал не долгожданный финальный сезон культового сериала, а норвежский фильм ужасов о гигантском монстре. «Тролль 2» за неделю собрал 29,3 миллиона просмотров, уверенно обогнав премьерный эпизод пятого сезона «Очень странных дел» (23,6 млн).

Это редкий случай, когда локальный фэнтези-хоррор в прямом соревновании одолел главную франшизу платформы.

Свежий сканди-хоррор набрал больше просмотров чем «Очень странные дела 5»: его смотрели на 6 000 000 часов больше

Скандинавский монстр против ностальгии по 80-м

Оригинальный фильм 2022 года, заняв второе место в чарте иностранных фильмов с 5,3 млн просмотров, показал устойчивый интерес аудитории к этой вселенной. Сиквел, судя по всему, предложил зрителям ровно то, чего они ждали: масштабные разрушения, город в опасности и эпическую битву с древним существом в духе старых голливудских кайдзю-фильмов.

Простая, но эффектная формула сработала идеально и вызвала больше интереса чем подростки из Хоукинса.

Свежий сканди-хоррор набрал больше просмотров чем «Очень странные дела 5»: его смотрели на 6 000 000 часов больше

По чему другой хит Netflix проигрывает

«Очень странные дела» демонстрируют феномен ностальгического роста. Все пять сезонов сериала одновременно вошли в топ-10, показывая, как зрители пересматривают историю с начала перед финалом.

Премьера второй главы на католическое Рождество и кинотеатральный показ финала в канун Нового года — явная попытка превратить концовку саги в глобальное культурное событие и проект, вероятно, отобьет свое у «Тролля 2». Но пока титанический гигант из норвежских фьордов оказался сильнее.

Что ещё смотрят накануне праздников?

Картина топов Netflix на первую неделю декабря — это смесь праздничного настроения, скандальных документалок и премиального контента.

  • Рождественский хит: комедия «Мой тайный Санта» с Александрой Брекенридж (18,1 млн просмотров).
  • Четырёхсерийный документальный фильм «Шон Комбс: Расплата» о заключённом Пи Дидли набрал 21,8 млн просмотров.
  • Сериал «Отбросы» с Джиллиан Андерсон и Леной Хиди в ролях враждующих матриархов Дикого Запада дебютировал с 7,3 млн просмотров и море критики.
  • Романтическая комедия «Поцелуй-бомба» удерживает лидерство в чарте иностранных сериалов уже четвёртую неделю (4,8 млн просмотров).

Итог недели парадоксален: мир замер в ожидании финала эпохальной саги про Одиннадцать, Уилла и компанию, но на вершине рейтинга оказался простой боевичок о тролле, крушащем города. Такой вот сканди-эффект в действии.

В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Тролль 2» (2025)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет Читать дальше 10 декабря 2025
Между комой и кошмаром: что будет с Макс в 5-м сезоне «Очень странных дел» – и в реальном мире, и в сознании Векны Между комой и кошмаром: что будет с Макс в 5-м сезоне «Очень странных дел» – и в реальном мире, и в сознании Векны Читать дальше 9 декабря 2025
Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Читать дальше 8 декабря 2025
Стал бы идеальным Сауроном: в 3 сезоне «Властелина колец» сыграет звезда «Очень странных дел» – роль держат в секрете, но мы все узнали Стал бы идеальным Сауроном: в 3 сезоне «Властелина колец» сыграет звезда «Очень странных дел» – роль держат в секрете, но мы все узнали Читать дальше 11 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Такого скандала, как с «Русалочкой», Disney больше не допустит: вот кого студия рассматривает на роль Рапунцель — и одно имя звучит чаще остальных Такого скандала, как с «Русалочкой», Disney больше не допустит: вот кого студия рассматривает на роль Рапунцель — и одно имя звучит чаще остальных Читать дальше 9 декабря 2025
«Уже круче 5 сезона!»: внезапно вышел спин-офф «Очень странных дел» про Нэнси и Робин – и его финал оставит вас в слезах «Уже круче 5 сезона!»: внезапно вышел спин-офф «Очень странных дел» про Нэнси и Робин – и его финал оставит вас в слезах Читать дальше 9 декабря 2025
Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется Читать дальше 8 декабря 2025
Хоппер (пока) жив в «Очень странных делах 5», но уже ясно, кто погибнет наверняка: ключевых смертей будет минимум две Хоппер (пока) жив в «Очень странных делах 5», но уже ясно, кто погибнет наверняка: ключевых смертей будет минимум две Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше