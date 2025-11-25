Вырезали почти всё, даже надругательство над Нэнси: ключевой герой «Очень странных дел» должен был погибнуть ещё в 1 сезоне

В целом, было бы даже логично: просто вспомните, каким он был поначалу.

Признайтесь, вам тоже сложно представить мир «Очень странных дел» без Стива Харрингтона? Только вот обожаемый зрителями персонаж в исполнении Джо Кири, изначально задумывался совершенно иным – и должен был бесславно сгинуть уже в первом сезоне.

По ранним сценариям Стив представал откровенно мерзким типом: высокомерным, эгоистичным, лишённым эмпатии. В одной из версий сюжета он должен был совершить крайне тяжёлый поступок – попытаться изнасиловать Нэнси на вечеринке.

После этого сценаристы планировали «отдать» его Демогоргону: гибель Харрингтона выглядела логичным финалом для столь отталкивающего героя.

Однако всё изменилось, когда на роль утвердили Джо Кири. Актёр не просто вписался в команду – он очаровал съёмочную группу и убедил создателей, что Стив способен на эволюцию.

В результате от шокирующей сцены отказались, а арку персонажа переписали: вместо однозначного антагониста зрители увидели человека, способного на раскаяние и героизм.

Уже в финале первого сезона Стив, несмотря на недавнюю ссору с Нэнси и конфликт с Джонатаном, рискует жизнью, сражаясь с Демогоргоном. Этот момент стал поворотным: вместо запланированной гибели герой получил шанс на развитие.

Со временем Стив превратился в одного из самых любимых персонажей: его дружба с Дастином, забота о младших героях и самоирония сделали его неотъемлемой частью сериала.

Более того, именно благодаря трансформации Стива появились и другие важные образы – например, Робин Бакли, чья история была бы невозможна, если бы Харрингтон не дожил до третьего сезона.

Так случайность – или, скорее, талант актёра – спасла персонажа, который мог остаться в истории как очередной «плохой парень», а вместо этого стал символом человеческого роста и неожиданной доброты.

Ранее мы писали: «Не стыдно поставить в один ряд»: в России создали достойного соперника «Очень странных дел» – и дело не только в атмосфере 80-х (хотя и в ней тоже)